Alle vier de ZEISS-segmenten dragen bij aan de groei en de marktomgeving, die soms moeilijk kan zijn, beïnvloedt ze allemaal op zeer verschillende manieren.

Het segment Semiconductor Manufacturing Technology behaalde opnieuw een uitzonderlijk hoge omzet, ondanks natuurlijke schommelingen in de markt voor halfgeleidertechnologie. De totale activiteiten, van segmenten van lithografische optica tot fotomaskers, hebben zich positief ontwikkeld.

De grote vraag naar lithografiesystemen voor diep ultraviolet (DUV) en extreem ultraviolet (EUV) en de eerste levering van het optische systeem voor High-NA-technologie aan onze klant en strategische partner ASML droegen bij aan de groei. In de toekomst zal de volgende EUV-generatie, High-NA EUV, de productie van krachtigere en energiezuinigere chips tegen lagere kosten mogelijk maken.

Ook het segment Industrial Quality & Research realiseerde een aanzienlijke groei met dubbele cijfers. Het toenemende momentum in zowel strategische bedrijfsgebieden, industriële kwaliteitsborging als de activiteiten op het gebied van microscopiesystemen droegen hieraan bij. De sterke trend van de eerste helft van het jaar deed zich opnieuw gelden op het gebied van industriële kwaliteitsborging. Het gediversifieerde portfolio (coördinatenmeetmachines, optische oplossingen en software) droeg bij aan het algehele succes. In het komende boekjaar wordt groei verwacht als gevolg van toekomstgerichte projecten op het gebied van energietechnologie en elektromobiliteit. Het bedrijfsleven van microscopiesystemen voor onderzoek en wetenschap profiteerde onder meer van een positieve impuls van de farmaceutische industrie en overheidsfinanciering voor onderzoek op het gebied van life sciences.

Het segment ZEISS Medical Technology behaalde ook een aanzienlijke omzetstijging met dubbele cijfers in het boekjaar 2022/23 en vergrootte zijn marktaandeel. Daarnaast leverden de stabilisatie van de toeleveringsketens, met name in de tweede helft van het boekjaar, en versnelde leveringen op het gebied van oogheelkunde en microchirurgie een positieve bijdrage aan de omzetgroei. In de regio’s EMEA en Noord- en Zuid-Amerika lag de omzetgroei in de dubbele cijfers. De omzet in APAC liet een zeer positieve ontwikkeling zien. Strategische investeringen en de verdere structurele optimalisatie van het segment zullen naar verwachting de basis leggen voor verdere groei in het komende boekjaar.

Ook het segment Consumer Markets sloot het boekjaar 2022/23 af met een goede omzetgroei. De hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid bij consumenten hebben de marktomgeving en het consumentenklimaat beïnvloed en geleid tot terughoudendheid om geld uit te geven. In het strategische Vision Care-segment werd groei gerealiseerd door innovaties op het gebied van oogheelkundige lenzen van het merk en ooggezondheid, evenals de uitbreiding van de digitale consumentenreis. Groeistimulansen kwamen met name uit de APAC- en EMEA-regio’s. Bij Consumer Products hadden de gematigde stemming bij retailers en consumenten en de prijsconcurrentie invloed op het resultaat. De staking tijdens filmproducties in Hollywood gedurende meerdere maanden had gevolgen voor de cinelensbusiness. ZEISS-technologieën voor smartphonefotografie zijn niettemin steeds populairder geworden. Voor het komende boekjaar zijn er licht positieve signalen, bijvoorbeeld door innovaties, aanvullende marktontwikkeling en uitbreiding van het productportfolio voor film- en cameralenzen, sport- en natuurbeschermingsoptiek.