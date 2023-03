“In Hessen stellen we het erg op prijs dat belangrijke onderzoeksfaciliteiten zoals de universiteiten in Giessen, Marburg, Siegen en Frankfurt in de buurt zijn, dus we voelen ons erg thuis in Wetzlar en willen hier blijven groeien,” benadrukt Ariki. De burgemeester van Wetzlar, Manfred Wagner, is verheugd over deze inzet voor de locatie. “ZEISS speelt een belangrijke rol in onze branding als de ‘stad van de optica’. De investering in het uitbreiden van de site en het creëren van nieuwe banen geeft een belangrijk signaal af, vooral in deze uitdagende tijden. Het laat zien dat Wetzlar een aantrekkelijke locatie is voor bedrijven en vakmensen”, zegt hij. “We willen de gemeenteraad van Wetzlar bedanken voor zijn steun bij de planning en kijken uit naar onze toekomstige samenwerking,” voegt Ariki toe.