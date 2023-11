Tijdens de Digital Summit die de federale regering op 20 en 21 november 2023 in Jena, Duitsland, organiseert wissel ongeveer 1.000 vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving van gedachten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Digitale transformatie op een beslissend moment (Zeitenwende) staat centraal op de digitale top van dit jaar.

Voor het eerst biedt de stad Jena een gratis ondersteunend programma aan dat openstaat voor het publiek om het hoofdprogramma van de top te begeleiden. Meer dan 50 bedrijven, wetenschappelijke instellingen en initiatieven presenteren op 20 en 21 november 2023 van 9.00 tot 19.00 uur de digitale oplossingen van de toekomst op de Markt van Digitale Kansen.

Tijdens de themarondleiding “Geen digitalisering zonder optica” kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan SCHOTT, ZEISS en Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF. Het ZEISS-station brengt u naar de bouwplaats van de nieuwe hightech-locatie van ZEISS in Jena, de grootste investeringsverplichting in Thüringen tot nu toe dit decennium. In de komende jaren zal daar een slim, genetwerkt gebouw worden gecreëerd dat zal interageren, leren en zich aanpassen aan zijn gebruikers: dit omvat moderne gebouwbeheer-, logistieke, fabrieks-, werkplek- en mobiliteitsconcepten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensoren en energiemonitoring, intelligente liften en kunstmatige intelligentie. Het station vestigt de aandacht op de slimme digitale technologieën van ZEISS met een positieve impact op duurzaamheid.

ZEISS zal ook een gerobotiseerd visualisatiesysteem voor de operatiekamer presenteren dat nauwkeurige positionering mogelijk maakt door middel van robotica die bijvoorbeeld door chirurgen wordt bestuurd. Deelnemers aan de themarondleiding kunnen ook een kijkje nemen in het microscoopsysteem voor de gevoelige 3D-beeldvorming van levende cellen, dat in 2022 werd bekroond met de Duitse Toekomstprijs. De augmented reality-optiek van tooz, een onderneming van ZEISS, zal beschikbaar worden gesteld aan de fabrikanten van databrillen. Met de slimme lens kan virtuele informatie direct in het gezichtsveld van de drager worden weergegeven, terwijl de oorspronkelijke taak van een alledaagse bril, namelijk het corrigeren van het visuele defect, behouden blijft.

Op de ZEISS-stand op de Ernst Abbe Campus demonstreert het bedrijf de technologieën die het gebruikt om digitalisering te stimuleren en zo technologische vooruitgang mogelijk te maken. ZEISS presenteert ‘s werelds toonaangevende lithografie-optica die wordt gebruikt bij de productie van microchips in de halfgeleiderindustrie. Steeds kleinere, krachtigere en energiezuinigere microchips versnellen het tempo van de digitalisering. Op de stand kunnen geïnteresseerde bezoekers meer te weten komen over de hartslag van digitalisering bij ZEISS, een kijkje nemen in een EUV-spiegel en zich onderdompelen in virtuele werelden. Daarnaast zal een live demo op de stand laten zien in welke mate machine learning is geïntegreerd in de productie bij ZEISS.

Nadine Cunäus, hoofd Human Resources bij Carl Zeiss Jena GmbH, zal in het panel discussiëren over “Inspiratie, vaardigheden en droombanen: wat is er mis met loopbaanbegeleiding en hoe kunnen we dit veranderen?”. Het vindt plaats op 20 november 2023 om 14.00 uur op de Ernst Abbe Campus in collegezaal 5. Oliver Ortlieb, Head of Information Security bij Carl Zeiss AG, geeft op 20 november 2023 vanaf 18.00 uur op de Ernst Abbe Campus in collegezaal 1 een lezing over een krachtige cyberbeveiligingsorganisatie als sleutelfactor voor veerkrachtige digitale transformatie en laat zien hoe een innovatief bedrijf zich kan positioneren om informatie te beschermen en, Help tegelijkertijd een veerkrachtige digitale transformatie vorm te geven.

Het programma voor de Markt van Digitale Kansen

De Digital Summit is het paradepaardje van de federale regering over digitale transformatie. Spelers uit de politiek, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de samenleving werken het hele jaar door aan oplossingen voor actuele digitale beleidskwesties in acht thematische platforms – van de data-economie tot de digitalisering van de arbeidswereld en consumentenbescherming. De resultaten zullen worden gepresenteerd door de voorzitters van het platform op de Digital Summit. Het evenement wordt georganiseerd door het Bondsministerie van Digitale Zaken en Verkeer en het Bondsministerie van Economische Zaken en Klimaatactie.