“ZEISS bevindt zich in een groeitraject. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, investeren we in de toekomst. De opening van de ZEISS Innovation Hub Dresden in het nieuwe pand is een voorbeeld van investeringen in infrastructuur en in toegewijde en succesvolle teams”, benadrukte Dr. Karl Lamprecht, President en CEO van ZEISS, in zijn welkomstwoord. Zowel het aantal medewerkers als het aantal innovatieprojecten is gestaag gegroeid sinds de ZEISS Innovation Hub Dresden in 2021 werd geopend in samenwerking met de Technische Universiteit van Dresden. “In de afgelopen jaren hebben de projecten van de ZEISS Innovation Hub Dresden met succes bijgedragen aan onze ZEISS-strategie. Daarom worden de activiteiten verder uitgebreid op een grotere locatie”, aldus Lamprecht.

De ZEISS Innovation Hub Dresden is een van de twee Innovation Hubs van het bedrijf, waar medewerkers ideeën en onderzoeksbenaderingen ontwikkelen om innovatieve oplossingen te realiseren voor zowel ZEISS business units als klanten. Het doel van de teams van de Innovation Hubs is om nieuwe technologieën te identificeren, hun relevantie voor ZEISS te evalueren en ze over te brengen naar specifieke toepassingen. De focus in Dresden ligt op innovatie in de life sciences en health sector. “Dankzij de directe nabijheid van een groot aantal onderzoeksinstellingen in het innovatie-ecosysteem van Dresden en de flexibiliteit om te werken aan verkennende onderwerpen buiten de business units, kunnen we nieuwe wegen inslaan op het gebied van gezondheid en biowetenschappen bij de ZEISS Innovation Hub Dresden”, legt Dr. Kai Wicker, hoofd van de ZEISS Innovation Hub Dresden, uit. de speciale en voor ZEISS zeer relevante, on-site onderzoeksomgeving. Het versterken van de ZEISS-locatie in Dresden en een nauwere samenwerking met de Technische Universiteit van Dresden maakt deel uit van de wereldwijde innovatiestrategie van ZEISS. Het doel is om de aanwezigheid van het bedrijf in de buurt van onderzoeksclusters verder uit te breiden en te zorgen voor een betere netwerkverbinding met mensen die werkzaam zijn in de wetenschap en het bedrijfsleven. ZEISS wil ook talenten in de regio vinden die bereid zijn om de innovatieve technologieën van morgen mee vorm te geven. De ZEISS Groep is samen met twee andere bedrijven aanwezig in Dresden: in 2020 nam ZEISS Saxonia Systems over, dat is uitgegroeid tot meer dan 230 werknemers als ZEISS Digital Innovation in Dresden aan de Fritz-Foerster-Platz. Ongeveer 50 medewerkers werken bij ZEISS Industrial Quality Solutions (voorheen Carl Zeiss Innovation Center for Metrology) op het bedrijventerrein in Bertolt-Brecht-Allee. Alle drie de units hebben belangrijke overeenkomsten op het gebied van digitalisering, maar ook in de maakindustrie en de gezondheidszorg. De gecombineerde expertise van de drie ZEISS-eenheden creëert ook synergieën op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, wat ook Dresden als innovatiecentrum zal versterken.