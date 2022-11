Zakenvrouw van het Jaar – met lasdiploma – knokt voor meer vrouwen in de techniek

Kristel Groenenboom is de nieuwe Zakenvrouw van het Jaar. Ze is met 36 jaar niet alleen de jongste ooit, maar ook de enige topvrouw met een lasdiploma: ze is een groot voorstander van meer vrouwen in de techniek. ‘Meiden kunnen alles wat jongens kunnen.’ De Bold Woman Award voor de Zakenvrouw van het Jaar 2022 is gisterenavond uitgereikt aan Kristel Groenenboom door minister Micky Adriaansens van Economische Zaken in het Scheepsvaartsmuseum in Amsterdam.

De Zakenvrouw van het Jaar 2022 is een buitenbeentje. Kristel Groenenboom nam op haar drieëntwintigste het industriële bedrijf, Container Service Groenenboom, van haar vader over. Het werd een succes, ondanks de tegenwerking die ze kreeg als jonge zakenvrouw. Klanten, leveranciers en andere zakenrelaties konden zich niet voorstellen dat zo’n jonge vrouw de baas kon zijn van zo’n groot bedrijf. Groenenboom schreef er een boek over: Mag ik meneer Kristel even spreken?. In het boek beschrijft ze haar hilarische en soms pijnlijke ervaringen als zakenvrouw in een mannenwereld.

Strijdvaardig

Nu ze een geslaagde zakenvrouw is, als directeur van Container Service Groenenboom, dat gespecialiseerde containers ontwerpt en bouwt, is ze nog altijd even strijdvaardig. Haar grote passie is het promoten van vrouwen in de techniek. Om haar boodschap duidelijk te maken, en om meer begrip te krijgen voor de medewerkers in haar fabriek, behaalde ze zelfs haar lasdiploma. Groenenboom: ‘Meiden kunnen alles wat jongens kunnen: lassen, een vorkheftruck besturen, wat ze maar willen.’ Ook buiten haar bedrijf probeert Groenenboom deze boodschap duidelijk te maken.

‘Meiden die bij ons komen kijken zijn altijd superenthousiast’

Kristel Groenenboom heeft als prominente vrouwelijke ondernemer veel prijzen gewonnen. Ook heeft ze bestuursfuncties gehad bij een regionale afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Kamer van Koophandel. Maar nog trotser is ze op haar voortrekkerrol als Leading Lady tijdens Girlsday, een landelijke dag die speciaal wordt georganiseerd om jonge meiden kennis te laten maken met werken in de techniek. ‘Van hun omgeving horen vrouwen dat werken als lasser, metselaar of schilder niets voor ze is, maar de meiden die bij ons bedrijf en andere technische bedrijven komen kijken zijn altijd superenthousiast. Ik probeer meiden te laten zien hoe leuk technisch werk is: het doet een beroep op je creativiteit, je werkt de hele dag samen met andere mensen en je ziet direct resultaat van je werk: wie wil dat nou niet!’

Groenenboom ziet haar verkiezing tot Zakenvrouw van het Jaar 2022 en het winnen van de Prix Veuve Clicquot Bold Woman Award niet alleen als een opsteker voor alle vrouwen die voor de techniek kiezen, maar ook als een motivatie voor vrouwelijke ondernemers.

Minder in stereotypes denken

Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal vrouwelijke ondernemers al sterk is gegroeid. Groenenboom is blij met deze ontwikkeling, maar ze vindt het jammer dat veel vrouwelijke ondernemers er nog vaak voor terugschrikken om te groeien als ze de kans krijgen. Groenenboom: ‘Vrouwen zijn nog veel te bescheiden. Als je de capaciteiten hebt om je bedrijf uit te bouwen, moet je dat zeker doen. Het is ontzettend uitdagend om een groot bedrijf te runnen en het geeft veel voldoening.’

Zet vrouwelijke ondernemers op de kaart, was ook het advies van Groenenboom aan minister Sigrid Kaag. In gesprek met de minister pleitte ‘Nederbelg’ Groenenboom niet alleen voor betere handelsrelaties met België en voor het verbeteren van de maakindustrie in Nederland, maar ook voor meer aandacht voor de rol van vrouwen in de techniek. Groenenboom: ‘Mannen in de zorg, vrouwen in de techniek: als we allemaal wat minder in stereotypes zouden denken, zou dat volgens mij niet alleen goed zijn voor het personeelstekort, maar ook voor het plezier op de werkvloer.’

Jury

Kristel Groenenboom is de veertigste Zakenvrouw van het Jaar. De Bold Woman Award voor de Zakenvrouw van het Jaar 2022 wordt ook wel de Prix Veuve Clicquot genoemd, naar Nicole-Barbe Clicquot-Ponsardin, die het beroemde champagnehuis leidde vanaf haar 27ste jaar. De prijs wordt in 24 landen uitgereikt. De vorige winnares was Marinka Nooteboom, die in oktober 2021 werd gekozen tot Zakenvrouw van het Jaar 2021.

De jury van de Nederlandse editie van de prijs bestaat uit juryvoorzitter Annemarie Jorritsma, voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en de leden Jacco Vonhof, voorzitter van Koninklijke Vereniging MKB Nederland, Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds ABP en Marinka Nooteboom, zakenvrouw van het jaar 2021.