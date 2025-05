Bij de afgelopen uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards was Nossin Fijnmechanische Industrie uit Beek en Donk finalist in de categorie Best Process & Parts Supplier, genomineerd door onder andere klant VMI Group. Het bedrijf levert prestaties van formaat als het gaat om leverbetrouwbaarheid en technische kwaliteit, aldus de jury. Directeur Robert Nossin was er met vader en voorganger Hans Nossin en twee mensen uit het managementteam.

‘Bij Philips moest ik bij de portier wachten, omdat ik te jong was om naar binnen te gaan’

TOEN ‘Ik was min tien toen mijn vader begon in de garage van zijn ouders, mijn moeder kwam er even later bij als draaier. Het ging goed, ze kochten al snel een huis in Aarle-Rixtel en daar zat een fabriekshal achter. In 2000 bouwde mijn vader ons huidige pand in Beek en Donk en zo’n 8 jaar geleden kochten we achter dat pand het pand van de buurman, waardoor we onze groeiambities konden blijven waarmaken. Inmiddels hebben we 5.000 vierkante meter productieruimte in Beek en Donk.

‘Ik heb eigenlijk altijd de ambitie gehad om het bedrijf over te nemen, al van heel kleins af aan. Ik mocht met mijn vader mee als hij spullen ging afleveren. Bij Philips moest ik bij de portier wachten, omdat ik te jong was om naar binnen te gaan. Ik kreeg warme chocomel van hem. Geweldig!

‘Als er een nieuwe machine opgebouwd werd, stond ik te kijken. Op een gegeven moment ga je dan automatisch iets doen: samen met een voorman poetste ik als 10-jarige op vrijdag machines.

‘Ik koos voor hbo – Technische Bedrijfskunde. De praktijkopleiding in de techniek krijg je thuis wel, zei mijn vader. Vaak ging ik ’s morgens van zeven tot tien werken bij Nossin en dan naar school. Om drie uur freesde ik weer verder.

‘In 2003 kregen we de eerste volledig gerobotiseerde machine binnen, een Hermle 5-assige CNC-freesmachine met 6-assige Kuka Robot. Het was de allereerste ter wereld van dat type, waarmee 24/7 geproduceerd kon worden. Klinkt mooi, maar hij stond vaak stil in het begin. Dan ging ik erheen met mijn vader en hij zag dat ik die besturingen en computergerelateerde zaken heel snel snapte. “Hoe weet je dat?”, zei hij. Daartegenover had ik helemaal geen verstand van het totale proces, hij was de vakman, we hebben echt veel samen gedaan.

‘We waren goed in hoogwaardig produceren en zijn dat nog steeds. Maar medewerkers stonden wel lang te werken totdat een product echt perfect aan de maat was. Die robot kon standaardhandelingen weghalen bij de specialist, zag mijn vader. Hij was een heel vooruitstrevende ondernemer. Daar heb ik altijd met bewondering naar gekeken. Hij had ook als een van de eersten in de industrie een CNC-machine staan.

‘Het is nooit mijn vaders ambitie geweest om echt heel groot te worden: qua aantal medewerkers vond hij tien mooi. Hij wilde wel groeien, maar niet in aantal mensen.

ONDERWEG ‘Ik was erg jong toen ik mijn hbo-diploma haalde. Heb ik nu voldoende bagage qua studie en persoon, dacht ik. Dus ben ik op Nijenrode in Breukelen de master of science in management gaan behalen en daar op kamers gegaan. Ik stond een paar jaar echt helemaal buiten het bedrijf.

‘Naderhand besloten we zonder extreem veel overleg om het met mij in het bedrijf gewoon te gaan proberen en ik werd productieleider. Ik had wel iets te zeggen, maar kreeg nog niet meteen de hele verantwoordelijkheid op mijn nek. Medewerkers kenden me en accepteerden zo’n heel jong baasje. Weinig Nijenrodianen gingen de industrie in, maar mijn afstudeermaatje wel, hij is nu de volgende generatie eigenaar bij Kinkelder zaagbladen in Zevenaar. We hebben veel raakvlakken.

‘Je ziet de nieuwe generaties nu instromen’

‘Jarenlang ging ik samen met mijn vader naar klanten, grote first tiers in de regio en het hele land, om te ontdekken hoe gesprekken gingen, om mensen te leren kennen. Heel spannend en indrukwekkend vond ik het, aanvankelijk was ik wel wat onzeker: wat kun je wel en niet zeggen? Ik moest voor mijn gevoel echt prestaties laten zien. Op een gegeven moment zijn mijn vader en ik het langzaam maar zeker gaan omdraaien. Ik deed stapjes vooruit en hij achteruit. We botsten heus wel eens, maar daar leer je allebei van. En ik ging er toch weer over nadenken en begreep vaak later waarom hij dingen op een bepaalde manier deed of zei.

‘In 2016 werd ik officieel eigenaar van het bedrijf en vier jaar geleden is mijn vader met pensioen gegaan. Het bedrijf kwam helemaal in mijn handen, ik heb geld geleend van mijn ouders. Toen ik pas directeur was, heb ik vooral veel geluisterd en hield mijn mening voor me. Ook de oudere medewerkers met wie mijn vader jarenlang samengewerkt had, vonden het prima dat ik directeur werd. Ik heb juist heel veel van hen kunnen leren. Ik ben echt gesteund.

NU ‘Ik ben rechtdoorzee, heel duidelijk. Mensen weten waar ik voor sta en wat ik van ze verwacht. Tegelijkertijd vind ik veiligheid, eigen verantwoordelijkheid en plezier maken op de werkvloer heel belangrijk. We werken hard, maar er is ook tijd voor een grapje of praatje tussendoor. Ik maak dagelijks een goedemorgen-rondje door de fabriek, daar houd ik van. Even kijken hoe het ervoor staat, of iemand nog wat kwijt wil.

‘Ik ga er altijd 100 procent voor en ben een absolute doorzetter. Ik mik op het hoogst haalbare, je kunt me echt een strebertje noemen. Kan niet, bestaat niet. Er moet iets zijn, een oplossing of wat dan ook, om het te fiksen. Ik zie vooral uitdagingen. Het is fijn om me verder te ontwikkelen, om bezig te zijn. En innovatief te zijn, net als mijn vader. Elke woensdag komen hij en mijn moeder langs. Ze bemoeien zich nergens mee, zitten in hun kantoortje, maar als ik actief met een vraag kom, dan staan ze direct voor mij klaar.

‘We hebben een groot gebouw, een steeds maar verder uitgebreid machinepark. Groei is voor mij geen heilige ambitie. Ik wil graag groeien op basis van de klantbehoeften. Nossin Fijnmechanische Industrie telt nu ongeveer dertig medewerkers. Dat vind ik op mijn beurt een mooi aantal. Ik wil doorgroeien door nog verder te automatiseren en nog meer routinetaken bij mensen weg te halen en hen in te zetten op de vlakken waar ze echt waarde toe kunnen voegen. Het aantal machines en de output zullen steeds groter worden, en daarmee ook de automatiseringsgraad van de processen. Ik wil de meest innovatieve modellen hier hebben staan.

‘Ik ga vaak langs bij klanten, dat is eigenlijk mijn hoofdtaak. De mensen van de orderdesk en de supplychainmanager in mijn managementteam hebben de dagelijkse contacten. Ik wil dat nieuwe klanten goed binnengeleid worden en dat er een goed opvolgingsproces bij een order is. Grote en nieuwe projecten probeer ik zoveel mogelijk zelf te begeleiden. We moeten natuurlijk ook goed voor bestaande klanten zorgen. Het makkelijkste om ze te behouden is toch nog altijd kwalitatief goed en netjes op tijd leveren.

‘Het lastigste van mijn werk als directeur is misschien dat het eigenlijk nooit goed genoeg gaat. Of er is ineens te veel werk, of er is te weinig werk. Dat is moeilijk in balans te krijgen. Het is nooit perfect, terwijl ik daar wel een beetje naar streef…

‘Ik heb gelukkig veel steun aan de mensen hier en aan het managementteam. We lopen samen op en mensen nemen echt hun verantwoordelijkheid. Ik haal veel energie uit alle ontwikkelingen. Het is mooi om de mensen hier bezig te zien, om vragen te stellen en hun vragen aan mij te horen. Dan besef ik weer dat we met het maken van prachtige producten bezig zijn. Ik maak veel uren, maar vind mijn gezin ook erg belangrijk. Mijn vrouw en ik kennen elkaar al van voordat ik op de universiteit begon, ze heeft alles vanaf de eerste minuut mee doorgemaakt. Ze begrijpt het.

TOEKOMST ‘We hebben een mooi en gezond klantenportfolio en zitten met niet meer dan zo’n 20 procent in een bepaald marktsegment. Natuurlijk wil ik nog klanten erbij, ik heb al wat namen in mijn hoofd. Dat gaat stap voor stap, we moeten ze ook goed kunnen bedienen. Bovendien kijk ik naar het buitenland. In Duitsland zit veel hightech, waarvoor wij een prima toeleverancier zouden kunnen zijn.

‘Ik heb een duidelijke ambitie, al druk ik het niet zozeer uit in een exact aantal klanten of omzet. Ik kijk met een technische blik: wat kunnen we als meerwaarde leveren aan de markt met onze mensen en machines? Klanten verwachten op een gegeven moment ook dat je meegroeit. En dat doen we.

‘Nossin is lid van Brainport Industries en deelnemer van het High Tech Platform van Mikrocentrum. We willen wellicht voor het eerst op de Precisiebeurs gaan staan. Ik ga naar Brainport-bijeenkomsten. Vorige week heb ik nog een cursusje meegepikt: Werkinstructies maken met AI. Bij die bijeenkomsten kom ik klanten en collega-toeleveranciers tegen. Ik ben heel jong begonnen en had toen altijd met de generatie van mijn vader te maken. Nu ontmoet ik op die meetings steeds meer mensen van mijn leeftijd. Je ziet de nieuwe generaties instromen.’

Nossin Fijnmechanische Industrie in Beek en Donk is producent van hoogwaardige componenten en samenstellingen voor machines, gereedschappen en instrumenten. Hans Nossin richtte het bedrijf in 1978 op, in 2016 nam zoon Robert het over.

