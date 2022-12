Ÿnsect schaalt de productie van voedingsingrediënten afkomstig van insecten razendsnel op. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Évry bij Parijs, heeft een aantal – nu nog relatief bescheiden – productielocaties in Dole (Frankrijk), Omaha (Nebraska, VS) en Ermelo (Nederland), en legt momenteel de laatste hand aan de bouw van ’s werelds grootste vertical farm voor insectenkweek bij het Noord-Franse Amiens. De insectenmarkt is booming.

– Insecten vormen een goede basis voor ingrediënten voor voeding voor huisdieren, vissen, planten en mensen.

– ‘Ÿnsect werkt momenteel aan de engineering van nieuwe grootschalige projecten.’

– ‘Groen licht van de EU betekent dat wij steeds meer marktmogelijkheden krijgen.’

– Bij nieuwe Ÿnsect-productielocaties staat modulariteit van de productielijnen voorop.

– ‘Samen met onze Franse collega’s werken we aan technieken die voor al onze vertical farms en processen interessant zijn.’

Kevers kweken op industriële schaal

Ÿnsect werd een jaar of tien geleden opgericht door Franse wetenschappers en milieuactivisten die een biologische en duurzame oplossing wilden voor de almaar toenemende eiwitconsumptie in de wereld. Insecten vormen een goede basis voor ingrediënten voor voeding voor huisdieren, vissen, planten en mensen. De koudbloedige beesten groeien efficiënt, leveren hoogwaardig eiwit en vragen weinig kweekruimte. Organische reststromen van uiteenlopende andere processen vormen hun voedsel. Verder vraagt het kweken van insecten niet veel water en is de CO 2 -uitstoot beperkt.

Opschalen

Veel voedingsmiddelenfabrikanten zijn zeer geïnteresseerd. De consumentenacceptatie gaat langzaam, maar ook dat komt goed, is de overtuiging van operations director Jeroen Blansjaar, chief insect officer en directeur r&d biology Niek Steeghs en marketingmanager Syta de Visser van Ÿnsect Nederland. Ruim een jaar geleden ging die Nederlandse tak nog als Protifarm door het leven, totdat Ÿnsect de fabriek overnam. Ermelo telt bijna 70 medewerkers, onder wie zo’n 45 in de productie en 25 in r&d, hr, sales, marketing en administratie. De Nederlandse farm produceert nu jaarlijks meer dan duizend ton aan ingrediënten, diervoeders en ook mest, een waardevol restproduct. Dat moet een veelvoud worden. Blansjaar: ‘We werken momenteel aan de engineering van nieuwe grootschalige projecten: dit jaar gaat Amiens in Frankrijk open, en in 2025 moet er een volgende vestiging klaar zijn. Wij bekijken veel locaties in Europa, waaronder ook enkele in Nederland.’ Ÿnsect combineert een dierhouderij met een fabriek voor voedingsmiddelen. ‘We moeten in het ontwerp van de fabriek én in de dagelijkse operatie de juiste hygiënemaatregelen treffen: het gaat zowel om optimale groei van onze insecten als om voedselveilige verwerking van insecten tot ingrediënten. Dat vraagt om specifieke kennis van beide activiteiten.’

Eerste assortiment wereldwijd

Protifarm, opgericht in 2015, kweekt op industriële schaal de buffalokever, de Alphitobius diaperinus. De larven van de kever worden verwerkt tot duurzame en functionele ingrediënten. Protifarm, nu dus Ÿnsect Nederland, vermarkt zijn producten onder de naam AdalbaPro, wereldwijd het eerste assortiment voedingsingrediënten voor menselijke consumptie gemaakt uit insecten, aldus de producent. Zo zijn er oplosbare, zeer zuivere eiwitpoeders, producten die zorgen voor binding en structuur in eindproducten, en binnenkort ook oliën. De olie zou een prima vervanger kunnen worden van – de momenteel schaarse en dure – zonnebloemolie en palmolie, is de gedachte.

‘Wij hebben het in de westerse wereld nooit over eetbare insecten, maar over voedzame, duurzame ingrediënten voor de voedingsindustrie’

En goed nieuws voor Ÿnsect en collega-insectenkwekers: de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verklaart steeds meer soorten insecten veilig voor menselijke consumptie. De Visser: ‘Voor elk beestje en voor iedere kweker geldt een aparte procedure. Groen licht betekent voor de Ÿnsect-groep dat wij steeds meer marktmogelijkheden krijgen.’

Steeds efficiënter en beter

Het opkweken van de larven gebeurt in vertical farms, in lagen boven elkaar. Ÿnsect Human Nutrition & Health, de Nederlandse food-divisie van Ÿnsect, maakt ingrediënten op basis van insecten. Klanten verwerken die in eindproducten voor de consument, waaronder eiwitshakes, voedingsrepen, bakproducten, pasta’s en vleesvervangers.

Ÿnsect Nederland doet veel samen met machinebouwers en andere toeleveranciers uit de regio en net daarbuiten. Blansjaar: ‘We willen een groep bedrijven om ons heen verzamelen waarmee we nauw samenwerken, en die onze installaties en voor zover mogelijk ook onze processen kennen, zodat we op lange termijn met diezelfde groep steeds efficiënter en beter kunnen bouwen.’

Nu wordt onder meer veel gedaan Batenburg Beenen (hardware engineering, besturingskasten en elektrische installatie), Batenburg BELLT (procesautomatisering en visualisatie), Hellebrekers in Nunspeet (specialist in optimaliseren en automatiseren van (productie)processen) en VDL Insect Systems. Steeghs: ‘Voor deze bedrijven is het interessant om vroegtijdig kennis te maken met en kennis op te doen van een nieuwe veelbelovende industrie. We maken vanzelfsprekend ook gebruik van leveranciers waar onze Franse collega’s al goede ervaringen mee hebben. We vragen zowel partijen in Nederland als elders om mee te denken en aan te bieden.’

Bij nieuwe Ÿnsect-productielocaties staat modulariteit van de productielijnen voorop, zodat eenvoudig capaciteit bijgeschakeld kan worden. Bovendien zijn zo toekomstige Ÿnsect-fabrieken waar ook ter wereld sneller te realiseren. ‘Met de groep hebben we zeker de ambitie om de komende jaren meer productielocaties in diverse werelddelen te bouwen. Ÿnsect is nu al de grootste keverproducent ter wereld. Natuurlijk zijn er vele initiatieven van concurrenten, maar daarvan verkeren er veel nog in de opbouwfase’, aldus Blansjaar. En ruimte op de markt is er genoeg, gezien de vraag die eraan komt.

Bij de nieuwbouw is het streven bovendien om alle benodigde energie zelf op te wekken. De Visser: ‘We gaan warmte terugwinnen via onder meer onze processing-installaties, en plaatsen zonnepanelen op het dak. We willen ook volledig afstappen van gas.’

Showcase

Vanzelfsprekend zijn er altijd kleine en grote uitdagingen bij het opschalen, weet Blansjaar. ‘Maar op basis van alle kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het bouwen en draaien van onze verticale boerderijen in Ermelo en Dole, hebben we alle vertrouwen in onze volgende stappen.’

De Visser vult aan: ‘Daarbij werken we tegelijkertijd ook hard aan de consumentenacceptatie van onze producten. Doel is om onze producten op basis van insecten uiteindelijk mainstream te krijgen, algemeen geaccepteerd als normale voeding. Wij hebben het in de westerse wereld ook nooit over eetbare insecten, maar over voedzame, duurzame ingrediënten voor de voedingsindustrie.’ Fabrikanten maken er herkenbare producten voor de eindklanten mee. Neem het gestructureerde ingrediënt: verwerkt in een product voelt en proeft het als een hamburger. ‘Consumenten ervaren en accepteren dat ook zo, wijzen alle testpanels uit.’

In Ermelo is een r&d foodprocessing-keuken waar met klanten gewerkt wordt aan nieuwe toepassingen en producten die interessant lijken voor de markt. Ÿnsect Nederland heeft samen met een aantal partners (onder wie food-ontwikkelaars, technologen, onderzoekers en verpakkingsspecialisten) showcaseproducten als saucijzenbroodjes en bitterballen ontwikkeld onder het merk BetaPro. Deze zijn nog niet te koop.

Sensoriek

De locatie in Ermelo heeft binnen de Ÿnsect-groep de expliciete opdracht om grote volumes te gaan produceren en markten uit te bouwen. De fabriek blijft focussen op de buffalokever. Ÿnsect in Frankrijk produceert de gele meelworm, de Tenebrio molitor. Blansjaar: ‘Samen met onze Franse collega’s werken we aan technieken die voor al onze vertical farms en processen interessant zijn. Denk aan manieren om de klimaatcondities te optimaliseren. En aan sensoriek om de groei en ontwikkeling van onze insecten goed te kunnen volgen.’

Verdere groei vergt meer samenwerking in insectenketen

In 2020 waren er volgens tellingen binnen het Interreg-project Entomospeed in Nederland 49 insectenkwekerijen van onder meer sprinkhanen, meelwormen, krekels en vleesvliegen actief, met de grootste concentratie in Noord-Brabant. Dat aantal stijgt, maar hightech, sterk geautomatiseerde bedrijven zoals Ÿnsect en bijvoorbeeld ook Protix in Bergen op Zoom (dat zich toelegt op de zwarte soldaatvlieg) zijn er nog niet veel.

Venik, de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers, publiceerde samen met Wageningen

Universiteit Laboratorium voor Entomologie en Wageningen Livestock Research het ‘Sectorplan 2020-2024, agenda voor de ontwikkeling en innovatie in de Nederlandse insectenketen’. Nederland is wereldwijd koploper in het kweken van insecten, maar het vraagt veel kennisdeling en samenwerking in de keten om de groei substantieel te versnellen.