Techniek is niet moeilijk, zegt ondernemer Patrick Vergeer, maar de juiste mensen vinden wel. Met zijn bedrijf Yellax heeft hij zinvolle oplossingen bedacht die helpen in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijk ziet hij ook andere mogelijkheden.

Niet administreren, maar creëren

Vergeer startte zijn techniekcarrière in de industriële automatisering: van een houtzagerij via een conservenfabriek naar een aardappelteler. ‘Ik zag veel dubbele werkzaamheden en fouten in projecten en dacht: dit kan slimmer.’ Zijn missie is om het werk voor engineers leuker te maken, routinematig werk te reduceren door te digitaliseren én daarmee de productiviteit te verhogen.

Standaardiseren zorgt voor efficiency

Vanaf zijn zolderkamer richtte Vergeer Yellax op, waarmee hij aanvankelijk voor oude werkgevers industriële machinebesturingen ontwierp. ‘Eerst maakte ik een model van een elektrotechnisch proces en ging dat vervolgens standaardiseren. Daarmee verkortte de doorlooptijd en verbeterde de kwaliteit van dit ontwerpproces, want eerder was dat afhankelijk van persoonlijke kennis.’ Deze ontwerpmethodiek is de basis geworden voor het programma Typical Manager; een configurator voor industriële besturingen. ‘Als de klant een machine ontwerpt, kan hij in Typical Manager zijn machinestandaard modulair beheren en elektrotechnische schema’s, besturingssoftware, maintenance data en documenten automatisch genereren. Het platform helpt bedrijven en engineers om efficiënter te werken. De productieplanning is beter, want standaardonderdelen worden in grotere series geproduceerd.’ Het resulteert in minder fouten, een snellere ontwerptijd en een hogere productiviteit.

Leuker

Dergelijke oplossingen verhogen de productiviteit van engineers én maken het werk leuker, ervaart Vergeer. ‘Engineers zijn nu een flink deel van hun tijd kwijt met administratief werk, zoals het zoeken naar de juiste elektrotechnische producten. Niet leuk en helemaal in deze krapte is dat zonde van hun tijd.’ Daar heeft Yellax het programma BeeFinity voor ontwikkeld; een online catalogus van elektrotechnische producten. Daarmee kan een engineer, in samenwerking met de community, zijn productdata eenvoudig beheren en snel producten vergelijken en selecteren. Zo kunnen engineers een goed ontwerp maken met – in de toekomst – inzicht in de total cost of ownership, circulariteit en CO 2 -uitstoot. ‘Het is onze droom dat goede productdata net zo beschikbaar zijn als zuurstof.’



Vacatures

Natuurlijk is het met oog op de arbeidsmarktkrapte fijn als engineers leuk werk kunnen doen en hun productiviteit omhoog gaat. Vergeer: ‘Zelf zijn we kritisch, zoeken mensen die zich herkennen in ons DNA: passie voor techniek en denken in het belang van de klant.’ De verleiding is groot om soms iemand aan te nemen die net niet matcht, zegt hij. ‘Maar toch doe ik het niet. We zoeken onder meer teamleden die beschikken over ontwerpkennis én de competenties om een team of bedrijf te helpen standaardiseren. Wij bieden onze engineers dat ontwikkelpad.’

Vrouwen

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Yellax is 35 jaar. Hoe komt dat? ‘Wij zijn nauw betrokken bij mbo- en hbo-opleidingen die zich richten op industriële automatisering, technische bedrijfskunde en softwareontwikkeling. Die gedreven jongens zoeken wij continu. Zij zijn de toekomst.’ Jongens? ‘Helaas grotendeels jongens, ja’, reageert Vergeer. Wat is het toch, vraagt hij zich af, dat vrouwen in Nederland nog steeds zo weinig voor techniek kiezen? ‘In Polen en Roemenië zijn vrouwen juist veel werkzaam in de techniek.’ In zijn eigen bedrijf werken vijftig mensen, maar slechts drie vrouwen – geen van allen in een technische functie. Een enorm gemiste kans, vindt hij. ‘Ik zou graag meer vrouwelijke engineers hebben. Als zij zouden weten hoeveel impact ze kunnen maken in de techniek! Een combinatie van mannen en vrouwen op de werkvloer werkt altijd beter.’

‘Zelf zijn we kritisch, zoeken mensen die zich herkennen in ons DNA’

Kennis delen

Er wordt steeds meer geautomatiseerd en geëlektrificeerd, weet Vergeer. Daarmee zal het werk alleen maar toenemen en de arbeidsmarktkrapte niet minder worden. ‘Dat lossen we niet zomaar op. Wat we echt moeten doen, is kennis delen en de sector versterken. Ik daag anderen daar ook toe uit. Want delen is vermenigvuldigen. In Nederland denken we graag dat we vooroplopen, bijvoorbeeld in de bouw van schakelkasten, maar dat valt tegen. Bovendien zien we bedrijven naar Oost-Europa vertrekken en moeten we het hoofd bieden aan de loonkloof met die landen. Dus is het belangrijk dat we kennis delen, processen optimaliseren en efficiëntie realiseren, om de business en de mensen in Nederland te behouden.’