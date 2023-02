Xeltis, een klinisch medtechbedrijf dat levende implantaten ontwikkelt die het lichaam in staat stellen de cardiovasculaire functie te herstellen, kondigt aan dat het € 32 miljoen heeft opgehaald in een Series D2-aandeleninzameling. De fondsenwerving wordt ondersteund door een syndicaat van huidige en nieuwe investeerders, waaronder Grand Pharma, DaVita Venture Group, EQT Life Sciences, Invest-NL en andere internationale investeerders. Deze fondsenwervingsronde zal Xeltis in staat stellen om zijn belangrijkste klinische programma’s te ontwikkelen tot cruciale onderzoeken, omdat het tot doel heeft patiënten over de hele wereld toegang te geven tot ‘s werelds meest geavanceerde herstellende cardiovasculaire apparaten.

De baanbrekende technologie van Xeltis is gericht op het herstellen van de natuurlijke cardiovasculaire functies van het lichaam, met tal van mogelijke toepassingen. Het gepatenteerde endogene weefselherstel (ETR) -platform van het bedrijf maakt gebruik van een geavanceerd polymeergebaseerd materiaal dat de natuurlijke genezingsreactie van het lichaam activeert om het eigen weefsel van de patiënt eromheen te regenereren en nieuwe, levende en langdurige bloedvaten en kleppen te vormen.

Het meest geavanceerde programma van Xeltis, aXess, is een vasculair toegangstransplantaat voor patiënten met chronische nierziekte (CKD) die hemodialyse nodig hebben. Voorlopige klinische onderzoeksgegevens bij mensen uit de lopende aXess-studies van het bedrijf zijn zeer bemoedigend. Het bedrijf streeft ook naar klinische programma’s in pulmonale klepvervanging en coronaire bypass-transplantaten.

Naast de aandeleninzameling hebben Xeltis en Grand Pharma een licentieovereenkomst gesloten voor Groot-China voor aXess en andere potentiële hemodialyseproducten die onder hetzelfde technologieplatform zijn ontwikkeld. Onder de overeenkomst zal Grand Pharma exclusieve rechten hebben om deze producten in Groot-China te ontwikkelen, produceren en commercialiseren.

“De strategische ondersteuning van Grand Pharma en DaVita samen met onze bestaande investeerdersbasis vertegenwoordigt een sterke validatie van onze technologie en potentieel om het landschap van cardiovasculaire chirurgie te transformeren. We blijven gefocust op de voortgang van onze aXess klinische studies, evenals het verkennen van onze volgende stappen in andere indicaties,” aldus Eliane Schutte, CEO van Xeltis. “Het veiligstellen van deze financiering is een belangrijke mijlpaal voor Xeltis. We zijn er trots op dat we zulke spraakmakende investeerders naar ons bedrijf hebben aangetrokken en kijken ernaar uit om hun respectieve inzichten te benutten – van klinische expertise tot de levenscyclus van productontwikkeling – terwijl we doorgaan met de volgende groeifase.”

Steve Phillips, Group Vice President voor DaVita Venture Group, zei: “We zijn ongelooflijk energiek door de vooruitgang die Xeltis heeft geboekt bij het ontwikkelen van een technologie om de zorg te verbeteren voor patiënten die levensondersteunende dialysezorg ontvangen. Deze investering wordt gestimuleerd door onze toewijding aan transformatie van de nierzorg en het bevorderen van oplossingen die de kwaliteit van leven voor patiënten verbeteren.”

Frank Zhou, CEO van Grand Pharmaceutical Group, voegde eraan toe: “Xeltis loopt voorop bij het aanpakken van de huidige beperkingen van toegangstransplantaten voor hemodialysepatiënten, met behulp van een baanbrekende aanpak op basis van zijn toonaangevende ETR-platform. Wij geloven dat de technologie van het bedrijf een enorm potentieel heeft om patiënten en ziekenhuiszorgsystemen wereldwijd ten goede te komen.”

Nierziekte

Chronische nierziekte (CKD) treft negen procent van de bevolking, met een groeiende prevalentie als gevolg van hart- en vaatziekten (diabetes, hypertensie, obesitas). Patiënten met CKD hebben een verminderde kwaliteit van leven als gevolg van het leven met aanzienlijke beperkingen en beperkingen veroorzaakt door ziektegerelateerde manifestaties en bijwerkingen van behandelingen. Elk jaar hebben drie miljoen patiënten met chronische nierziekte hemodialyse nodig en hebben ze vasculaire toegang nodig om verbinding te maken met een dialyseapparaat.

De EU AXESS-kernstudie is een prospectieve multicenterstudie die de veiligheid en prestaties van het Xeltis-hemodialysetoegangstransplantaat evalueert bij volwassen patiënten met nierziekte in het eindstadium, die van plan zijn hemodialyse te ondergaan en ongeschikt worden geacht voor het maken van fistels. De proef loopt in 25 implantatiecentra in heel Europa.

Xeltis is een geavanceerd medtechbedrijf dat implantaten van de volgende generatie ontwikkelt die op natuurlijke wijze in het lichaam worden geïntegreerd om de vasculaire en klepfunctie te herstellen en te ondersteunen. De producten van Xeltis proberen de beperkingen van de momenteel beschikbare opties aan te pakken voor de miljoenen mensen die elk jaar toegang tot transplantaten of cardiovasculaire vervangingen nodig hebben. Het eigen endogene weefselherstelplatform (ETR) van het bedrijf maakt gebruik van een geavanceerd polymeergebaseerd materiaal dat de natuurlijke genezingsreactie van het lichaam activeert om het eigen weefsel van de patiënt eromheen te regenereren, voordat het geleidelijk wordt geabsorbeerd en nieuwe, levende en langdurige vaten en kleppen op hun plaats laat. De herstellende apparaten van Xeltis omvatten implanteerbare bloedvaten met een kleine diameter voor hemodialyse vasculaire toegang (aXess), momenteel in cruciale klinische onderzoeken, en voor coronaire bypass-transplantaat (CABG) chirurgie (XABG), evenals een pulmonale hartklep.

Xeltis is gevestigd in Nederland en de VS en haar investeerders omvatten DaVita Venture Group(investeert 15 miljoen), EQT Life Sciences, Kurma Partners, VI Partners en Ysios Capital, evenals Grand Pharma Group, Invest-NL(investeert 6 miljoen) en verschillende publieke en private investeerders.