XANO heeft vandaag het gerenommeerde rotatiegietbedrijf Dansk Rotations Plastic ApS (DRP) overgenomen. DRP, gevestigd in Kalvehave, Denemarken, ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar rotatiegegoten producten in polymere materialen. De diensten van het bedrijf omvatten alles, van ontwerp en gereedschapsontwikkeling tot productie en nabewerking. De klanten van het bedrijf bevinden zich voornamelijk in Denemarken en bestaan uit toonaangevende bedrijven in de milieutechnologie, de chemische industrie, verlichting en meubelproductie. De omzet van DRP is evenredig verdeeld tussen klantspecifieke opdrachten en de in eigen huis ontwikkelde producten in de industrie, landbouw, milieutechniek en vrije tijd. Het bedrijf had in het boekjaar 2022/2023 een omzet van 47 miljoen DKK.

DRP wordt onderdeel van XANO’s business unit Industrial Products, die bestaat uit bedrijven die werken in polymeermaterialen en een sterke focus hebben op duurzaamheid. Net als zijn nieuwe zusterbedrijven biedt DRP producten aan die zijn gemaakt van gerecycled plastic en materialen met bio-inhoud die de ecologische voetafdruk verkleinen. Anders worden plastic materialen gebruikt die volledig recyclebaar zijn.

DRP vormt een aanvulling op de activiteiten van Cipax door expertise en productiecapaciteit toe te voegen en toegang te bieden tot nieuwe markten. Cipax heeft al een sterke positie in Scandinavië en Noord-Europa. De overname creëert nieuwe zakelijke kansen voor de eigen productassortimenten van het bedrijf op het gebied van industrie, maritieme en milieutechnologie bij zowel Cipax als DRP.

De overname zal naar verwachting een marginaal effect hebben op de winst per aandeel van XANO.

In het kader van de overname was het de wens van de verkopers om het equivalent van maximaal 10 miljoen DKK van de aankoopprijs die zij met de verwerving van XANO-aandelen hadden ontvangen, te herinvesteren. De Raad van Bestuur van XANO heeft daarom besloten om gebruik te maken van de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de verwerving en overdracht van eigen aandelen van de vennootschap, die geldig is tot het einde van de Algemene Vergadering van 2024. 179.442 eigen aandelen van klasse B zijn overgedragen tegen een prijs van SEK 86 per aandeel. De betaling voor de aandelen is ontvangen in de vorm van een promesse van SEK 15,4 miljoen.