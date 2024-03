XANO heeft vandaag het in Uddevalla gevestigde automatiseringsbedrijf Graniten overgenomen. Graniten ontwikkelt en produceert hightech oplossingen voor automatiseringsprocessen. De klanten van het bedrijf bevinden zich voornamelijk in Europa en bestaan uit toonaangevende bedrijven in de farmaceutica, medische technologie en gezondheidszorg. Het bedrijf heeft 70 medewerkers en had in het boekjaar 2022/2023 een omzet van SEK 100 miljoen. Graniten wordt onderdeel van XANO’s business unit Industrial Solutions.

Graniten staat al lang bekend om zijn productie van verpakkingsmachines en de ontwikkeling van automatiseringsoplossingen. Op basis van het onlangs geïntroduceerde Graniten Flexline Platform voor de productie van kleine farmaceutische volumes zijn de eerste referentieprojecten opgeleverd aan gerenommeerde bedrijven in Europa. Graniten brengt deze unieke oplossing actief op de markt bij andere producenten en co-packers in de industrie. Het management van het bedrijf ziet potentieel in de verdere ontwikkeling van het concept en de lancering van soortgelijke modulaire arrangementen in andere sectoren. Aanvullende diensten zoals voorspellend onderhoud en optimalisatie van de lijnprestaties via op gegevens gebaseerde analyse zullen aan het portfolio van Graniten worden toegevoegd om de marktpositie verder te versterken.

De technische expertise van Graniten schept de voorwaarden voor de bedrijven van de business unit om zich te ontwikkelen op andere gebieden, zoals verpakkingen en batterijen voor elektrische voertuigen. Door netwerkuitwisselingen in farmaceutica, medische technologie en andere sectoren worden verdere groeimogelijkheden geboden voor zowel Graniten als de nieuwe zusterbedrijven. Graniten zal blijven werken met bestaande zakelijke kansen in contractproductie.

De consolidatie vindt plaats vanaf 22 maart 2024. In eerste instantie wordt verwacht dat de overname een marginaal effect zal hebben op de winst per aandeel van XANO.

XANO ontwikkelt, verwerft en exploiteert nichetechnologiebedrijven die productie- en ontwikkelingsdiensten aanbieden voor industriële producten en automatiseringsapparatuur. Het bedrijf is verdeeld in drie business units en de Groep is vertegenwoordigd in de Scandinavische regio, Estland, Nederland, Polen, China en de VS. De netto-omzet van de Groep bedraagt SEK 3,5 miljard en het aantal werknemers bedraagt ongeveer 1.400. Het klasse B-aandeel van XANO is sinds 1988 genoteerd aan de Stockholm Stock Exchange.