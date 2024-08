Parkeermanagementspecialist WPS heeft de handen ineengeslagen met ARA Industries. Dit Achterhoekse bedrijf neemt de productie van de hardware over, zodat WPS zich kan focussen op zijn kracht: de ontwikkeling van software en betere parkeermanagementsystemen. ‘Uiteindelijk was de keuze voor ARA een no-brainer.’

Rap produceren, snel aanpassen aan de marktbehoefte

WPS is actief in de ontwikkeling, productie en levering van verkeersmanagementsystemen. Het hoofdkantoor is in Eindhoven en er zijn verkoopkantoren in België, Groot-Brittannië, Canada en de VS. In de vijf landen werken zo’n 130 medewerkers. Managing director Paul van den Boogaard zag voor WPS een flinke uitdaging: ‘De parkeermarkt maakt een transitie door: hardware is steeds minder dominant aanwezig en wordt minder complex. Het onderscheidend vermogen ligt vooral in het parkeermanagementsysteem. Die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat onze core business niet meer produceren is, maar het ontwikkelen van een goedwerkend systeem.’

Product- en innovatiemanager Dries Calcoen van de WPS-groep noemt nog een andere belangrijke ontwikkeling. ‘In de parkeerwereld gaat de verkoop in golven. Soms worden veel systemen verkocht, dan weer duidelijk minder. Ook het productaanbod is continu in beweging. De terminal die we voorheen tien jaar hetzelfde konden houden, moeten we nu continu verder doorontwikkelen, passend bij de wensen van de klanten. Om op die dynamische parkeermarkt echt mee te kunnen, hadden we een partner nodig die het hele pakket kan bouwen van begin tot einde en ook verticaal geïntegreerd is. Een partner voor wie productie wel core business is.’

One-stop-shop

Calcoen zocht heel Europa af en belandde uiteindelijk in de Achterhoek: bij ARA Industries in Aalten. Directeur Frank te Hennepe legt uit waarom WPS en ARA zo’n goede match bleken: ‘We voeren geen eigen product. Ons bedrijf is een modulebouwer voor klanten met een eigen product. Bij WPS komen alle elementen die wij verzorgen samen: plaatwerk, kabels, eventueel de printplaat en de samenstelling daarvan. Ook het logistieke deel ontzorgen wij. Dus we zijn een partner die op een heel breed gebied kan toeleveren. Van engineering tot voorraadbeheer.’

‘Voor ons als managementteam was het eigenlijk een no-brainer’, constateert Calcoen. ‘ARA stak er met vlag en wimpel bovenuit. De flexibiliteit om snel te kunnen produceren en snel te kunnen aanpassen aan de marktbehoefte was voor ons doorslaggevend.’ Van den Boogaard vult aan: ‘ARA is voor de complete productie een one-stop-shop. Plaatmateriaal dat binnenkomt, wordt gesneden en gezet, het wordt gepoedercoat, en dan wordt het uiteindelijk geassembleerd. Voor al die stappen hadden we voorheen meerdere leveranciers nodig die halffabricaten leverden, waarna wij de eindassemblage deden. Nu configureren wij alleen het systeem en zorgen dat de klant een goede service krijgt bij het product. Een gigantische stap vooruit dus.’

Van den Boogaard wil nog kwijt dat WPS deze stap alleen kon zetten doordat het bedrijf nu onderdeel is van Certina Group, een private investeerder uit München. ‘Met hun steun hebben we dit besluit kunnen nemen. Zodat we onze focus verder kunnen verfijnen en kunnen leggen op de ontwikkeling van software en een beter parkeermanagementsysteem.’

Configurator

WPS gebruikt een configure-to-order aanpak. ‘We hebben een paar basismodellen’, vertelt Calcoen. ‘Op basis van de configuratie daarvan – opties – wordt het product voor de klant gemaakt. Met een platform bouwen we verschillende toepassingen die we gebruiken voor het leveren van totaaloplossingen voor parkeren.’

De communicatie met ARA verloopt onder meer via een productconfigurator. Businessunits bouwen hierin een project. Op basis van die bestelling wordt een opdrachtbevestiging gegenereerd voor ARA; die wordt ingelezen en vertaalt zich in een complete workflow bij ARA. De Achterhoekers weten wat moet worden geproduceerd, wanneer het klaar moet zijn en wanneer het kan worden geassembleerd en opgeleverd bij WPS, die het systeem vervolgens klantspecifiek configureert en uitlevert.

Nieuwe look

Een belangrijk aspect van de samenwerking tussen WPS en ARA is innovatie. ‘Samen innoveren betekent dat we samen kijken hoe we onze componenten slimmer en beter kunnen maken’, vertelt Calcoen. ‘Als vrucht daarvan hebben we een nieuw product ontwikkeld: de ParkAdvance+-serie. ARA heeft daarin meegedacht en we hebben dit onlangs op de Intertraffic-beurs groots gepresenteerd.’ ParkAdvance+ is nieuw ontworpen om beter aan de huidige en toekomstige vraag van de klanten te voldoen. Met een nieuwe look, een compactere voetafdruk en meer keuzemogelijkheden voor modules. ‘Op basis van deze lijn gaan we samen meer nieuwe ontwikkelingen realiseren.’

Ook Te Hennepe benadrukt het samen innoveren: ‘WPS heeft verstand van wat zijn klant wil. Wij proberen het zo goed mogelijk te vertalen in oplossingen. Daarin treden we samen op. Wij komen met de prototypes. Dat hebben we ook al concreet al gedaan voor de nieuwe lijn Advance+.’