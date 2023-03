Een optimaal productieproces is belangrijk om relevant te blijven voor je klanten en wendbaar te blijven in deze snel veranderende wereld. Maar de snelle marktontwikkelingen brengen ook uitdagingen met zich mee. Denk aan de schaarste in (logistiek) personeel, stijgende arbeidskosten, concurrentie van productie in lagelonenlanden of het snelle schakelen om relevant te blijven voor je klanten.

Het efficiënter inrichten van je processen in combinatie met het automatiseren en digitaliseren van verschillende stappen biedt kansen. Integratie van AGV’s (automatisch geleide voertuigen) en mobiele robots leidt tot betere benutting van de productiefaciliteiten zonder toenemende belasting voor het personeel. Maar hoe pas je dit toe binnen bestaande processen? Welke systemen sluit je hierop aan? Tegen welke obstakels loop je aan? En belangrijker, hoe los je dit op? Tijdens de workshop ‘Integratie van AGV’s en mobiele robots in de maakindustrie’ gaan we aan de slag met de eerste stappen voor je bedrijf. Bedrijven Twin Tech(Jur Mourits) en AMRobotics(Martijn Jansen) delen hun kennis als het gaat om de toepassing van software en hardware. En we delen de kennis en ervaring van Cor van Vilsteren, algemeen directeur van MCM, die AGV’s en mobiele robots in hun productie- en logistieke processen heeft toegepast. Met behulp van experts ga je in een ronde tafel setting op gestructureerde wijze aan de slag met de eerste stappen en mogelijkheden voor je bedrijf.

Met behulp van experts ga je in een ronde tafel setting op gestructureerde wijze aan de slag met de eerste stappen en mogelijkheden voor je bedrijf. Aan het eind van de workshop heb je scherp welke kansen AGV’s en mobiele robots bieden voor je processen, wat mogelijke knelpunten zijn en heb je concrete handvatten om de eerste stappen te zetten.

Aan het eind van de workshop heb je scherp welke kansen AGV’s en mobiele robots bieden voor je processen, wat mogelijke knelpunten zijn en heb je concrete handvatten om de eerste stappen te zetten.

Voor wie

Engineers, productie- en operations managers en (technisch) directeuren van maakbedrijven

Locatie en aanmelden

Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente Hengelosestraat 701 7521 PA Enschede