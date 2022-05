Op de oude voet doorgaan met het gebruik van grondstoffen is geen optie meer. Duurzaam en circulair is wat het moet zijn, zo vinden ze ook bij Woody Building Concepts. Het bedrijf – binnenkort gevestigd in een volledig houten nieuwbouw in het Brabantse Nieuwkuijk – biedt houtbouwconcepten met standaard maatvoeringen. Mocht die CO 2 -taks op beton en staal er komen, dan kan het in hun ogen met hout echt los.

Houtbouw: straks vooral kwestie van prijs-kwaliteit

Hout duurzaam? Je kunt het net zo goed veelzijdig noemen, afgaand op de voordelen van het materiaal die commercieel manager Job Kuijpers opsomt. Hout zorgt voor een lagere CO 2 -footprint tijdens winning en transport. Het is licht en dus snel te verwerken en het houdt CO 2 vast. En wat te denken van de esthetische waarde? ‘Hout is rustgevend, de uitstraling ervan verhoogt het werkplezier. Bovendien maak je er als bedrijf een statement mee – ook richting de nieuwe generatie werknemers. Zij hechten meer dan ooit aan een werkgever die duurzaamheid voorop zet en dat laat zien met het gebouw. Voor een van onze klanten was de strijd om personeel dé reden om de voorgevel van zijn nieuwbouw zo veel mogelijk van hout te maken.’ En ja, een houten gebouw heeft akoestisch gezien z’n uitdagingen. ‘Maar door massa toe te voegen en met oog voor detaillering is dat wel op te lossen.’

Modulair en circulair

Woody Building Concepts richt zich op kantooromgevingen, workspaces en logistieke gebouwen en werkt zo veel mogelijk met standaard maatvoeringen. Dat maakt de houten delen onderling uitwisselbaar en later opnieuw inzetbaar. Kuijpers zou graag zien dat die modulaire, circulaire aanpak gangbaar wordt voor de hele markt. ‘Veranderen moeten we toch echt met z’n allen doen. Met Houtlab geven we alvast het goede voorbeeld – practice what you preach.’

Vandaar ook de investering in een multifunctionele, volledig houten nieuwbouw, langs de A59. Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, waar Woody Building Concepts onderdeel van is, laat het bouwen. Wanneer het begin 2023 klaar is, prijkt er straks Houtlab op de gevel en krijgen ook andere bedrijven uit de groep er hun plek. Maarten Bakker, algemeen directeur van het cluster: ‘We creëren ruimte om samen te werken en te engineeren. En ook om samen te experimenteren en te innoveren op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.’

Gebouwfunctie leidend

Betonbedrijf Hercuton en staalbedrijf Remco Ruimtebouw behoren eveneens bij Cluster Bedrijfshuisvesting. Bijt dat elkaar niet, wanneer je vol inzet op hout als alternatief? Bakker vindt van niet. ‘Veel hangt af van de functie van een gebouw, enkel en alleen hout is niet altijd de beste oplossing. Daarom kijken we binnen de groep ook hoe we andere materialen zo duurzaam mogelijk kunnen inzetten (zie kadertekst, red.) en profiteren we met Woody Building Concepts juist van de kennis die we met onze andere bedrijven hebben opgedaan.’

Die totaalaanpak is onderscheidend, volgens Bakker. ‘Sommige partijen ontwerpen alleen, andere bouwen alleen. Wij doen beide en daarvan zijn er in Nederland – voor hout – niet veel. Desgewenst kunnen we alles leveren: van ontwerp tot en met bouw, montage en onderhoud.’

Initiële investering struikelblok

Waar die aanpak toe leidt, blijkt onder meer uit bedrijfsverzamelgebouw HoutWerk in Utrecht. Dit circulaire pand is door Woody Building Concepts volledig van hout gemaakt. Een opdracht van ontwikkelaar Lingotto, die de meerwaarde van hout inziet en de initieel hogere investering in het materiaal ervoor overhad. Dat laatste is volgens Kuijpers de reden dat de boost met hout vooralsnog uitblijft. ‘Hout is op voorhand iets duurder dan bijvoorbeeld beton. Dat is vooral een kwestie van vraag en aanbod, met momenteel een ondercapaciteit bij de houtverwerkende industrie.’

Die investering loskrijgen is uitdagend, zegt Kuijpers. Maar de markt verandert. Bedrijven nemen meer en meer hun verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaamheid, al dan niet gedreven door de eisen van hun klanten. ‘Bovendien heeft hout ten opzichte van beton en staal een lagere TCO (total cost of ownership, red.). De restwaarde is hoger, doordat het beter opnieuw te verwerken is. Ook is hout relatief licht, waardoor er bespaard kan worden op de onderconstructie.’ Tot slot verwijst Bakker naar de verwachte CO 2 -taks op onder andere beton en staal. ‘Mocht die heffing er komen, dan is hout acuut goedkoper. Dat gaat zorgen voor nieuwe klanten, vanwege de nog betere prijs-kwaliteitverhouding.’

Aangroei minutenwerk

Voor de bouw gebruikt Woody Building Concepts duurzaam FSC-gecertificeerd hout uit Europa, waar de benodigde bomen ook weer worden aangeplant. De groei gaat sneller dan je denkt, vertelt Bakker. ‘Neem de hoofddraagconstructie van HoutWerk, die omvat bijna vijfhonderd kuub vurenhout. Diezelfde hoeveelheid is in Noord-Europa binnen 3,5 minuut weer aangegroeid.’

Zulke cijfers vormen de basis van het materiaalpaspoortensysteem waarmee de bouw vooroploopt, bedoeld als overzicht van de ecologische footprint tijdens de levenscyclus van een product. Kuijpers: ‘Wat wij doen sluit daarop aan, bijvoorbeeld met BIM (building information modelling, red.). Daarin staan naast het 3D-ontwerp inmiddels ook alle materialen en hun herkomst. Voor ons is een paspoort niet meer dan een druk op de knop, als bewijs dat je alles goed hebt vastgelegd.’

Uit alle ontwikkelingen rondom houtbouw spreekt ook een herwaardering van het materiaal. Bakker: ‘Ooit was hout het hoofdbestanddeel voor de bouw. In de vorige eeuw is het vervangen door beton, maar nu komt het meer en meer terug. Deels door de duurzame eigenschappen, en toch ook vanwege de uitstraling. Na corona moeten kantoorgebouwen een soort clubhuizen worden, waar mensen in een inspirerende omgeving met elkaar willen samenwerken. Dus moet er echt een reden zijn om naar kantoor te komen en te werken in een verbindende omgeving. Hout draagt daaraan bij, en dat hebben steeds meer bedrijven goed in de gaten.’

