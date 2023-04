Ondanks het feit dat vrouwen de helft van de wereldbevolking uitmaken, zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de technologiesector. “Women in Tech” licht vijf strategieën toe om deze genderongelijkheid aan te pakken, waaronder het belang van rolmodellen en het cultiveren van inclusieve bedrijfsculturen.

Het boek bevat interviews met toonaangevende experts en rolmodellen zoals Martine Tempels, Kristof Van der Stadt, Rudy Aernoudt, Thomas Dermine, Fatima Zibouh, Conny Vandendriessche en vele anderen. Het geeft niet alleen inzicht in de wereld van vrouwelijke technologie werk- en ondernemers, maar ook of het hebben van een STEM-achtergrond noodzakelijk is voor succes in de sector. De real-life business cases, het overzicht van organisaties en experts die actief streven naar meer inclusie en diversiteit maar ook de praktische tools en inzichten in het boek bieden een routekaart om zinvolle veranderingen door te voeren richting een meer duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen.

Mis dit referentiewerk niet. ‘Women in Tech: A Perfect Fit for a Sustainable and Inclusive Future’ is nu verkrijgbaar bij de betere boekhandel in uw buurt.

Laurence Jacobs werkt als business relationship officer bij technologiefederatie Agoria, waar ze de groei en het succes van digital-first bedrijven bevordert. Ze is ook ambassadeur voor “Women in Tech“, met als missie de vertegenwoordiging van vrouwen in de technologie-industrie te vergroten. Haar niet aflatende inzet voor het bevorderen van diversiteit en inclusie komt tot uiting in haar verschillende rollen als jurylid en coach bij BeCentral’s WeAreFounders accelerator, jurylid van DO! Gent, bestuurslid van #SheDIDIT, mentor bij ASATT Women in STEM Fellowship en lid van de algemene vergadering van Technopolis, alsook haar actieve betrokkenheid bij de Women4Cyber Foundation Belgium en bij het opzetten van de executive master S.HE Goes Digital aan de VUB/ULB.

Naast haar professionele inspanningen is Laurence ook coauteur van het boek Nooit Nog Normaal. Ze is een veelgevraagd keynote spreker en panellid, bekend om haar expertise op het snijvlak van technologie, (sociale) innovatie en DEI.

