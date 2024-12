De industrie kampt al twee jaar met een lagere vraag naar industriële producten. In 2024 nam de productie af met naar schatting 2,5 procent. Intussen blijven de loonkosten snel toenemen, wat winstmarges onder druk zet en leidt tot een stijging van het aantal faillissementen. In 2025 kan de vraag mede dankzij de dalende rente wat aantrekken, al blijft de prognose vanwege de malaise in de Duitse industrie en geopolitieke ontwikkelingen onzeker.

Ondanks de lagere productie van de laatste twee jaar is het aantal werknemers in de industrie ongeveer gelijk gebleven. Wel maakt de industrie beduidend minder gebruik van uitzendkrachten en oproepkrachten. Het aantal tijdelijke arbeidscontracten is ook afgenomen, maar daar staat een stijging van het aantal vaste contracten tegenover. De industrie heeft nog steeds een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Ondernemers in de industrie weten uit ervaring dat ze in een cyclische sector actief zijn, waarin pieken en dalen elkaar snel kunnen opvolgen. In magere tijden wordt personeel daarom niet zomaar naar huis gestuurd, zeker niet met het oog op de vergrijzing.

Personeel