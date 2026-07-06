WILVO breidt zijn positie in de Europese hightech maakindustrie verder uit met de overname van het Duitse LEUKA. Na de eerdere acquisitie van Buchberger zet de Brabantse toeleverancier daarmee opnieuw een stap in de opbouw van een Europees netwerk van gespecialiseerde productiebedrijven voor de hightechindustrie.

LEUKA is al ruim veertig jaar actief als producent van hoogwaardige precisiecomponenten en fijnmechanische onderdelen voor onder meer de semiconductor-, luchtvaart- en defensie-industrie. Het bedrijf staat bekend om zijn expertise in precisiebewerking en langdurige klantrelaties.

Volgens WILVO sluit de Duitse onderneming goed aan bij de strategie om klanten steeds beter te ondersteunen met specialistische productiecapaciteit binnen Europa.

Europese schaal voor hightech OEM’s

Met de overname krijgt LEUKA toegang tot de internationale organisatie, investeringskracht en technologische expertise van WILVO. Andersom versterkt WILVO zijn positie met aanvullende precisiebewerkingstechnologie, specialistische kennis en een complementair klantenbestand.

De overname past in een bredere ontwikkeling binnen de Europese maakindustrie, waarin toeleveranciers steeds vaker kiezen voor schaalvergroting en internationale samenwerking. Vooral in markten als semicon, defensie en lucht- en ruimtevaart groeit de vraag naar productiepartners die meerdere technologieën kunnen combineren en klanten op Europese schaal kunnen bedienen.

Continuïteit voor klanten en medewerkers

LEUKA blijft zelfstandig opereren vanuit de vestiging in Weiler-Simmerberg. Ook de huidige directie, bestaande uit Berthold Zinth en Karl-Heinz Leuze, blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

“LEUKA is een sterk bedrijf met een uitstekende reputatie in de Europese hightech maakindustrie. De technische kennis, ondernemende cultuur en focus op kwaliteit sluiten uitstekend aan bij WILVO. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan de toekomst van LEUKA en nieuwe groeimogelijkheden voor onze klanten te creëren”, zegt Rob Lemmens, CEO van WILVO.

Investeren in de volgende groeifase

Voor LEUKA biedt de samenwerking mogelijkheden om verder te investeren in technologie en capaciteit. Volgens de directie vragen de toenemende technologische complexiteit, de internationale marktvraag en de groeiambities om een partner met voldoende schaalgrootte en een langetermijnvisie.

“Om onze klanten ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen en tegelijkertijd nieuwe groeikansen te benutten, zochten wij een partner die onze visie, cultuur en ambitie deelt. In WILVO hebben wij die partner gevonden”, zeggen Berthold Zinth en Karl-Heinz Leuze. “LEUKA blijft LEUKA, met de kracht van WILVO.”

Consolidatie zet door

Met de overname onderstreept WILVO een bredere trend binnen de Europese hightech maakindustrie. Door de groeiende vraag vanuit sectoren als halfgeleiders, defensie en luchtvaart neemt de behoefte toe aan gespecialiseerde toeleveranciers met internationale productiecapaciteit. Consolidatie en grensoverschrijdende samenwerking worden daarbij steeds belangrijker om te kunnen investeren in nieuwe technologieën, voldoende capaciteit en de steeds hogere kwaliteitseisen van OEM’s.