Wilvo concentreert alle verspanende bedrijven onder in een nieuwe productiefaciliteit. gfm, vandenbroek, vdelsen en metalnet, komen samen op één nieuwbouwlocatie in Bergeijk.

Deze beslissing is een belangrijke mijlpaal in de strategische koers van WILVO Group:

Gezonde groei realiseren.

Onze klanten de beste oplossingen bieden tegen de beste condities.

Een fijne, toekomstbestendige werkplek creëren voor onze medewerkers

We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan een krachtige, duurzame toekomst voor onze organisatie, klanten en collega’s. Verwachte opleverdatum: medio 2026.

Efficiëntie en groei onder één dak

WILVO zet stevig in op groeimogelijkheden in high mix/ low volume verspaning met de bouw van een ultramoderne productiefaciliteit aan de Kennedylaan 12 in Bergeijk (op een steenworpafstand van de huidige locaties). Deze centrale locatie verenigt alle verspanende bedrijven binnen WILVO Group tot één nieuwe entiteit: WILVO Precision.

Rob Lemmens (CEO WILVO Group): “We zijn trots en enorm enthousiast over het nieuws dat we vandaag naar buiten hebben gebracht. Want de voordelen van centralisatie zijn enorm. Vanuit één locatie kunnen we beter samenwerken, efficiënter werken, kosten besparen en het beste van al onze verspanende bedrijven combineren. Dit is van groot belang voor onze concurrentiepositie en uiteindelijk het behoud van de maakindustrie in Nederland. Daarnaast kunnen we eenvoudiger groeien en zo ons marktaandeel vergroten. Op de nieuwe locatie hebben we de ruimte om in de komende jaren in omvang te verdubbelen. Dit alles draagt bij aan de financiële stabiliteit van WILVO en onze toekomstbestendigheid.”