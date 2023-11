Rivean Capital, private equity investeerder, is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Wilvo Group (“Wilvo”), een toonaangevende leverancier van geconstrueerde metalen componenten en systemen voor hightech toepassingen gericht op high-mix, low volume series. Samen met het bestaande managementteam van Wilvo zal Rivean de aandelen overnemen van bestaande aandeelhouders, waaronder Borromin Capital.

Wilvo bedient een verscheidenheid aan OEM-klanten en gelaagde leveranciers in aantrekkelijke en groeiende industrieën zoals halfgeleiders, industriële automatisering, medtech, textiel en landbouw. Sinds 2020 heeft Wilvo vijf overnames afgerond, die nu beschikken over een breed scala aan geavanceerde productietechnologieën en bewerkingsmogelijkheden, waaronder lasersnijden/ponsen, CNC-frezen/draaien, robotlassen/buigen, evenals diensten met toegevoegde waarde, waaronder (cleanroom) assemblage, onderhoud en renovatie en door leveranciers beheerde voorraad. Wilvo staat bekend om zijn uitmuntende productie op basis van de combinatie van zijn sterk geautomatiseerde machinepark en sterke technische mogelijkheden, waardoor het de meest complexe problemen van klanten kan oplossen. Het zet zich in voor duurzaamheid en zet middelen in om de energie-efficiëntie te verbeteren, afval te verminderen en innovatie te bevorderen. Wilvo heeft ca. 550 fte in dienst op het hoofdkantoor in Bergeijk en tien productielocaties in Nederland.

Klaar voor de volgende groeifase

De toewijding van het management om de voorkeurspartner te zijn voor snelgroeiende OEM’s vereist voortdurende investeringen in de organisatie en een verdere uitbreiding van productietechnologieën en -capaciteiten. Met de steun van Rivean zal Wilvo zijn (internationale) groeitraject voortzetten en de uitvoering van zijn strategische agenda versnellen.

Rob Lemmens, CEO van Wilvo: “Wilvo heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt dankzij een sterke wederzijdse betrokkenheid bij en van onze klanten, voor wie we complexe technische uitdagingen oplossen en voor wie we een betrouwbare productiepartner zijn. Om bestaande en nieuwe klanten te blijven bedienen volgens onze steeds hogere normen, zullen we blijven investeren in de beste engineering- en productiemogelijkheden in zijn klasse. We hebben er alle vertrouwen in dat, met de steun van Rivean, de Wilvo-reis erg spannend zal blijven en het beste nog moet komen.”

Tom Muizers, Senior Partner bij Rivean Capital, merkte op: “We zijn onder de indruk van Wilvo’s staat van dienst op het gebied van het managen van uitzonderlijke groei en voortdurende technologische capaciteits- en share of wallet-uitbreiding bij toonaangevende OEM’s, met wie Wilvo langdurige en sterke relaties heeft. We zijn erg enthousiast om onze krachten te bundelen met Rob en het team om hen te ondersteunen in deze volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf.”

De voltooiing van de transactie is afhankelijk van het verkrijgen van goedkeuring van de fusie.

Rivean is een toonaangevende Europese private equity investeerder in mid-market transacties met activiteiten in de Benelux, DACH en Italië. Rivean beheert fondsen van meer dan € 5 miljard en heeft kantoren in Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Milaan en Zürich. Sinds de oprichting in 1982 heeft Rivean meer dan 250 bedrijven ondersteund bij het realiseren van hun groeiambities en heeft het een sterke staat van dienst in het ondersteunen en opschalen van succesvolle hightech productiebedrijven met (grensoverschrijdende) groeiagenda’s, waaronder footprint-uitbreidingen en operational excellence-trajecten.