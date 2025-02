Precies een jaar geleden maakte Wilvo Group uit Bergeijk bekend dat het met de Europese private equity investeerder Rivean Capital in zee ging. De overname van de producent van metalen componenten, assemblies en transportoplossingen voor hightech toepassingen was nodig om de verdere (internationale) groei te ondersteunen. Wilvo Group wil een robuust platform van mooie bedrijven zijn, waar klanten niet omheen kunnen.

Samen met het zittend managementteam van Wilvo nam Rivean Capital de aandelen over van Borromin Capital.

In de loop van het gesprek met Link heeft Tom Muizers het steeds meer over ‘wij’ als hij vertelt over de ontwikkelingen bij Wilvo Group. Muizers, senior partner bij Rivean Capital, voelt zich er al aardig mee verwant. Hij heeft zelfs een wieleroutfit van Wilvo gekregen. En natuurlijk doet hij die aan, vertelt hij. ‘Wat mij aangenaam verrast heeft dit eerste jaar dat Rivean het merendeel van de aandelen bezit, zijn de energie en de snelheid die ik proef in het bedrijf. Als ik een vraag stel, krijg ik meestal binnen een paar uur antwoord. En anders sturen ze een berichtje “Excuses dat het wat langer duurt.” Diezelfde actieve houding proef ik ook richting klanten.’

Mooie stappen

Samen met het zittend managementteam van Wilvo nam Rivean Capital de aandelen over van Borromin Capital. Borromin Capital was in 2019 meerderheidsaandeelhouder geworden, toen Louis Vosters, zoon van een van de oprichters van het bedrijf (Wilvo bestaat sinds 1970), zich terug trok. In die jaren met Borromin zijn mooie stappen gezet, vertelt Rob Lemmens, ceo van Wilvo Group. Wilvo deed in korte tijd een groot aantal overnames: GFM in Bergeijk, ITEQ in Nijkerk, Van den Broek in Bergeijk, Machinefabriek v.d. Elsen in Bergeijk en Metalnet in Valkenswaard. Dit jaar nog kwam The HUB Development in Nijkerk erbij, strategisch partner voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van producten. De groep beschikt daarmee nu over een scala aan geavanceerde productietechnologieën en bewerkingsmogelijkheden, waaronder lasersnijden en -ponsen, robotlassen en –buigen, CNC-frezen en -draaien, en (cleanroom)assemblage. Wilvo bedient een verscheidenheid aan oem’s en toeleveranciers in onder meer de semicon, industriële automatisering, medtech, textiel en landbouw. In de week na het interview is er toevallig een executive review meeting van de grootste klant ASML en wordt het topmanagement verwacht.

Lang biedingsproces

Lemmens: ‘De groep telt nu bijna 600 medewerkers. Dat is heel hard gegaan. Het vraagt weer andere competenties om er één geheel van te maken en om onze organisatie verder te professionaliseren en structureren. Bij een nieuwe fase hoort ook weer een nieuwe partner met andere kwaliteiten.’ De Wilvo Group ging de markt op, op zoek naar een nieuwe eigenaar. Samen met een gespecialiseerd bedrijf dat de verkoop begeleidde, werd een uitgebreide verkoopbrochure voorbereid, zoals een makelaar dat doet bij een woonhuis, compleet met marktanalyses en boekenonderzoek. In het lange biedingsproces diende Rivean Capital zich aan als een van de geïnteresseerde investeerders. ‘We zijn heel open geweest: dat we een verzameling van bedrijven zijn die al enigszins samenwerken, maar dat het nog veel verder geoptimaliseerd kan worden’, zegt Lemmens. ‘We verdienen een goede boterham, we groeien, de klanten zijn tevreden. Maar dit concept is eindig, als we niet ook de constructie van ons gezamenlijke huis robuuster en steviger maken.’

Tom Muizers van Rivean Capital sloot daar meteen in het eerste gesprek al naadloos op aan, herinnert Lemmens zich. Rivean heeft een programma om bedrijven in een dergelijke groeifase te begeleiden. De ceo had al snel een voorkeur voor Rivean, maar een managementteam heeft niet de laatste stem hierin. Maar vanzelfsprekend werd er wel geluisterd. Stel dat een koper gekozen wordt en de ceo zegt: ‘Oké, prima, maar dan ben ik weg.’ Een bedrijf zonder gedreven management is niet zoveel waard, benadrukken Muizers en Lemmens. ‘Een bedrijf is in wezen een verzameling goede mensen.’

Serieus gesprek

Rivean Capital is een Europese private equity investeerder in mid-market transacties, met fondsen van meer dan 5 miljard euro onder zijn hoede. Afgelopen veertig jaar heeft Rivean meer dan 250 bedrijven ondersteund bij hun verdere groei, waaronder veel hightech productiebedrijven. In Nederland investeert het bijvoorbeeld ook in 2Connect, Intero, Ace Pharmaceuticals en Kinkelder. Muizers: ‘In het geval van Wilvo hebben we heel erg ons huiswerk gedaan voordat we er binnenstapten. Zo kun je al snel een serieus gesprek hebben met het management. Er was meteen een klik. We zouden ook nooit een onderneming kopen als we twijfelen of het management een bedrijf naar de volgende fase kan brengen. Al kan dat management wel wat hulp van ons gebruiken.’

Veel te winnen

Rivean hanteert een hele lijst investeringscriteria. Wilvo past goed in het fonds, aldus Muizers. Hij somt op: ‘De groep excelleert in complexe hightech manufacturing. Er zit een zeer enthousiast en capabel managementteam. Er is een mooi klantportfolio waarin tegelijkertijd nog veel te winnen valt. Ik proef een open cultuur als ik rondloop in de bedrijven. Het zit goed met de sfeer en de manier van werken. De werkvloer is netjes, de luchtkwaliteit is goed. Er wordt goed met de medewerkers omgegaan, en dat is heel belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt. Muizers ziet het bij wijze van spreken al aan de manier waarop mensen elkaar gedag zeggen. Staan medewerkers om vijf uur voor de voordeur om uit te klokken, of zeggen ze: “Het werk moet af, we bestellen pizza en gaan nog even knallen”.

Sterkere partner

De groep bestaat uit relatief kleine, trotse maakbedrijven, met een sterke cultuur. Die menselijke maat moet zeker blijven. Maar er is een overall professionaliseringsslag nodig, zodat de onderdelen van de groep allemaal op dezelfde systemen werken bijvoorbeeld, en van elkaar weten met welke klanten ze contact hebben, zodat ze niet onderling aan het concurreren zijn. Mensen moeten begrijpen dat intensief samenwerken binnen de groep beter en leuker is. Ze kunnen van elkaar leren en krijgen betere ontwikkelmogelijkheden. Bovendien willen oem’ers zaken doen met toeleveranciers die stevig op hun benen staan. Hoe sterker als groep, des te belangrijkere partner kan Wilvo worden voor grote klanten. ‘Als je echt cruciale onderdelen levert aan oem’ers, krijg je op een gegeven moment een probleem als je te klein bent’, aldus Muizers.

Duidelijke routekaart

Rivean Capital heeft het zogeheten Portfolio Enhancement Program. Lemmens: ‘Ze faciliteren ons in het opschrijven van ideeën. We hebben samen 23 projecten gedefinieerd, inclusief mijlpalen en projectleiders. Die projecten hebben te maken met onze gewenste groei, maar gaan bijvoorbeeld ook over onze duurzaamheidsstrategie, of hoe we omgaan met het werkgeluk van onze personeelsleden. Of hoe we onze data kunnen optimaliseren en welke dashboards we willen gebruiken. Het gaat om alles waaraan we aandacht willen geven en orde op zaken willen stellen.’ Het is veel, Rivean weet dat het een intensief traject is. ‘We kijken naar perioden van ten minste vijf jaar. Dit soort veranderingen moet je niet in een paar maanden verwachten’, stelt Muizers. Lemmens krijgt een hoop op zich af, maar voelt zich desondanks meer in control, zegt hij. Alles is beter inzichtelijk. Er ligt een duidelijke routekaart en dat geeft rust.

Het voelt een beetje of hij met zijn voetbalteam van de eerste divisie naar de Champions League is gegaan. ‘Wij hebben als managementteam veel nieuwe plannen gemaakt, over onze marktbenadering, onze positionering, zonder dat we het gevoel hebben dat Rivean ons van alles dwingend oplegt. Het geeft nieuwe inspiratie.’

Dedicated team

Rivean wil het management helpen, benadrukt Muizers nogmaals: ‘Als jullie daar en daar naartoe willen, dan zijn dit een beetje de stappen. Het vraagt kwetsbaarheid en openheid van het management. Ze moeten op tafel leggen wat de problemen en uitdagingen zijn. Je ziet vaak dat mensen toch de vuile was niet buiten willen hangen in het begin. Maar dat helpt je niet als je een nieuwe koers wilt gaan varen.’

Lemmens vindt het prettig dat hij nu veel dieper op businessinhoudelijke vraagstukken in kan gaan dan voorheen met investeerder Borromin. ‘Er is een dedicated team van Rivean dat ons ondersteunt. Als ik plotseling ergens mee zit, is een telefoontje snel gepleegd. Ze zijn zeer bereid om te luisteren naar de uitdagingen die wij hebben en ze stellen scherpe vragen. Zij kennen de grote valkuilen van bedrijven die hard groeien.’

Groei is no brainer

Wilvo Group wil organisch groeien in omzet en omvang en nog meer interessante partijen verwerven die het totaal versterken. Dat kunnen ook bedrijven zijn wat verder van Brainport waar nu de meeste onderdelen zitten: elders in Europa of daarbuiten zit ongetwijfeld nog meer interessante bedrijvigheid en kennis. Groei is een no brainer voor Lemmens. ‘Het betekent jonge mensen kunnen aantrekken, nieuwe technieken kunnen ontwikkelen. We herinvesteren veel van onze winst in onze processen en in onze capabilities.’ Samen met Rivean wordt toegewerkt naar een robuust platformbedrijf met een goede structuur waaraan ook nieuwe onderdelen makkelijk toegevoegd kunnen worden.

Verkooporganisatie heeft prioriteit

De energie is hoog, de snelheid is hoog, terwijl het niet de makkelijkste tijd in de industrie is. Het is lastig te voorspellen wat 2025 voor jaar gaat worden. ‘Grote partijen als ASML vinden dat zelf ook heel lastig te voorspellen. Sommige klanten stellen dat ze de dip achter zich hebben. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat we door de enorme organische groei minder focus hebben gehad op nieuwe klanten. We zien dat er voldoende opportuniteiten in de markt zijn.’

Het opzetten van een verkooporganisatie voor de gehele groep heeft hoge prioriteit. Wilvo wil de wereld laten weten waarvoor het staat als geheel en wat het te bieden heeft. In het persbericht vorig jaar bij de overname door Rivean zei Rob Lemmens dat de Wilvo-reis spannend zal blijven. En dat het beste nog moet komen. Wat dat beste dan is? ‘Als we over een x periode kunnen zeggen, dat we inderdaad een groep bedrijven zijn waar klanten eigenlijk niet omheen kunnen. Dat er geen betere keuze dan Wilvo is. We willen nog meer grote oem’ers bedienen en nog meer onderscheidend vermogen laten zien. “Hadden we Wilvo maar veel eerder leren kennen”, moeten nieuwe klanten denken.’