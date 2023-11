Wat bepaalt of u in de finale van de DISCA komt? Dat lijkt me een zeer relevante vraag voor iedereen in de maakindustrie. Immers, wie wil niet erkend worden als best customer, best knowledge supplier of best process & parts supplier? Als juryvoorzitter ben ik de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de beoordeling van de shortlist van de laatste vijf partijen van de laatste twee categorieën. Als u op de shortlist voor 2024 wilt komen, lees dan verder welke inzichten ik op basis van deze ervaring met u kan delen.

Win-win : Het eerste inzicht is dat we ons als ecosysteem moeten realiseren dat we niet in een zero sum game opereren. Zero sum gaat er vanuit dat de winst van de een het verlies van de ander is. Ergo, mijn verlies levert jou winst op, dus als ik wil winnen, moet jij verliezen. De economische theorie leert ons echter dat er alleen sprake kan zijn van groei in een ander model, namelijk het win-win model: het geheel is meer dan de som der delen. Daarvoor moet je samenwerken en zorgen dat beide partijen waarde in die relatie kunnen creëren.

Eigen ambitie : Het tweede inzicht borduurt voort op de spelmetafoor en is geïnspireerd op Simon Sineks concept van de ‘infinite game’. Het doel is niet om de wedstrijd te winnen, maar om te blijven spelen en daarin voortdurend voortgang te boeken. Een ‘puntmeting’ van je positie, zoals bij de DISCA, zegt dus alleen of je vooroploopt of achterloopt, maar het eigenlijke doel zou je eigen ambitie moeten zijn.

Echt samen : Inzicht drie heeft betrekking op iets waar we allemaal de mond van vol hebben: samenwerking. En we noemen die samenwerking partnerships. Dat is zeker een belangrijke succesfactor. Echter, wat mij betreft wordt deze term vaak gebruikt voor relaties die dat niet zijn. Echte en succesvolle partnerships kenmerken zich namelijk door drie aspecten: de waardecreatie van het partnership is hoger dan de som van de delen, alle partners verrichten werk binnen het partnership en er is géén hiërarchie, en partners delen risico’s en opbrengsten waarbij de verdeling afhankelijk is van de waarde die elke partner inbrengt.

Vertrouwen als basis : Het vierde en laatste inzicht is dat vertrouwen de onderliggende factor is voor alle bovenstaande punten. Dit betreft zowel vertrouwen in uw eigen organisatie en kunnen, als het vermogen om met partners meerwaarde te genereren. En vertrouwen bouwen kost tijd, vereist echte interesse in jezelf en de ander, vraagt het aangaan van (menselijke) relatie én betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken.

Om in 2024 op de shortlist te komen is meer nodig dan alleen operationele excellentie. Het vereist een strategische visie waarin samenwerking, de eigen ambitie en vertrouwen centraal staan. Want anders is wat te voet is gekomen, te paard weer gegaan.

Joes Wigman is managing director | platforms | dashboards | data science bij Berenschot.