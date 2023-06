Wilson ASA, een toonaangevende Europese speler op de shortsea-markt, kondigt de ondertekening aan van een belangrijk contract voor de bouw van zes Conoship‘s 3.800 dwt toekomstbestendige nieuwbouw met een focus op milieuvoordelen, flexibiliteit en efficiëntie. Daarnaast kan Wilson een optie uitspreken voor nog eens acht schepen, in totaal in de orde van grootte van 14 schepen. Deze mijlpaal onderstreept Wilson’s inzet voor een duurzame en toekomstgerichte maritieme industrie.

Conoship’s 3.800 DWT is een innovatief General Cargo Vessel voor de short-sea scheepvaart. De aandrijving en voortstuwing van het schip gebeurt door middel van elektromotoren in combinatie met dieselgeneratorsets. De schroef heeft een grote diameter en zorgt in combinatie met een ConoDuctTail® en de geoptimaliseerde romplijnen voor de best mogelijke efficiëntie en een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Het ontwerp biedt de mogelijkheid van een eenvoudige conversie van het type brandstof in de toekomst.

In een steeds evoluerende industrie geloven Wilson en Conoship dat flexibiliteit de sleutel is, en de nieuwbouw is ontworpen om zich in de toekomst aan te passen aan een breed scala aan brandstof- en energietypen. De gecontracteerde nieuwbouw zal de impact op het milieu verminderen en de efficiëntie verhogen. De schepen zijn ontworpen om te voldoen aan de milieunormen die vereist zijn in de hedendaagse maritieme industrie en het is een stap in de goede richting om de koolstofvoetafdruk van de scheepvaart verder te verminderen.

De schepen zullen worden gebouwd op Cochin Shipyard, in Kerala, India en het plan is dat de nieuwbouw begin 2025 klaar is voor levering.

Conoship International is een scheepsontwerp- en engineeringbedrijf in de voorhoede van innovatie en technologie in de maritieme industrie. Sinds 1952 zijn er meer dan 2.000 schepen gebouwd volgens de ontwerpen van het bedrijf.

Conoship biedt oplossingen voor de scheepvaartindustrie, van haalbaarheidsstudies, adviesdiensten, ontwerp en basisengineering, tot werkplaatstekeningen, tot projectontwikkeling, met een sterke focus op efficiëntie en duurzaamheid. Het bedrijf heeft een internationaal en divers team, gepassioneerd over het verminderen van de milieu-impact van de scheepvaartindustrie.

Wilson is al ongeveer 100 jaar een leverancier van efficiënte en flexibele transportdiensten voor de mijnbouw en de verwerkende industrie. Het Noorse bedrijf heeft de grootste shortseavloot van Europa en vervoert jaarlijks zo’n 15 miljoen ton droge lading over het continent.

Als volledig geïntegreerde rederij verzorgt Wilson alles in eigen beheer: bevrachting en operaties, scheepsbeheer, maritieme boekhouding, bemanning, inkoop, juridische zaken en verzekeringen. Het bedrijf stelde zich ten doel om te voldoen aan de ambitieuze eisen en doelstellingen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor het verminderen van schadelijke milieu-emissies, zowel door de lucht als over zee.

Cochin Shipyard (CSL) is een van de toonaangevende scheepsbouw- en reparatiewerven in India, met een infrastructuur die zuinigheid, schaal en flexibiliteit combineert en iso 9001-accreditatie heeft. CSL heeft ook een exclusief gebied voor offshore-constructie en toekomstige uitbreiding.

Als een van india’s top 10 overheidsbedrijven is CSL door de Indiase overheid vier keer op rij als uitstekend beoordeeld voor het behalen van de doelen die voor de werf zijn gesteld onder het MOU-systeem.

Met gespecialiseerde kennis van de industrie en superieure middelen heeft CSL voortdurend nieuwe niveaus van uitmuntendheid in scheepsbouw en scheepsreparatie ontplooid. Als technologieleider in India heeft CSL het Japanse Integrated Hull Outfitting and Painting-systeem (IHOP) aangenomen voor zijn nieuwe constructie, wat CSL een duidelijke voorsprong geeft op het gebied van fabricage van inbedrijfstelling van accommodatiemodules en aanpassing aan de bovenzijde.