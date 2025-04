Willem Mees van der Bijl helpt medtechstarters de juiste middelen bij elkaar te krijgen en samen met hen het product marktrijp te maken. Voor Spatium Medical haalde hij als ceo afgelopen najaar vijf miljoen euro aan financiering binnen, van verschillende nieuwe en bestaande investeerders. En dat blijkt nog maar een van zijn successen.

Het ontwerpbureau van Willem Mees van der Bijl werkt aan meerdere zorginnovaties. Een daarvan is inmiddels ondergebracht in een zelfstandige start-up: Spatium Medical. ‘Het is best ongebruikelijk om een start-up en een ontwerpbureau te combineren’, wil Van der Bijl wel kwijt. Het product van Spatium Medical wordt gebruikt bij sleutelgatoperaties in de buik. Dat type ingrepen is de laatste tientallen jaren enorm in populariteit gestegen, mede omdat het herstel van de patiënt veel sneller verloopt dan bij de voorheen gebruikelijke methoden. Tijdens zo’n sleutelgatoperatie wordt in de buik ruimte gecreëerd door met behulp van CO 2 -gas de buik iets op te blazen. Dat opblazen luistert nauw, want te veel druk geeft de patiënt pijn en ongemak na de operatie en het kan zelfs complicaties tot gevolg hebben. Een manier om die druk heel nauwkeurig te realiseren, is dus van grote waarde.

‘Financiering blijft voor medische start-ups altijd een uitdaging’

De oplossing van Spatium Medical stelt de chirurg in staat om voor elke individuele patiënt de juiste druk te kiezen, waardoor de belasting en hersteltijd zo laag mogelijk zijn. Doordat de nieuwe technologie zorgt voor stabiliteit van de chirurgische werkruimte en ‘meeademt’ met de patiënt, wordt de kans op complicaties verlaagd. Dankzij de nieuwe financieringsronde kunnen de ontwikkeling van het slimme insufflatie-apparaat en klinische studies in een aantal ziekenhuizen nu snel worden uitgevoerd. En net als de ontwikkeling is ook de vervaardiging van het apparaat teamwerk van verschillende productiepartners, zowel in Nederland als daarbuiten. ‘Ons product ligt op schema om binnen vier jaar na de start volledig gecertificeerd op de markt te komen; uitzonderlijk snel voor een medische innovatie’, aldus Van der Bijl.

Kingfisher

Van der Bijl vertelt ook over een recente andere innovatie: het product Kingfisher zorgt ervoor dat een cardioloog controle heeft over de exacte positionering van een stent. ‘Jeroen Wilschut, interventiecardioloog in het Erasmus MC, kwam met het idee en samen werken we nu aan de uitontwikkeling, waarbij we alle swimlanes tegelijk ontwikkelen. Denk daarbij aan intellectueel eigendom, funding, design, regelgeving, kwaliteitsbewaking, risicoanalyses, haalbaarheid, duurzaamheid en zo nog een hele reeks aspecten. Tegelijk, want je kunt niet het risico lopen dat je in één swimlane al heel ver bent terwijl er zich in een andere een onoverkomelijk obstakel blijkt voor te doen. We verwachten eind 2025 de eerste studie in mensen te kunnen doen en in 2027 naar de markt te kunnen.’

Elkaar helpen

Het hele uitdagende proces voor start-ups in de medtech lijkt een relatief vast patroon te volgen. Het feit dat Van der Bijl al 25 jaar ervaring heeft in de ontwikkeling van vooral medische innovaties, maakt dat hij dat patroon goed kent én dat hij veel vertrouwen geniet bij potentiële investeerders. Maar ook dat hij inmiddels een visie heeft op hoe bedrijven elkaar idealiter kunnen aanvullen en met elkaar samenwerken. Financiering blijft voor medische start-ups altijd een uitdaging. ‘Voor verschillende ontwikkelrondes is vaak een ander soort investeerder of een ander soort fonds nodig. Je moet je voorstellen dat iedere investeerder wel honderd keer “nee” zegt tegen een project, tegen één keer “ja”. De funding van medtechstarters is vaak atypisch. Maar het gaat altijd om het juiste project voor de juiste investeerder. Sommige investeerders komen uit het netwerk en vaak is er eerst een start en dan pas geld.’ Elke iteratie geeft investeerders meer zekerheid en de ervaring van Van der Bijl blijft bij investeerders ook niet onopgemerkt. Zelf huldigt Van der Bijl het principe van ‘giving back’, elkaar helpen. ‘Ervaren bedrijven helpen start-ups. Elke ceo kijkt naar de ceo boven zich, maar weet dat je de ceo onder je gewoon helpt als die daarom vraagt. Persoonlijk wil ik meer doen dan koffie drinken met directeuren van start-ups, ik wil samen meters maken.’

Erasmus MC

In 2022 besloot Van der Bijl zijn medisch ontwerpbureau te vestigen in het Erasmus MC in Rotterdam, waar een groot aantal initiatieven onder diverse noemers de contacten tussen gezondheidszorg, technologie, kennis en medtechbedrijven wil bevorderen. Met succes. ‘De focus ligt hier echt op zorginnovatie’, legt Van der Bijl uit. ‘Het is een heel aparte wereld met veel stakeholders en vaak zeer complexe trajecten. Als je die succesvol en snel wilt doorlopen, dan vraagt dat ook echt die focus.’ Het Erasmus MC wil medtechstarters de ruimte geven om te groeien. ‘Deze start-upwereld gaat vaak langzamer door de complexe risicobeheersing en regulering. Het ecosysteem krijgt hier een kans om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat binnen de campusfaciliteit ondernemers vrij en agile kunnen werken, zodat er snelheid en focus is.’ De bundeling van netwerk, kennis en expertise op een fysieke plek werkt goed, ziet Van der Bijl. ‘Het Erasmus MC heeft de ambitie het technische UMC van Nederland te worden en dat streven wordt enorm gesteund door de gemeente Rotterdam.’

Artsen, patiënten, mkb-bedrijven en multinationals: iedereen kan hier zijn ideeën kwijt om die te laten ontwikkelen en valideren. ‘Multinationals en mkb hebben het zelf vaak moeilijk om bij ziekenhuizen binnen te komen, dus ook die partijen weten de weg inmiddels te vinden. Vroeger kocht een multinational een patent dat verder werd uitgewerkt, maar dat uitontwikkelen wordt nu steeds vaker door start-ups gedaan. En dat is juist het leukste werk. Dergelijke kansen om de zorg écht te verbeteren, zien we hier voorbijkomen en door onze expertise toe te voegen, kunnen we een belangrijke rol spelen bij het versnellen van het innovatieproces en de kans op succes vergroten.’

Snelheid is geboden

Als je echt iets nieuws wilt doen, dan is snelheid geboden, stelt Willem Mees van der Bijl. ‘We willen snel een goed multidisciplinair team in kunnen zetten, waarmee we iedereen met een idee toegang kunnen geven tot ervaren professionals in medische productontwikkeling. Daarom zijn na een verkennende periode ontwerpbureau Panton uit Deventer en mijn ontwerpbureau Dune sinds 1 januari van dit jaar samengegaan. We werken vanuit dezelfde overtuiging dat design waarde creëert in de gezondheidszorg. En we vullen elkaar aan in de verschillende disciplines die nodig zijn om zorginnovaties te realiseren. We hebben daarmee in één keer een groot Panton-team met meerdere disciplines in huis. Door samen te gaan kunnen we met al onze klanten én start-ups het verschil maken in de zorg.’