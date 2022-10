Advent International (“Advent”), een van de grootste en meest ervaren wereldwijde private equity-investeerders met een gevestigde staat van dienst in chemicaliën, en Wilbur-Ellis, een van de grootste familiebedrijven ter wereld, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst hebben bereikt om hun life sciences- en specialty chemicals solutions-activiteiten samen te voegen, Caldic B.V. (“Caldic”) en Connell, om een wereldleider in zijn sector te creëren.

Advent International en Wilbur-Ellis fuseren Caldic en Connell, hun life sciences en specialty chemicals solutions-bedrijven gericht op voeding, farma en industriële formuleringen

De combinatie creëert een toonaangevend wereldwijd platform met een substantiële aanwezigheid in twee snelgroeiende regio’s: in Azië-Pacific met Connell en in Latijns-Amerika met Caldic-GTM

Door hun wereldwijde bereik uit te breiden, zullen Caldic en Connell hun krachten bundelen de groeimogelijkheden voor opdrachtgevers en klanten versnellen door gebruik te maken van de beste laboratoria, diepgaande applicatiekennis en wereldwijde aanwezigheid van de gecombineerde groep

Caldic, een wereldwijde leverancier van speciale ingrediënten en chemicaliën voor de life sciences- en industriële formuleringsmarkten met een grote aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika, zal profiteren van het vergroten van zijn wereldwijde aanwezigheid door een fusie met Connell, een van de belangrijkste spelers in Azië-Pacific.

Onder het eigendom van Advent en Wilbur-Ellis zal het gecombineerde bedrijf profiteren van twee sterke aandeelhouders die zich inzetten voor het bouwen van een toonaangevend wereldwijd platform met grondige expertise op het gebied van speciale ingrediënten en chemische oplossingen en distributie in twee snelgroeiende regio’s: in Azië-Pacific met Connell en in Latijns-Amerika met Caldic-GTM, na de fusie van Caldic met GTM in maart 2022. Door de wereldwijde voetafdruk van Caldic en Connell uit te breiden, zal de fusie de groeimogelijkheden voor zowel opdrachtgevers als klanten versnellen en verdere investeringen in mensen, technische laboratoria en locaties stimuleren. Samen zullen Caldic en Connell meer dan 3.800 werknemers hebben in 43 landen, die oplossingen bieden aan meer dan 35.000 klanten door gebruik te maken van 75 formuleringscentra en applicatielaboratoria en diepgaande applicatiekennis. De combinatie zal een omzet van ongeveer 3 miljard euro opleveren.

Ronald Ayles, Managing Partner bij Advent International, zei: “Door de zeer complementaire activiteiten van Caldic en Connell samen te brengen, zullen we een echt wereldwijd bedrijf vormen met een aanzienlijke blootstelling aan snelgroeiende regio’s en zeer gediversifieerde eindmarkten met een aanbod met een hoge toegevoegde waarde. In Wilbur-Ellis hebben we een toegewijde partner gevonden die onze langetermijnvisie deelt om een volledig geïntegreerd groei- en innovatiegericht bedrijf op te bouwen. We kijken ernaar uit om samen te werken met Wilbur-Ellis en de managementteams van zowel Caldic als Connell in dit spannende nieuwe hoofdstuk dat synergetische mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling biedt voor zowel opdrachtgevers als klanten.”

John Buckley, President en Chief Executive Officer van Wilbur-Ellis, zei: “We kunnen niet enthousiaster zijn over de samenwerking tussen Connell en Caldic. Met de sterke wereldwijde positie van Caldic en de 125-jarige aanwezigheid van Connell in Azië-Pacific, zal het partnerschap onmiddellijk een wereldwijde, particuliere leider op het gebied van distributie van speciale chemicaliën en ingrediënten vestigen. De gecombineerde organisatie zal een breed scala aan oplossingen bieden voor klanten.”

In de afgelopen jaren heeft Caldic zich onderscheiden als een snelgroeiende, innovatiegedreven speler. Het bedrijf investeert voortdurend in waardetoevoegende mogelijkheden en heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in aantrekkelijke en snelgroeiende life science-eindmarkten. Het managementteam van Caldic heeft een track record van het verwerven van bedrijven en vervolgens het integreren en versnellen van hun groei onder zijn eigendom.

Alexander Wessels, CEO, Caldic, verklaarde: “We zijn verheugd dat Advent samenwerkt met Wilbur-Ellis, omdat dit een unieke kans zal creëren om twee grote spelers, Caldic en Connell, elk met een sterk familie-erfgoed te combineren die worden ondersteund door een sterke particuliere aandeelhoudersbasis met uitgebreide expertise in de sector. Het samenbrengen van vergelijkbare ondernemersculturen en complementaire regio’s versterkt onze ambitie om Caldic te vestigen als een wereldwijd groeiplatform met een aanzienlijke aanwezigheid in twee snelgroeiende regio’s, Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Dit is een opwindend moment om onze krachten te bundelen terwijl we onze groei versnellen en het bedrijf stevig positioneren als een van de belangrijkste wereldwijde spelers in onze branche.”

Connell‘s productportfolio omvat speciale chemicaliën en ingrediënten voor life science-segmenten zoals voedsel, farmaceutica en persoonlijke verzorging, evenals industriële segmenten, zoals coatings, rubber en smeermiddelen. Met een aanzienlijke aanwezigheid in Azië-Pacific liggen de sterke punten van Connell in zijn netwerk van opdrachtgevers van wereldklasse, gecombineerd met technische en marketingexpertise, en zijn uitgebreide aanwezigheid in lokale segmenten. Deze sterke punten stellen Connell in staat om aan klantspecifieke vereisten te voldoen door middel van aangepaste formulerings- en marketingondersteuning en toegewijde, waardetoevoegende mengmogelijkheden, die het heeft opgebouwd in zijn 125 jaar lokale aanwezigheid in de regio Azië-Pacific.

Azita Owlia, die zal dienen als CEO van de gecombineerde entiteiten in Azië-Pacific, voegde eraan toe: “In termen van waardecreatie is dit een enorme overwinning voor onze klanten, leveranciers en werknemers. We zullen sterker zijn dan ooit en in staat zijn om bereik en capaciteiten te bieden aan de segmenten die we bedienen, evenals wereldwijde groeimogelijkheden voor onze medewerkers.”

De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond onder de gebruikelijke voorwaarden en wettelijke goedkeuringen. Voorwaarden van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt. Wilbur-Ellis en Connell werden bij deze transactie geadviseerd door Rabobank en Natrium Capital, gezamenlijke financiële adviseurs.