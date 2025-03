Met de overname van het resterende aandelenpakket hebben Alex Valkering en Joery Brown een nieuw hoofdstuk geopend in het verhaal van Total Productivity. De interne buy-out van de oprichters Hans Totté en Peter-Jan Zwart markeert een frisse start, maar ook een sterke continuïteit van missie, visie en waarden die het bedrijf al decennia kenmerkt.

Frisse start voor Total Productivity

Alex Valkering, die de rol van Algemeen Directeur op zich neemt, en Joery Brown, die als Technisch Directeur verantwoordelijk wordt voor de operationele en technische activiteiten, delen een duidelijke ambitie: het versterken van de maakindustrie in West-Europa, met focus op Nederland door middel van innovatieve productieoplossingen.

Eén visie, verschillende paden

Hoewel Valkering en Brown via verschillende wegen bij Total Productivity terechtkwamen, vonden ze elkaar in een gezamenlijke visie en ambitie. Valkering combineert een achtergrond in Technische Bedrijfskunde met commercieel management en wist al vroeg dat hij wilde ondernemen. ‘Vanaf mijn eerste dag hier voelde het als de perfecte plek om te groeien en mijn ondernemersambities waar te maken’, vertelt hij. Zijn betrokken en menselijke leiderschapsstijl sloot direct aan bij de cultuur van het bedrijf. Brown kwam twaalf jaar geleden als stagiair bij Total Productivity binnen en groeide door naar verschillende technische en leidinggevende functies. ‘Ik heb hier alles mogen doen, van technische uitvoering tot projectmanagement. Daardoor ken ik het bedrijf door en door’, zegt hij. De kans om het bedrijf samen over te nemen voelde voor beiden als een logische stap.

Een stevige missie en visie

De missie en visie van Valkering en Brown vormen het hart van Total Productivity en sluiten naadloos aan bij de historie van het bedrijf. Valkering over de visie: ‘Wij willen de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie versterken door innovatieve productieoplossingen te creëren en te implementeren, waarmee we direct waarde toevoegen.’ Hoe ze dat aanpakken? ‘Wij leveren op maat gemaakte productieoplossingen die productiviteit en kwaliteit verhogen en tastbare resultaten opleveren.’

Samenwerking

Volgens Valkering ligt de kracht van het bedrijf in zijn diepgaande samenwerking met klanten en leveranciers. ‘We kijken altijd naar wat klanten écht nodig hebben om hun productieproces te optimaliseren. Dit doen we niet alleen om hun huidige uitdagingen aan te pakken, maar ook om ze toekomstbestendig te maken.’ Total Productivity richt zich op de maakindustrie in Nederland en biedt oplossingen die bedrijven helpen hun productieprocessen efficiënter, flexibeler en duurzamer te maken. De werkwijze is gebaseerd op een gestructureerd proces waarbij iedere stap met precisie wordt uitgevoerd. ‘We beginnen met het ontwikkelen van een uitgebreide strategie die aansluit bij de doelen van de klant’, legt Valkering uit. ‘Daarna werken we een concept uit, gevolgd door gedetailleerde engineering en design. Uiteindelijk implementeren we de oplossing en stellen we alles zorgvuldig en precies af.’

‘Onze aanpak begint altijd met het einde in zicht’

Elke fase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, variërend van technische innovaties tot logistieke puzzels. Juist deze complexiteit maakt het werk uitdagend én waardevol. ‘Onze aanpak begint altijd met het einde in zicht’, voegt Valkering toe. ‘We werken proactief naar de optimale oplossing. Die drang naar perfectie zit in ons DNA.’

Toekomstgerichte ambitie

Total Productivity is in de jaren 70 ontstaan uit Philips en zette in 2008 zelfstandig koers door een buy-out van de Benelux-markt. Sindsdien heeft het bedrijf zich stevig verankerd in de Nederlandse maakindustrie. De korte afstand tot klanten maakt het mogelijk om intensief samen te werken en volledig maatwerk te leveren. Brown benadrukt dat de klantrelatie centraal staat in alles wat ze doen: ‘Wat ons bijzonder maakt, is dat we niet alleen oplossingen leveren, maar ook echt investeren in de relatie met onze klanten. Het gaat ons om langdurige partnerships.’

De rode draad in het werk van Total Productivity is het versterken van de maakindustrie in Nederland en West-Europa. ‘Dankzij de procesoptimalisaties kunnen bedrijven vaak concurrerend blijven produceren; als we maar innovatief genoeg zijn kan dat prima in Nederland’, stelt Valkering. ‘Het is mooi om te zien dat we een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van onze klanten én de industrie als geheel.’ Met een duidelijke missie, een toekomstgerichte visie en een bewezen werkwijze kijken Valkering en Brown vol vertrouwen naar de toekomst.