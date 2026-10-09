Wie krijgt straks nog chips? AI zet de maakindustrie onder druk 

AI, geopolitieke spanningen en razendsnelle technologische ontwikkelingen zetten de markt voor chips, halfgeleiders, electronic manufacturing services (EMS) en printed circuit boards (PCB’s) onder grote druk. Tegelijkertijd vormen chips het fundament onder vrijwel iedere innovatie in de maakindustrie: van industriële automatisering en robotica tot mobiliteit, medische technologie en hightechmachines. Wat merken partijen in de maakindustrie hiervan?

Wat we nu met AI doen, is waarschijnlijk nog maar een fractie van wat uiteindelijk mogelijk wordt.’

Industriële toepassingen moeten concurreren om capaciteit met een veel lucratievere AI-markt.

De verkrijgbaarheid van componenten is een structureel onderdeel van het ontwerpproces geworden.

‘Wie niet innoveert, wordt uiteindelijk te duur of kan simpelweg niet meer leveren.’

Reiner Beltman: ‘Bedrijven moeten heel bewust bepalen waar zij in de keten willen zitten.’ Foto: Metis Group

De strijd om de chipcapaciteit barst opnieuw los

Reinier Beltman (ceo Metis Group), Arjan van Breukelen (ceo Mach Technology), Arjan Sinoo (vice president Noord-Europa NCAB Group), Wilfred Poot (hoofd verkoop Arrow Electronics Benelux) en Ben Scharrenberg (director procurement Lely) geven ieder vanuit hun eigen rol antwoord op vijf vragen over de veranderende marktomstandigheden.

1. AI verandert de hele chipketen. Wat merkt uw bedrijf daar vandaag al concreet van?

‘Wij kopen veel semiconductors en merken dat de enorme vraag vanuit AI schaarste veroorzaakt in steeds meer delen van de markt’, begint Reinier Beltman van Metis Group, die bestaat uit de elektronicabedrijven AME, Variass, A1 electronics en EPAC. ‘Eerst ging het vooral om geheugenchips en GPU’s voor datacenters. Vervolgens werden ook componenten schaars die zowel in AI-systemen als in onze producten worden gebruikt. Inmiddels zien we dat ook materialen en productiecapaciteit steeds meer verschuiven richting AI-chips.’

De gevolgen zijn volgens hem al duidelijk merkbaar. ‘We hebben te maken met langere levertijden, hogere prijzen en in de toekomst mogelijk ook allocatie. Daarom besteden we veel aandacht aan supplychainmanagement, waarbij we onze safety stocks voor kritische componenten scherp in de gaten houden. We werken nauwer samen met onze klanten en leveranciers om vraag en aanbod over langere tijd op elkaar af te stemmen.’

Arjan Sinoo: ‘Het opnieuw opbouwen van complete supplychains in iedere regio kost veel meer tijd en investeringen dan vaak wordt aangenomen.’ Foto: NCAB Group





‘Voor EMS-bedrijven en oem’s wordt leveringszekerheid steeds meer een strategische competentie’

Arjan van Breukelen geeft aan dat AI voor Mach Technology twee kanten heeft. ‘Binnen onze eigen organisatie gebruiken we het steeds meer om processen efficiënter te maken. Hierdoor kunnen we sneller en slimmer werken. Wat we er nu mee doen, is waarschijnlijk nog maar een fractie van wat uiteindelijk mogelijk wordt’, aldus Van Breukelen. ‘Tegelijkertijd merken we ook de keerzijde. Er wordt enorm geïnvesteerd in AI en datacenters en daardoor neemt de vraag naar bepaalde chips explosief toe. Maar productiecapaciteit kun je niet zomaar uitbreiden. Het kost jaren om een nieuwe fabriek te bouwen. Daardoor ontstaan ook tekorten bij andere typen chips. Bij geheugenchips zien we bijvoorbeeld langere levertijden en hogere prijzen.’

Hij ziet AI on the edge als een grote kans voor Europese bedrijven. ‘AI zal in de toekomst steeds meer vanuit datacenters naar apparaten zelf verschuiven, zoals robots, camera’s en sensoren. Juist daarin is Europa sterk.’

Ook de PCB-markt merkt de gevolgen van de opkomst van AI. ‘We zien een groeiende vraag naar geavanceerde printplaten (PCB’s), de basis waarop chips en andere elektronische componenten worden gemonteerd’, zegt Arjan Sinoo van NCAB Group. ‘Het gaat daarbij om steeds complexere PCB’s zoals high-multilayers en materialen die signalen sneller en betrouwbaarder kunnen verwerken. Zulke technologieën zijn nodig voor toepassingen zoals AI, datacenters en high-performance computing. Wanneer de vraag naar dergelijke PCB’s sterk toeneemt, loopt de beschikbare productiecapaciteit tegen haar grenzen aan, vooral bij de meest geavanceerde technologieën. Doordat fabrikanten hun productie steeds meer richten op hoogwaardige toepassingen, worden ook standaard PCB-ontwerpen moeilijker verkrijgbaar. Voor oem’s betekent dit dat beschikbaarheid, levertijden en maakbaarheid van elektronica steeds vaker een strategische factor worden in productontwikkeling.’

‘Bedrijven moeten rekening houden met aanhoudende volatiliteit’



Wilfred Poot van Arrow Electronics geeft aan dat de markt voor elektronische componenten in de afgelopen decennia niet eerder zo sterk in beweging is geweest. ‘Vooral bij geheugenchips is duidelijk te zien wat de opkomst van AI teweegbrengt. Veel fabrikanten verschuiven hun capaciteit van bijvoorbeeld DDR3 en DDR4 naar DDR5 en high-bandwidth memory. Dat gaat ten koste van de oudere geheugentechnologie, die in Europa nog veel wordt gebruikt.’ De positieve kant is volgens Poot dat steeds meer klanten zelf met AI aan de slag gaan en toepassingen voor AI on the edge ontwikkelen. ‘Daar zie ik voor de Europese industrie veel mogelijkheden.’

Ben Scharrenberg: ‘De behoefte aan industriële chips blijft gewoon bestaan.’ Ben Scharrenberg: ‘De behoefte aan industriële chips blijft gewoon bestaan.’ Foto: Lely Gregor Servais





2. Welke ontwikkeling vormt de komende tien jaar de grootste bedreiging voor de concurrentiekracht van de Europese halfgeleiderindustrie?

Ben Scharrenberg ziet voor Lely een belangrijk risico: industriële toepassingen moeten concurreren om capaciteit met een veel lucratievere AI-markt. Lely ontwikkelt hightechoplossingen voor de melkveehouderij, met de melkrobot als bekendste voorbeeld. De omzet van het bedrijf bedraagt meer dan een miljard euro.

‘De behoefte aan industriële chips blijft gewoon bestaan. Maar door de beperkte productiecapaciteit bij chipsfabrikanten en de grote vraag naar AI-chips (en hoge marges op deze chips) ontstaat een tekort aan industriële chips, wat de zekere levering van elektronische componenten door Europese EMS-leveranciers bemoeilijkt en daarmee hun concurrentiepositie bij hun oem-afnemers in Europa onder druk zet’, aldus Scharrenberg. Dit betekent volgens hem dat de beschikbaarheid van industriële chips voor Europese bedrijven niet langer vanzelfsprekend is. ‘Wij helpen onze toeleveranciers daarom in hun rechtstreekse gesprekken met grote chipfabrikanten om duidelijk te maken waarom de chipfabrikanten productiecapaciteit voor onze toeleveringen moeten reserveren. Dat versterken we door al voor meerdere jaren afnamegaranties te verstrekken.’

Volgens Arjan Sinoo is het grootste risico dat Europa productieschaal en industriële capaciteit verliest. ‘Indien Europa voor de productie van kritieke elektronica sterk afhankelijk blijft van andere regio’s, bestaat het risico dat de hier aanwezige kennis, investeringen en innovatie uiteindelijk de productie zullen volgen. Zodra die kennis en expertise verdwijnen, is het ontzettend moeilijk om die opnieuw op te bouwen. Europa hoeft niet alles lokaal te produceren, maar we moeten voorkomen dat we uitsluitend een continent worden voor ontwerp en ontwikkeling, terwijl de productiecapaciteit elders wordt opgebouwd. Dat maakt Europa niet alleen technologisch afhankelijker, maar ook kwetsbaarder voor geopolitieke spanningen en verstoringen in de toeleveringsketen.’



Ook Arjan van Breukelen maakt zich zorgen over het feit dat in Europa te veel nadruk wordt gelegd op R&D en technologieontwikkeling en te weinig op daadwerkelijk produceren en opschalen. ‘Europa is ontzettend sterk in technologie, maar uiteindelijk moet je die technologie ook op grote schaal kunnen produceren. Als die productie steeds verder naar Azië en Amerika verschuift, wordt dat een bedreiging voor onze concurrentiepositie. De geopolitieke ontwikkelingen in de wereld zorgen ervoor dat er nu weer meer aandacht komt voor productie in Europa. Dat is in mijn ogen positief, maar nu moeten we die beweging ook zien vast te houden.’

Wilfred Poot: ‘Bedrijven kunnen niet eindeloos op oude ontwerpen blijven vertrouwen.’ Foto: Arrow Electronics

Wilfred Poot maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen en samenwerking in de keten. ‘Na de vorige crisis werden ondernemers voorzichtig. We moeten niet alleen binnen afzonderlijke clusters samenwerken, maar juist verticaal door de hele keten heen. Als partijen elkaar alleen maar op marge blijven bevechten en er onderling onvoldoende vertrouwen is, kunnen we als Europa geen vuist maken tegenover Amerika en Azië.’ Een ander probleem is volgens hem dat Europa te lang vasthoudt aan oudere technologie en daardoor te langzaam innoveert. ‘In Amerika en Azië worden beslissingen vaak sneller genomen. Als productiecapaciteit schaars is, kom je als Europese klant daardoor achteraan in de rij te staan.’

3. De covid-pandemie en de chiptekorten maakten de kwetsbaarheid van de toeleverketen zichtbaar. Welke verandering uit die periode is volgens u blijvend?

‘De belangrijkste blijvende verandering is het besef dat semiconductors van strategische betekenis zijn’, vindt Reinier Beltman. ‘Geopolitieke spanningen waren er al vóór covid, maar de pandemie heeft laten zien hoe afhankelijk regio’s van elkaar zijn. Sindsdien is er een beweging richting deglobalisering op gang gekomen en proberen Amerika, Europa en Azië meer productiecapaciteit in de eigen regio op te bouwen. Die ontwikkeling zet zich verder door.’

Arjan van Breukelen voegt daaraan toe dat ook de verkrijgbaarheid van componenten sinds covid een structureel onderdeel van het ontwerpproces is geworden. ‘Vóór de tekorten keek je bij de keuze voor een component vooral naar functionaliteit en prijs. Tegenwoordig kijken engineers nadrukkelijk ook naar de fabrikant, de verwachte levensduur van een component en de beschikbaarheid ervan. Die manier van denken is sinds covid structureel veranderd. Je ontwerpt niet alleen meer een technisch goed product, maar ook een product waarvan redelijk zeker is dat componenten goed verkrijgbaar zijn en blijven.’

Bij Lely is het supplychainmanagement sinds covid structureel veranderd, legt Ben Scharrenberg uit. ‘Uiteindelijk willen we voor onze klanten, de boeren, maar één ding: produceren en leveren wat we hebben gepland en hebben afgesproken. In een wereld die volatieler, onzekerder en risicovoller is geworden, moeten de weerbaarheid en veerkracht van de inkoop- en supplychainorganisatie, processen en systemen naar een hoger niveau. We ontwikkelen de noodzakelijke nieuwe competenties bij onze medewerkers, we innoveren op bestel- en voorraadbeleid en strategie, plannen verder vooruit en managen toeleveringen dieper in de keten.’

Voor Wilfred Poot was de belangrijkste les dat bedrijven moeten blijven innoveren. ‘De tekorten tijdens covid zaten voor een belangrijk deel bij oudere technologie. Maar bedrijven kunnen niet eindeloos op oude ontwerpen blijven vertrouwen. We hebben meegemaakt dat een fabrikant tegen een klant zei: je gebruikt een chip van twintig jaar oud en daar heb ik geen capaciteit meer voor. Als je met een redesign overstapt naar nieuwe technologie, dan kan ik wél leveren.’ Innovatie gaat daarbij verder dan alleen de chips. ‘Bedrijven moeten ook hun forecastingverbeteren. Als wij fabrikanten kunnen laten zien wat klanten het komend jaar nodig hebben, kunnen zij daarop plannen en capaciteit reserveren. Innoveren betekent dus ook betere informatie delen door de keten heen.’

4. Over welke trend in de halfgeleiderindustrie wordt volgens u nu te optimistisch gedacht?

‘Sommige mensen dachten dat de supplychain na covid weer structureel tot rust zou komen, maar dat is naïef gebleken’, zegt Scharrenberg. ‘De vraag is hoe we er gezamenlijk in de toeleveringsketen voor zorgen dat we voldoende weerbaarheid en veerkracht opbouwen om met alle onzekerheden om te gaan en toch leveringszekerheid te hebben en te bieden.’

Arjan Sinoo voorziet voor de PCB-markt eenzelfde ontwikkeling. ‘Bedrijven moeten rekening houden met aanhoudende volatiliteit in plaats van ervan uit te gaan dat de markt op korte termijn terugkeert naar de omstandigheden van vóór covid en de wereldwijde geopolitieke spanningen. Verder wordt naar mijn mening ook te optimistisch gedacht over de snelheid waarmee toeleverketens kunnen worden geregionaliseerd. Het opnieuw opbouwen van complete supplychains in iedere regio kost veel meer tijd en investeringen dan vaak wordt aangenomen.’

Volgens Arjan van Breukelen is het te optimistisch om ervan uit te gaan dat de verkrijgbaarheid van chips inmiddels weer vanzelfsprekend is. ‘We hebben na de grote chiptekorten een periode gehad waarin de markt zich normaliseerde, maar door AI zien we alweer nieuwe capaciteitsproblemen ontstaan. De enorme investeringen in AI leggen beslag op productiecapaciteit, die ook voor andere chips nodig is. Het idee dat de supplychainproblemen achter ons liggen, is daarom te optimistisch. Beschikbaarheid blijft iets waar je als bedrijf voortdurend rekening mee moet houden.’

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5. Welke strategische keuze moet ieder chipbedrijf de komende vijf jaar maken om relevant te blijven?

‘Wie niet innoveert, wordt uiteindelijk te duur of kan simpelweg niet meer leveren’, stelt Wilfred Poot. ‘Voor ons als distributeur betekent dat bijvoorbeeld dat we enerzijds een zeer efficiënt logistiek model moeten hebben en anderzijds technische kennis moeten leveren waarmee onze klanten kunnen innoveren. Alleen dozen distribueren is niet voldoende. Dat geldt ook voor andere bedrijven in deze keten. Zij moeten voortdurend kijken waar zij kunnen vernieuwen en efficiënter kunnen worden om relevant te blijven.’

Voor de PCB-markt wordt goed vooruitplannen cruciaal, verwacht Arjan Sinoo. ‘Bedrijven moeten beslissen welke technologieën en supplychains voor hen strategisch zijn en waar zij afhankelijkheden willen verminderen. Daarbij worden partners steeds belangrijker die niet alleen kunnen leveren, maar ook kunnen bijdragen aan maakbaarheid, risicobeheersing, innovatie en continuïteit van de supplychain.’

Arjan van Breukelen noemt focus als belangrijkste voorwaarde om relevant te blijven. ‘Bedrijven moeten heel duidelijk bepalen waar zij goed in zijn en waar zij waarde willen toevoegen. Ze kunnen niet alles voor iedereen doen. Dat betekent tegelijkertijd dat zij een ecosysteem van partners om zich heen nodig hebben, die aanvullen wat zij zelf niet doen.’

Voor EMS-bedrijven en oem’s wordt leveringszekerheid steeds meer een strategische competentie, verwacht Ben Scharrenberg. ‘Het gaat om samenwerking door de hele toeleveringsketen heen. Elektronica wordt een steeds belangrijker component in een oem-product. Het gaat om het orkestreren van de gehele toeleveringsketen in een tijdperk van grote leveringsonzekerheid, toegenomen regelgeving en kortere levenscycli van elektronica. Al deze zaken vragen om een veel professionelere manier van samenwerking in de gehele keten op het gebied van productontwikkeling, inkoop en supplychainmanagement.’

Daarnaast wordt de keuze voor het businessmodel belangrijker dan ooit, zegt Reinier Beltman. ‘Bedrijven moeten heel bewust bepalen waar zij in de keten willen zitten. Productie wordt steeds kapitaalintensiever, terwijl design veel meer aan de creatieve kant zit. Daarnaast moeten bedrijven bepalen in welke markt zij actief willen zijn. Kiezen zij voor AI of juist voor toepassingen buiten AI? Voor energie, medische toepassingen en defensie blijven ook andere typen chips nodig. Bedrijven moeten duidelijke keuzes maken: voor welke applicaties, welke technologie, welk deel van de waardeketen en welk businessmodel kiezen we? Juist die keuzes bepalen of zij relevant blijven.’