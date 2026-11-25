Bij Panasonic Industry in Best vervingen ze controle door vertrouwen. Wat dat oplevert? ‘Medewerkers die verantwoordelijkheid pakken, elkaar helpen en samen meer bereiken’, vertelt Jeroen Coolen, tot september dit jaar directeur van de salesorganisatie. ‘Organisaties die wendbaarder willen worden, zoeken de oplossing vaak in nieuwe processen, technologie of managementstructuren. Wij zijn gestart bij de mensen.’

Hogere productiviteit, minder stress

Toen Coolen in 2018 directeur werd van de salesorganisatie van Panasonic in Best, trof hij een sterk directief geleide organisatie aan. Dat kon anders en vooral beter, vond hij. ‘Ik wilde niet bouwen op controle, maar op een goede werkomgeving voor en met medewerkers. Want daarmee bereik je meer dan wanneer je stuurt op kpi’s of directief leidinggeeft.’ Zijn stellige overtuiging is dat als mensen zich prettig en veilig voelen, de rest vanzelf komt – ook zakelijke resultaten. ‘Want we zijn een bedrijf dat winst moet maken.’

Dus gaf hij medewerkers meer vrijheid en flexibiliteit en duidelijke doelen in productiviteit en output. ‘Ik ging ervan uit dat als we een cultuur konden realiseren waarin ieder z’n potentieel beter kan benutten, de productiviteit met 15 tot 20 procent zou stijgen.’ En dat gebeurde. ‘De hoeveelheid werk die we verzetten, is verdubbeld en ons rendement is inderdaad met 15 tot 20 procent gestegen’, zegt Coolen trots. Toch zit de grootste opbrengst volgens hem niet alleen in deze cijfers. ‘Er staat nu een team dat zelfstandig beslissingen neemt, problemen bespreekbaar maakt en waarin collega’s elkaar opvangen wanneer dat nodig is. Controle loslaten is voor veel managers moeilijk, maar als je mensen vertrouwen geeft, krijg je daar verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor terug.’

Veiligheid begint bij luisteren

De eerste stap was het creëren van psychologische veiligheid: een werkomgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken, vragen te stellen en fouten te bespreken zonder bang te zijn daarop te worden afgerekend. ‘Dat vraagt om voorspelbaar en consequent leiderschap. Je moet duidelijk zijn over wat wel en niet kan, doen wat je zegt en iedereen op dezelfde manier behandelen.’ Die veiligheid ontstaat volgens Coolen niet door een managementmodel in te voeren, maar door aandacht te hebben voor mensen. ‘In workshops besprak het team wat het wel en niet wilde doen. In een-op-eengesprekken hebben we bewust tijd genomen om echt te luisteren. We hebben collega’s zien opstaan, goede ideeën zien aandragen en zich zien ontwikkelen.’

‘Controle loslaten is voor veel managers moeilijk’

Daarna volgde de overgang van een controlerende naar een vertrouwende cultuur. Medewerkers kregen de ruimte om zelf te bepalen hoe zij hun werk het beste konden uitvoeren. Daarvoor moest het management open zijn over de koers van de organisatie. Coolen: ‘Medewerkers moeten weten waar het bedrijf naartoe wil en waarom managers bepaalde keuzes maken. Alleen dan kunnen zij zelf verantwoordelijkheid nemen.’ Ook de manier waarop veranderingen werden doorgevoerd, veranderde. Managers bepaalden niet langer vooraf precies hoe iets moest gebeuren. Het team ging vaker samen testen, evalueren en bijsturen. ‘Het is ongemakkelijk om als manager te zeggen dat je het antwoord niet hebt en het samen wilt uitzoeken. Toch ontstaat juist daar wendbaarheid; mensen leren experimenteren wanneer de situatie daar om vraagt.’

Vrijheid niet vrijblijvend

Vertrouwen zit ook in een team laten werken waar en wanneer dat voor medewerker en organisatie het beste is. ‘Mensen weten prima wanneer het nodig is om naar kantoor te komen. Ik begrijp dan ook niet dat zo veel bedrijven de thuiswerkmogelijkheden die in coronatijd gemeengoed werden, nu weer inperken.’ Bij Panasonic in Best kunnen medewerkers werk en privé nu beter combineren. Als ze geen vrije dag hoeven te nemen omdat hun kind ziek is, scheelt dat een hoop stress. ‘Collega’s zoeken in dit soort gevallen samen naar een werkbare oplossing.’

Vertrouwen geven lag ook aan de basis van de pilot waarin het maximale aantal vakantiedagen werd losgelaten. ‘Iedereen stond achter de proef en nam zijn verantwoordelijkheid. In de praktijk bleek dat medewerkers grofweg evenveel vakantie opnamen als voorheen en minimaal twintig dagen vrij namen.’ Dus is de pilot omgezet in beleid. Coolen benadrukt dat vrijheid alleen werkt wanneer het doel helder is. ‘Medewerkers moeten weten wat de organisatie wil bereiken en welke verantwoordelijkheid bij hun vrijheden hoort. Vertrouwen betekent dat mensen binnen duidelijke kaders zelf keuzes kunnen maken.’

Een weerbaar team

De cultuurverandering is vooral zichtbaar op moeilijke momenten. Ook bij Panasonic zijn er ontevreden klanten en perioden waarin de druk voor medewerkers oploopt. ‘Collega’s durven eerder aan te geven als het niet goed gaat. Als een medewerker bijvoorbeeld meerdere lastige klantvragen moet oplossen, zien we dat hij of zij een collega om hulp vraagt. Dat soort acties maken een team weerbaar. Collega’s bespreken problemen, delen kennis en verantwoordelijkheid en weten dat ze er nooit alleen voor staan. Psychologische veiligheid, persoonlijke aandacht en samenwerking zijn voorwaarden om als organisatie met onverwachte situaties te kunnen omgaan.’

Eigenaarschap en betrokkenheid

Ivo van Erp (manager EMCBD binnen Panasonic Industry Benelux) en Ronald van Seters (manager IDBD-divisie voor industriële automatisering) maken beiden deel uit van het managementteam. ‘Wat vandaag staat, is veel meer dan een andere manier van leidinggeven’, zegt Van Erp. ‘We zien collega’s die verantwoordelijkheid nemen, ideeën aandragen, elkaar helpen en ook durven aangeven wanneer iets niet goed gaat. Dat is het resultaat van jarenlang bouwen aan een andere werkcultuur.’ Van Seters vult aan: ‘Het vertrouwen dat medewerkers kregen en nog krijgen, leidde tot eigenaarschap en betrokkenheid. Mensen wachten niet meer af tot een manager vertelt wat er moet gebeuren, maar nemen zelf initiatief en zoeken samen naar oplossingen. Dat maakt ons als team sterk en weerbaar.’

De komende jaren willen beide MT-leden die cultuur blijven versterken. Van Erp: ‘Samen met HR bouwen we verder op de basis die is gelegd, omdat we hebben gezien wat het oplevert voor mensen én voor de organisatie. Juist daarom willen we niet terug naar een meer directieve manier van werken.

Panasonic Industry ontwikkelt en levert elektronische componenten en technologie voor onder meer machinebouw, fabrieks- en laboratoriumautomatisering en automotive. Het bedrijf levert onder andere sensoren die machines laten waarnemen, servomotoren die bewegingen aansturen en besturingsoplossingen op het gebied van plc, hmi & IoT.