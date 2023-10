Het gaat goed met Eltrex France, specialist in aandrijf- en positioneertechniek. Eltrex is in de Benelux al jaren een bekende naam en begeeft zich nu ook zeer actief op de Franse markt. Binnenkort komt er in Frankrijk een tweede salesmedewerker bij en er wordt al ‘een heel aardige omzet gedraaid’, aldus Coen Waltman, director van Eltrex Motion. Hij ziet mogelijkheden te over, onder meer in de agritechbusiness. Ten tijde van het telefoongesprek is Waltman in Nederland.

De Fransen zijn zeer te spreken over de manier van werken van Eltrex, merkt Coen Waltman. ‘Wij bieden de zekerheid dat het softwarematig, mechanisch én elektronisch klopt wat er wordt geleverd. Onze medewerkers denken voortdurend en intensief mee over mogelijke oplossingen.’ Zo werkt het bedrijf ook in de Benelux en de vraag was of dat in Frankrijk eveneens zou werken. Maar het blijkt aan te sluiten op wat klanten willen. ‘We liggen absoluut op koers. Namen kan ik niet noemen, maar we praten momenteel bijvoorbeeld ook met een stel grote medisch-technologische bedrijven.’

Eltrex is onderdeel van de internationale Eight Lakes group. In Nederland is het Eltrex-salesteam met vijf mensen sinds kort compleet op sterkte. De hoofdvestiging in Breda wordt te klein en er ligt een ontwerp klaar voor een nieuw kantoorgebouw. In België zijn inmiddels twee accountmanagers in plaats van één, en ook daar is een nieuw gebouw betrokken, in Wommelgem. Het centraal magazijn voor de Benelux staat in het Brabantse Oosterhout. Eltrex France opereert vanuit Villebon-sur-Yvette, niet ver van Parijs, waar de Eight Lakes group al een kantoor had. Waltman: ‘We zitten echt in een groeispurt dankzij onze waardepropositie. Er gebeurt veel tegelijk, maar dat is mooi om mee te maken.’