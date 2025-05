In april 2025 waren er 387 duizend werklozen. Het werkloosheidspercentage daalde licht van 3,9 in maart naar 3,8 in april. De lichte daling in april volgt op toenames in de periode van januari tot en met maart. Gemiddeld in de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen bijna niet toe. Het aantal mensen met betaald werk steeg in de afgelopen drie maanden licht, met gemiddeld 3 duizend per maand. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.registreerde eind april 184 duizend lopende WW-uitkeringen.

Naast de 387 duizend werklozen, waren er in april 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden met 4 duizend per maand af.UWV registreerde eind april 184,1 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 5,4 duizend uitkeringen minder dan de maand daarvoor. Er kwamen in april 18,4 duizend uitkeringen bij, en 23,8 duizend uitkeringen werden beëindigd.

Minder uitkeringen in alle sectoren:

In alle sectoren nam het aantal uitkeringen af. Het meeste bij de uitzendbedrijven (-6,4 procent), de landbouw, groenvoorziening, visserij (-5,5 procent) en de horeca en catering (-4,6 procent). Sectoren waarin het aantal uitkeringen het minste afnam zijn de overige industrie (-0,2 procent), bank- en verzekeringswezen (-0,3 procent), chemische industrie (-1,2 procent) en overheid (-1,3 procent).

In- en uitstroom werkloosheid weer in evenwicht

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. In het schema hieronder staan deze stromen. De figuur daaronder laat zien hoe die verschillende stromen zich in de afgelopen jaren ontwikkelden.

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid laten dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken, en de arbeidsmarkt –en dus de beroepsbevolking– verlaten. In totaal waren er in april 235 duizend mensen die drie maanden eerder nog werkloos waren. Dat zijn er meer dan in de eerste drie maanden van 2025.

Er zijn ook twee stromen die de werkloosheid kunnen laten stijgen. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen. Het gaat ook om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt, maar op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. Het totaal aantal mensen dat werkloos werd, was in april met 236 duizend kleiner dan in de eerste drie maanden van 2025. Het was nagenoeg gelijk aan het aantal werklozen dat werk vond of uitstroomde naar de niet-beroepsbevolking (235 duizend). In de eerste drie maanden van 2025 was de instroom in werkloosheid nog groeiende en de uitstroom dalende waardoor de werkloosheid toenam.

Het CBS publiceert iedere maand over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.