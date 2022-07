De wereldwijde verkoop van apparatuur voor de productie van halfgeleiders door fabrikanten van halfgeleiderapparatuur zal naar verwachting een record van $ 117,5 miljard bereiken in 2022, een stijging van 14,7% ten opzichte van het vorige industriële hoogtepunt van $ 102,5 miljard in 2021, en stijgen tot $ 120,8 miljard in 2023, zo heeft SEMI vandaag aangekondigd in het vrijgeven van zijn rapport. Halfjaarlijkse prognose voor totale halfgeleiderapparatuur – OEM-perspectief op SEMICON West 2022 Hybrid.

Zowel de front-end als de back-end halfgeleiderapparatuursegmenten dragen bij aan de marktuitbreiding. Het segment van de waferfab-apparatuur, dat waferverwerking, fabfaciliteiten en masker-/reticule-apparatuur omvat, zal naar verwachting met 15,4% groeien tot een nieuw industrierecord van $ 101 miljard in 2022, gevolgd door een stijging van 3,2% tot $ 104,3 miljard in 2023.

“In lijn met de vastberaden druk van de halfgeleiderindustrie om de capaciteit te vergroten en te upgraden, is het segment van de waferfab-apparatuur klaar om in 2022 voor het eerst de mijlpaal van $ 100 miljard te bereiken”, aldus Ajit Manocha, president en CEO van SEMI. “Seculiere trends in een breed scala aan markten, in combinatie met sterke investeringen in digitale infrastructuur, zorgen voor een nieuw recordjaar.”

Gedreven door de vraag naar zowel geavanceerde als volwassen procesknooppunten, zullen de Foundry- en logica-segmenten naar verwachting met 20,6% op jaarbasis toenemen tot $ 55,2 miljard in 2022 en nog eens 7,9%, tot $ 59,5 miljard, in 2023. De twee segmenten zijn goed voor voor meer dan de helft van de totale verkoop van wafer fab-apparatuur.

De sterke vraag naar geheugen en opslag blijft dit jaar bijdragen aan de uitgaven voor DRAM- en NAND-apparatuur. Het DRAM-apparatuursegment leidt de expansie in 2022 met een verwachte groei van 8% tot $ 17,1 miljard. De markt voor NAND-apparatuur zal dit jaar naar verwachting met 6,8% groeien tot $ 21,1 miljard. De uitgaven voor DRAM- en NAND-apparatuur zullen naar verwachting in 2023 met respectievelijk 7,7% en 2,4% dalen.

Na een stijging van 86,5% in 2021, zal het segment van assemblage- en verpakkingsapparatuur naar verwachting met 8,2% groeien tot $ 7,8 miljard in 2022 en met 0,5% dalen tot $ 7,7 miljard in 2023. De markt voor halfgeleidertestapparatuur zal naar verwachting met 12,1% groeien tot $ 8,8 miljard in 2023. 2022 en nog eens 0,4% in 2023 op aanvraag voor high-performance computing (HPC)-toepassingen. Regionaal zullen Taiwan, China en Korea naar verwachting de top drie van kopers van apparatuur blijven in 2022. Taiwan zal naar verwachting de toppositie heroveren in 2022 en 2023, gevolgd door China en Korea. Uitgaven voor apparatuur voor andere gevolgde regio’s, met uitzondering van Rest van de Wereld (ROW), zullen naar verwachting groeien in 2022 en 2023.

De huidige SEMI-voorspelling is gebaseerd op collectieve input van topleveranciers van apparatuur, het SEMI Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) gegevensverzamelingsprogramma en de door de industrie erkende SEMI World Fab Forecast-database.

Het Equipment Market Data Subscription (EMDS) van SEMI biedt uitgebreide marktgegevens voor de wereldwijde markt voor halfgeleiderapparatuur. Link: online informatie naar SEMI Market Data.