De wereldwijde uitgaven voor fab-equipment voor front-end faciliteiten zullen naar verwachting met ongeveer 9% jaar-op-jaar (YOY) stijgen tot een nieuw record van US $ 99 miljard in 2022, kondigde SEMI vandaag aan in zijn laatste driemaandelijkse World Fab Forecast-rapport . Het rapport laat ook zien dat de wereldwijde fab equipment-industrie dit jaar en opnieuw in 2023 de capaciteit verhoogt.

“Na het bereiken van een recordniveau in 2022, zal de wereldwijde markt voor fab-apparatuur naar verwachting volgend jaar gezond blijven, gedreven door nieuwe fabs en upgrade-activiteiten”, aldus Ajit Manocha, SEMI President en CEO.

Uitgaven voor fab-apparatuur per regio

Taiwan zal naar verwachting in 2022 de uitgaven voor fab-apparatuur leiden, met een toename van de investeringen met 47% yoy tot US $ 30 miljard, gevolgd door Korea met US $ 22,2 miljard, een daling van 5,5% en China met US $ 22 miljard, een daling van 11,7% ten opzichte van de piek vorig jaar. Europa /Midden-Oosten zal dit jaar naar verwachting recordhoge uitgaven van US $ 6,6 miljard registreren, een stijging van 141% op jaarbasis dit jaar, hoewel de uitgaven relatief kleiner blijven dan in andere regio’s. De sterke vraag naar geavanceerde technologieën voor high-performance computing (HPC) stimuleert de sprong in de uitgaven in de regio. Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië zullen naar verwachting ook recordhoge investeringen registreren in 2023.

Halfgeleiderindustrie blijft capaciteit verhogen

Het SEMI World Fab Forecast-rapport toont een wereldwijde capaciteitstoename van bijna 8% in 2022, tot 7,7%, na een stijging van 7,4% in 2021. De fab equipment-industrie zag voor het laatst een YOY-groei van 8% in 2010, toen het 16 miljoen wafers per maand (200 mm-equivalenten) bereikte – bijna de helft van de 29 miljoen wafers per maand (200 mm-equivalenten) geprojecteerd voor 2023. De capaciteitsgroei zal naar verwachting in 2023 aanhouden, met een stijging van 5,3%.

Capaciteitstoenames bij 167 fabs en productielijnen zullen goed zijn voor meer dan 84% van de uitgaven aan apparatuur in 2022, een aandeel dat naar verwachting volgend jaar zal dalen tot 79% omdat 129 bekende fabs en lijnen capaciteit toevoegen.

Zoals verwacht zal de faundry, met een aandeel van 53%, het grootste deel van de uitgaven voor apparatuur in 2022 en 2023 vertegenwoordigen, gevolgd door geheugen met 32% in 2022 en 33% in 2023. De twee sectoren zijn ook goed voor de grootste capaciteitstoenames.