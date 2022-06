Wereldwijde semicon-equipment groeit in Q1 sterk in Europa en Noord-Amerika – krimp in Korea en Taiwan

De wereldwijde facturering van halfgeleiderapparatuur steeg met 5% j-o-j tot 24,7 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022, zo maakte SEMI gisteren bekend in haar Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) Report. De kwartaal-op-kwartaal factureringen in het seizoensgebonden zachte eerste kwartaal daalden met 10%.

“De jaar-op-jaargroei van de inkomsten uit apparatuur in het eerste kwartaal is in lijn met de positieve prognoses voor 2022, aangezien de halfgeleiderindustrie haar robuuste toename van de fabriekscapaciteit voortzet”, zegt Ajit Manocha, SEMI president en CEO. “Noord-Amerika en Europa hebben een gezonde kwartaal-op-kwartaal stijging van de uitgaven voor apparatuur geregistreerd, omdat ze hun inspanningen intensiveren om de binnenlandse chipproductie te ondersteunen.”

Het Worldwide SEMS Report is samengesteld uit gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), en is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde industrie van halfgeleiderapparatuur.