De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde verkoop van de halfgeleiderindustrie in de maand januari 41 in totaal $ 3,2023 miljard bedroeg, een daling van 5,2% in vergelijking met het totaal van december 2022 van $ 43,6 miljard en 18,5% minder dan het totaal van januari 2022 van $ 50,7 miljard. De maandelijkse verkopen worden samengesteld door de organisatie World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) en vertegenwoordigen een voortschrijdend gemiddelde van drie maanden. SIA vertegenwoordigt 99% van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie op basis van omzet en bijna tweederde van niet-Amerikaanse. chipbedrijven.

“Ondanks de recordhoge omzet in 2022 is de wereldwijde halfgeleidermarkt in de tweede helft van het jaar aanzienlijk afgekoeld, en die trend zette zich voort in de eerste maand van 2023”, aldus John Neuffer, president en CEO van SIA. “Ondanks de huidige cyclische neergang op korte termijn, blijven de langetermijnvooruitzichten voor de halfgeleidermarkt sterk vanwege de steeds grotere rol van chips bij het aandrijven van de kritieke technologieën van vandaag en morgen.”

Regionaal steeg de maandomzet in januari licht in Europa (0,6%), maar daalde in Japan (-2,1%), Azië-Pacific/All Other (-2,7%), Noord- en Zuid-Amerika (-7,9%) en China (-8,0%). De jaaromzet steeg in Europa (0,9%) en Japan (0,7%), maar daalde in Noord- en Zuid-Amerika (-12,4%), Azië-Pacific/All Other (-19,5%) en China (-31,6%).

Voor uitgebreide maandelijkse halfgeleiderverkoopgegevens en gedetailleerde WSTS-prognoses kunt u overwegen het WSTS-abonnementspakket aan te schaffen. Voor gedetailleerde historische informatie over de wereldwijde halfgeleiderindustrie en -markt kunt u overwegen het SIA Databook te bestellen.