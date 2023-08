De opeenvolgende IC-verkoopdalingen beginnen te matigen, lijkt de wereldwijde halfgeleiderindustrie het einde van een neerwaartse cyclus te naderen en zal naar verwachting in 2024 beginnen te herstellen, meldde SEMI, in samenwerking met TechInsights, in de Semiconductor Manufacturing Monitor . In Q3 2023 zal de verkoop van elektronica naar verwachting een gezonde kwartaal-op-kwartaalgroei van 10% laten zien, terwijl de verkoop van geheugen-IC’s naar verwachting voor het eerst sinds het begin van de neergang in Q3 2022 een groei met dubbele cijfers zal laten zien. Er wordt voorspeld dat de verkoop van logische IC’s stabiel zal blijven en zal verbeteren naarmate de vraag zich geleidelijk herstelt.

De tegenwind zal in de tweede helft van het jaar aanhouden voor de halfgeleiderindustrie, meldden SEMI en TechInsights. Drawdowns van hoge voorraad bij integrated device manufacturer(voorbeelden Intel, Infineon en Texas Instruments) (IDM) en fabless bedrijven zullen de fab-bezettingsgraad blijven drukken tot veel lagere niveaus dan die in de eerste helft van 2023. De zwakte zal naar verwachting de daling van de facturen voor kapitaalgoederen en siliciumzendingen voor de rest van het jaar verlengen, ondanks stabiele resultaten in de eerste helft van 2023.

Marktindicatoren wezen op een bodem in de halfgeleiderindustrie aan het einde van de eerste helft van 2023, en de industrie is sindsdien begonnen aan een herstel, waardoor de weg is vrijgemaakt voor verdere groei in 2024. Alle segmenten zullen naar verwachting in 2024 jaar-op-jaar stijgingen registreren, waarbij de verkoop van elektronica de piek van 2022 overtreft.

“Het trager dan verwachte herstel van de vraag zal de normalisatie van de voorraad vertragen tot het einde van 2023, later dan we eerder hadden verwacht, wat leidt tot extra verlagingen van de fab-bezettingsgraad op de korte termijn,” zei Clark Tseng, Senior Director of Market Intelligence bij SEMI. “Recente trends suggereren echter dat het ergste voorbij is voor IC’s. We verwachten dat de productie van halfgeleiders in Q1 2024 een dieptepunt zal bereiken.”

“Hoewel de halfgeleidermarkten de afgelopen vier kwartalen een scherpe daling hebben doorgemaakt, hebben de verkoop van apparatuur en fab-constructie veel beter gepresteerd dan verwacht”, aldus Boris Metodiev, directeur marktanalyse bij TechInsights. “Overheidsstimulansen hebben nieuwe fantastische projecten gestimuleerd en sterke achterstanden hebben de verkoop van apparatuur geholpen.”

Het Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) rapport biedt end-to-end gegevens over de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Het rapport belicht de belangrijkste trends op basis van industrie-indicatoren, waaronder kapitaalgoederen, fab-capaciteit en de verkoop van halfgeleiders en elektronica, en bevat een marktprognose voor kapitaalgoederen. Het SMM-rapport bevat ook twee jaar kwartaalgegevens en een kwartaalvooruitzichten voor de toeleveringsketen van de halfgeleiderproductie, waaronder toonaangevende IDM-, fabless-, Foundry- en OSAT-bedrijven. Bron Semicon Digest