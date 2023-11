De wereldwijde halfgeleiderindustrie ligt op schema voor herstel in het vierde kwartaal van 2023, wat de weg vrijmaakt voor aanhoudende groei in 2024, kondigde SEMI vandaag aan in zijn Q3 2023 publicatie van het Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) Report , opgesteld in samenwerking met TechInsights .

De elektronische verkoop zal naar verwachting een robuuste kwartaal-op-kwartaal stijging van 22% laten zien in Q4 2023, bovenop de groei van 7% in Q3 2023. De verkoop van IC’s zal naar verwachting achtereenvolgens met 4% stijgen na een verbetering van 7% in Q3 2023 naarmate de eindvraag verbetert en de voorraden normaliseren.

Ondanks de verbetering van de verkoop van elektronica en IC’s blijven de indicatoren voor de productie van halfgeleiders zwak. De bezettingsgraad van fabs en de kapitaaluitgaven blijven in de tweede helft van dit jaar dalen. Over het algemeen wordt verwacht dat de CapEx voor niet-geheugen in 2023 beter zal presteren dan geheugen, maar zelfs de uitgaven in de niet-geheugensegmenten beginnen te verzwakken. De totale investeringsuitgaven in Q4 2023 schommelen op het niveau van Q4 2020.

Hoewel de totale verkoop van halfgeleiders daalt in lijn met de kapitaaluitgaven, is de krimp van de uitgaven voor waferfab-apparatuur dit jaar veel minder groot gebleken dan verwacht. Bovendien wordt verwacht dat de facturering van back-end apparatuur in Q4 2023 zal toenemen.

“Hoewel de halfgeleidermarkten de afgelopen vijf kwartalen jaar-op-jaar dalingen hebben gezien, wordt verwacht dat de jaar-op-jaar groei in het vierde kwartaal van 2023 zal terugkeren, aangezien de productieverlagingen zich een weg hebben gebaand door de toeleveringsketen”, aldus Boris Metodiev, Director of Market Analysis bij TechInsights. “Aan de andere kant heeft de verkoop van front-end apparatuur veel beter gepresteerd dan de IC-markt, gesteund door overheidsstimulansen en het wegwerken van achterstanden, die naar verwachting volgend jaar zal aanhouden.”

“Ondanks de lage bezettingsgraad van de fab en de vertragende kapitaaluitgaven in de tweede helft van 2023, verwachten we dat de facturering van back-end apparatuur in Q4 2023 een dieptepunt zal bereiken”, aldus Clark Tseng, Senior Director of Market Intelligence bij SEMI. “Dit zal een belangrijke ommekeer betekenen voor de chipindustrie, wat wijst op een herstel van de neergang met een opbouwend momentum in 2024.”

Het Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM)-rapport biedt end-to-end gegevens over de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Het rapport belicht de belangrijkste trends op basis van indicatoren in de sector, waaronder kapitaalgoederen, fab-capaciteit en de verkoop van en elektronica, en bevat een marktprognose voor kapitaalgoederen. Het SMM-rapport bevat ook twee jaar aan kwartaalgegevens en een kwartaalprognose voor de toeleveringsketen van de halfgeleiderproductie, waaronder toonaangevende IDM-, fabless-, foundry- en OSAT-bedrijven. Een SMM-abonnement omvat kwartaalrapporten.

Semi® verbindt 3.000 aangesloten bedrijven en 1,3 miljoen professionals wereldwijd om de technologie en het bedrijf van elektronica-ontwerp en -productie te bevorderen. SEMI-leden zijn verantwoordelijk voor de innovaties op het gebied van materialen, ontwerp, apparatuur, software, apparaten en diensten die slimmere, snellere, krachtigere en meer betaalbare elektronische producten mogelijk maken. Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, de Fab Owners Alliance (FOA), de MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) en SOI Consortium zijn SEMI Strategic Technology Communities. Bronnen: SEMI (www.semi.org) en TechInsights (www.techinsights.com).