“De oplevende marktvraag en de toegenomen overheidsstimulansen wereldwijd zorgen voor een toename van fab-investeringen in belangrijke chipproducerende regio’s en de verwachte stijging van de wereldwijde capaciteit met 6,4% voor 2024”, aldus Ajit Manocha, President en CEO van SEMI. “De toegenomen wereldwijde aandacht voor het strategische belang van de productie van halfgeleiders voor de nationale en economische veiligheid is een belangrijke katalysator van deze trends.”

Het World Fab Forecast-rapport, dat betrekking heeft op 2022 tot 2024, laat zien dat de wereldwijde halfgeleiderindustrie van plan is 82 nieuwe volumefabrieken in gebruik te nemen, waaronder 11 projecten in 2023 en 42 projecten in 2024 met wafergroottes variërend van 300 mm tot 100 mm.

China leidt uitbreiding halfgeleiderindustrie

Gestimuleerd door overheidsfinanciering en andere stimulansen, zal China naar verwachting zijn aandeel in de wereldwijde halfgeleiderproductie vergroten. Chinese chipfabrikanten zullen naar verwachting in 18 beginnen met de exploitatie van 2024 projecten, met een capaciteitsgroei van 12% op jaarbasis tot 7,6 miljoen wpm in 2023 en een capaciteitsgroei van 13% op jaarbasis tot 8,6 miljoen wpm in 2024.

Taiwan zal naar verwachting de op een na grootste regio in halfgeleidercapaciteit blijven, met een toename van de capaciteit met 5,6% tot 5,4 miljoen wpm in 2023 en een groei van 4,2% tot 5,7 miljoen wpm in 2024. De regio staat op het punt om in 2024 te beginnen met de exploitatie van vijf fabrieken.

Korea staat op de derde plaats in chipcapaciteit met 4,9 miljoen wpm in 2023 en 5,1 miljoen wpm in 2024, een stijging van 5,4% naarmate één fab online komt. Japan zal naar verwachting op de vierde plaats komen met 4,6 miljoen wpm in 2023 en 4,7 miljoen wpm in 2024, een capaciteitstoename van 2% aangezien het in 2024 vier fabrieken in gebruik neemt.

De World Fab Forecast laat zien dat Noord- en Zuid-Amerika de chipcapaciteit met 6% op jaarbasis verhoogt tot 3,1 miljoen wpm met zes nieuwe fabrieken in 2024. Europa en het Midden-Oosten zullen naar verwachting de capaciteit in 3 met 6,2% verhogen tot 7,2024 miljoen wpm met de lancering van vier nieuwe fabrieken. Zuidoost-Azië staat op het punt de capaciteit met 4% te verhogen tot 1,7 miljoen wpm in 2024 met de start van vier nieuwe fab-projecten.

Foundry-segment zet sterke capaciteitsgroei voort

Leveranciers van Foundry zullen naar verwachting de grootste kopers van halfgeleiderapparatuur zijn, met een toename van de capaciteit tot 9,3 miljoen wpm in 2023 en een record van 10,2 miljoen wpm in 2024.

Het geheugensegment vertraagde de uitbreiding van de capaciteit in 2023 als gevolg van de zwakke vraag naar consumentenelektronica, waaronder pc’s en smartphones. Het DRAM-segment zal naar verwachting de capaciteit met 2% verhogen tot 3,8 miljoen wpm in 2023 en met 5% tot 4 miljoen wpm in 2024. De geïnstalleerde capaciteit voor 3D NAND zal naar verwachting gelijk blijven op 3,6 miljoen in 2023 en volgend jaar met 2% stijgen tot 3,7 miljoen wpm.

In de discrete en analoge segmenten blijft de elektrificatie van voertuigen de belangrijkste drijfveer voor capaciteitsuitbreiding. De discrete capaciteit zal naar verwachting met 10% groeien tot 4,1 miljoen wpm in 2023 en met 7% tot 4,4 miljoen wpm in 2024, terwijl de analoge capaciteit naar verwachting met 11% zal groeien tot 2,1 miljoen wpm in 2023 en met 10% tot 2,4 miljoen wpm in 2024.

De laatste update van het SEMI World Fab Forecast-rapport, vermeldt wereldwijd 1.500 faciliteiten en lijnen, waaronder 177 volumefaciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheden die naar verwachting in 2023 of later in gebruik zullen worden genomen.