De wereldwijde verkoop van halfgeleiderapparatuur voor de productie van halfgeleiders daalde met 1,3% tot $ 106,3 miljard in 2023, vergeleken met een record van $ 107,6 miljard in 2022, meldde SEMI, de branchevereniging die de wereldwijde toeleveringsketen voor elektronicaontwerp en -productie vertegenwoordigt, vandaag. De gegevens zijn nu beschikbaar in het rapport Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS).

China, Korea en Taiwan – de top drie regio’s in uitgaven voor chipapparatuur in 2023 – waren goed voor 72% van de wereldwijde markt voor apparatuur, waarbij China de grootste markt voor halfgeleiderapparatuur bleef. Het tempo van de investeringen in China versnelde met 29% op jaarbasis en bereikte vorig jaar $ 36,6 miljard aan facturen. De uitgaven voor apparatuur in Korea, de op een na grootste markt voor apparatuur, daalden met 7% tot $ 19,9 miljard als gevolg van een zwakkere vraag en de correctie van de geheugenmarkt. Na vier opeenvolgende jaren van groei te hebben geboekt, kromp ook de verkoop van apparatuur aan Taiwan met 27% tot $ 19,6 miljard.

De jaarlijkse investeringen in halfgeleiderapparatuur in Noord-Amerika stegen met 15%, grotendeels dankzij investeringen in CHIPS en Science Act, terwijl Europa een stijging van 3% noteerde. De verkoop aan Japan en de rest van de wereld daalde met respectievelijk 5% en 39% op jaarbasis.

“Ondanks een lichte daling van de wereldwijde verkoop van apparatuur, blijft de halfgeleiderindustrie kracht tonen, met strategische investeringen die de groei in belangrijke regio’s stimuleren”, aldus Ajit Manocha, President en CEO van SEMI. “De algemene resultaten voor het jaar waren beter dan verwacht door de meeste volgers uit de sector.”

De wereldwijde verkoop van waferverwerkingsapparatuur steeg in 2023 met 1%, terwijl de facturering van andere front-end segmenten met 10% groeide. Na een krimp in 2022 zette de verkoop van assemblage- en verpakkingsapparatuur zijn daling voort, met een daling van 30% in 2023, terwijl de totale facturering van testapparatuur met 17% op jaarbasis daalde.

Het WWSEMS-rapport, samengesteld uit gegevens die zijn ingediend door leden van SEMI en de Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ), is een samenvatting van de maandelijkse factureringscijfers voor de wereldwijde halfgeleiderapparatuurindustrie.