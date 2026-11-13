Just in Case is een stuk eenvoudiger als je het je kunt permitteren. Want voorbereid zijn kost geld. Voorraad die je misschien nodig hebt. Capaciteit die nog niet volledig wordt benut. Een tweede leverancier. Investeringen waarvan de opbrengst nog niet vaststaat. Weerbaarheid ziet er vooraf soms verdacht veel uit als inefficiëntie. En juist daar hoor ik in mijn gesprekken met leiders in de industrie de spanning.

De ambities zijn er volop. Nieuwe markten, grote projecten, groei. Maar de middelen om die ambitie waar te maken, lopen daar niet altijd keurig mee in de pas.

Soms komt de opdracht vóór de capaciteit. Wachten tot alles geregeld is, klinkt verstandig. Alleen wacht de markt niet altijd mee. Dus wordt een project aangenomen terwijl de capaciteit nog moet worden georganiseerd. Moeten mensen nog worden gevonden. Of is er kapitaal nodig om plannen mogelijk te maken die al in gang zijn gezet.

Soms valt alles op zijn plek. En soms ook niet. Achteraf is het onderscheid overzichtelijk. Dan was het een moedige stap vooruit, of een te groot risico. Goed ondernemerschap, of te veel hooi op de vork. Vooraf is dat onderscheid een stuk minder comfortabel. Daar zit voor mij ook de spanning in de beweging van Just in Time naar Just in Case.

Je organiseert iets vóórdat je zeker weet dat je het nodig hebt. En accepteert daarmee vandaag iets wat misschien niet optimaal rendeert, om morgen minder kwetsbaar te zijn. Maar hoeveel daarvan is verstandig? Dicht op de operatie kan wat op papier overcapaciteit lijkt, precies de ruimte blijken waarmee onverwachte druk wordt opgevangen. Andersom kan een organisatie volgens de cijfers nog ruimte hebben, terwijl in de praktijk de grenzen allang voelbaar zijn. Je kunt nu eenmaal niet voor ieder scenario capaciteit reserveren, iedere afhankelijkheid dubbel organiseren of iedere toekomstige behoefte vooraf financieren. Een organisatie die op alles voorbereid wil zijn, wordt uiteindelijk vooral heel duur. Maar wachten heeft ook een prijs. De kosten van een buffer zie je vandaag. De kosten van capaciteit die je niet had toen die nodig bleek, zie je later. In gemiste omzet, margedruk of een kans die niet meer terugkomt.

Aan de tafels waar ik zit, ontbreekt het zelden aan scenario’s. Wel aan een glazen bol. Uiteindelijk komt er een moment waarop er besloten moet worden. Investeren of wachten. De opdracht aannemen of laten lopen. Met informatie, ervaring en scenario’s, maar zonder de zekerheid dat het de juiste keuze blijkt.

Misschien zit daar het ongemakkelijke van weerbaarheid. Een deel van wat we achteraf weerbaarheid noemen, was vooraf gewoon een keuze waarvan niemand wist of het de juiste was. En iets wat gisteren nog inefficiënt leek, kan morgen precies de ruimte blijken die je nodig had. Just in Case is daarmee minder comfortabel dan het klinkt. Je betaalt vandaag voor het geval dat. En pas morgen weet je of je daar blij mee moet zijn.