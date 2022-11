Het is nog niet helemaal zeker met welke Nicias-truck aan de Dakar 2023 zal worden deelgenomen. Het kan dezelfde Versie 0 zijn die begin dit jaar een 13e plek heeft behaald in de categorie Trucks. Maar mooier zou zijn als het de volledig elektrische Versie 1 is, aldus Ynte de Vries. ‘Aan deze racetruck wordt nog gebouwd en we zijn er nog niet 100 procent zeker van dat die in januari optimaal zal presteren onder de zwaarst denkbare omstandigheden. Net zoals bij onze producten voor klanten nemen we hier geen risico’s op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. Het batterijpakket is wel al door de strengste veiligheidstests van de FIA gekomen, een zeer belangrijke mijlpaal en een heel mooie teamprestatie van de ingenieurs van ons batterijbedrijf Super B uit Hengelo.’

De V0 is een dieselaangedreven truck die begin dit jaar een klein batterijpakket heeft meegetorst, volgehangen met sensoren, om na te gaan in hoeverre deze accu’s van Super B bestand zijn tegen de hitte, het stof, en de trillingen en schokken die rijden door de woestijn met zich meebrengen. De resultaten waren dusdanig bevredigend dat de V1 is uitgerust met deze Super B-lithium-ijzerfosfaat batterijen. ‘Dit zijn veilige batterijen, zonder conflictmineraal, met een hoge energiedichtheid. Met dus een hoog aantal kWh per kilo. Maar momenteel nog niet voldoende om een Dakar-etappe mee uit te kunnen rijden. Daarvoor is typisch een equivalent van 800 liter diesel nodig. Bij de huidige stand van de technologie zou dat een batterij met een gewicht van 20 ton vergen. Dus is de V1 ook uitgerust met een speciale range extender, een systeem van Dutch Energy Solutions uit Helmond dat mierenzuur, een vloeibare verbinding van CO 2 en waterstof, met een brandstofcel kan omzetten in elektriciteit. Die extender is nog niet helemaal gereed. Komt die niet bijtijds rond, dan kunnen we gebruikmaken van een aggregaat op biodiesel’, duidt De Vries.

De twee bedrijven die hij noemt – Super B en Dutch Energy Solutions – behoren tot de 27 start-up en scale-up bedrijven die ressorteren onder Koolen Industries Holding, waarvan De Vries de coo is. Deze holding is het investeringsvehikel van Kees Koolen en gericht op het versnellen van de energietransitie. Dit door de ondernemers te helpen met het uitbouwen van hun bedrijf en door de duurzame energietechnologieën van al die bedrijven met elkaar te verbinden tot custom-made totaaloplossingen. Met als een van de uithangborden de Nicias-trucks waaraan gewerkt wordt binnen het Project 2030.

Doel daarvan is in 2030 of eerder een truck aan ‘Dakar’ te laten deelnemen die volledig zero-emissie is. Voordat dat mogelijk is, zal dus met name de opslagcapaciteit per kilo accu omhoog moeten. ‘Elektrisch aandrijven is in principe een stuk energie-efficiënter dan werken met een brandstofmotor. Immers een elektromotor produceert veel minder warmte, leent zich goed voor het gebruiken van remenergie en laat zich veel beter aansturen op het meest optimale toerental met de meeste koppel. Om dat efficiencyvoordeel te kunnen benutten in een volledige etappe moet de energiedichtheid van de accu nog wel fors omhoog.’

Kortom, welke Nicias-truck met welke aandrijftechnologie aan boord aan Dakar 2023 (van 31 december tot en met 15 januari in Saoedi-Arabië) zal deelnemen is nog niet zeker. Vast staat wel dat Kees Koolen zelf achter het stuur kruipt, met naast zich een technicus en navigator. Koolen is zeer ervaren, hij heeft veel vaker aan de race deelgenomen en dat met alle typen voertuigen waarmee die gereden wordt. De bouw van de truck zelf is ook in ervaren handen bij het Tsjechische MM Technology van Martin Macík en het Canadese KHAP Technology.