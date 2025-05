In de markt van warmtepompen pakt Weheat de zaken anders aan. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert, net als iedere fabrikant. Maar die traditionele cyclus van periodiek onderhoud, of die starre combinatie van pomp en cv-ketel? Nee, dan kiezen ze in het Brabantse Duizel liever voor een model van connectiviteit en intelligentie, als basis voor gebruiksgemak en snel opschalen. Dat brengt de markt verder, stelt medeoprichter Martijn van de Ven. ‘Met al die subsidies hebben bedrijven geen commerciële reden om te innoveren.’

– ‘Je moet mensen niet opzadelen met onduidelijkheid over besparingen, kosten en regels.’

– ‘We kunnen snel opschalen en zo een steeds groter deel van de markt bedienen.’

– ‘We hebben zo veel mogelijk installatiewerk meegenomen in ons productieproces.’

– ‘Het moet niet over eenmalige aanschaf gaan, maar over hoe snel je de investering hebt terugverdiend.’

Martijn van de Ven zet met warmtepompen Weheat in op gemak

Er zijn technologisch geavanceerdere producten dan de warmtepomp. Bovendien bestaat het thermodynamisch systeem al tientallen jaren. Maar ja, beeldvorming is hardnekkig. Martijn van de Ven spreekt zelfs van een stigma. ‘Er is te veel onduidelijk voor de consument. Gaat de investering wel renderen? Als je geen warm water hebt, hoeveel elektriciteit verbruikt de pomp dan? Hoe makkelijk is het gebruik, en hoe zit het met het comfort?’

Er is kort gezegd nog een wereld te winnen, stelt Van de Ven. Maar dat is niet erg, hier is het hem als medeoprichter van Weheat om te doen. Maak de warmtepomp zo laagdrempelig mogelijk, zo luidt de zelf omschreven missie van het bedrijf. Verander de warmtepomp van niche in gemeengoed. Maak het product overzichtelijk voor iedere klant. ‘Een warmtepomp kost behoorlijk wat geld, wordt voor jaren gekoppeld aan een woning en voorziet daar in een primaire behoefte. Dan moet je mensen niet opzadelen met onduidelijkheid over besparingen, kosten en regels, maar juist al die zorgen wegnemen.’

Stevige ambitie

Weheat startte in 2021 en biedt inmiddels drie typen warmtepompen. Duizenden ervan staan volgens Van de Ven in vooral Nederland, wat neerkomt op een klein aandeel ten opzichte van de concurrentie. Maar vergis je niet, zegt hij, Weheat groeit hard. ‘In 2030 zijn wij in Europa de grootste leverancier van warmtepompen.’

Een stevige ambitie, die volgens hem alleen realiteit wordt met een disruptieve aanpak. Zeker, de Blackbird – Weheats eerste model – pakt met z’n horizontale uitvoering esthetisch goed uit. En de keuze voor propaan, dat als gas in een warmtepomp de laagste milieu-impact heeft, draagt bij aan verduurzaming van de markt. Maar waar Weheat vooral op inzet, is de combinatie van software, algoritmes en online connectiviteit. ‘Al onze warmtepompen zijn verbonden met het internet. Hoe meer warmtepompen, hoe meer data. En ook: hoe beter de besturing, die we op afstand kunnen optimaliseren. Zo hebben we pas nog een software-update uitgebracht voor al onze pompen. Die zijn tot wel 21 procent stiller geworden, terwijl ze even goed presteren als ervoor.’

Nu inspelen op straks

Communicatie, meetbaarheid, sensoriek: al die bouwblokken stonden volgens Van de Ven al vanaf de eerste lancering. ‘Daardoor hebben we nu een basis die we relatief eenvoudig kunnen kopiëren voor andere modellen. We kunnen snel opschalen en zo een steeds groter deel van de markt bedienen.’ Ook de rol van Weheat binnen Wefabricate, dat als holding meerdere productiecellen en maakbedrijven omvat, speelt mee. ‘We zijn met Weheat niet afhankelijk van investeerders en kunnen vasthouden aan onze visie. Bovendien zorgt de back-up van Wefabricate voor brede expertise, met input uit bijvoorbeeld de hightech- en automotivesector’, stelt Van de Ven. ‘Breng die kennis samen, start met een carte blanche en je komt tot een wezenlijk andere benadering. Want wat zijn nu de daadwerkelijke problemen van de warmtepomp? Waar lopen gebruikers en installateurs tegenaan?’

Beantwoord die vragen zo concreet mogelijk en de focus komt volgens hem haast als vanzelf op gebruiksgemak. ‘We kunnen het proces aansturen en meten, en werken momenteel bijvoorbeeld aan een interactieve koppeling met de dynamische energietarieven. Zo spelen we in op wat er nu en straks nodig is.’

Automatisch fjnetunen

Met een dergelijke benadering verschuift de aandacht van eenmalige aanschaf naar de total cost of ownership. Zo ook voor de installateurs, met wie Weheat heel bewust de samenwerking zoekt. ‘De vraag naar warmtepompen stijgt, maar het aanbod aan vakkundige installateurs daalt. Dus moeten we ervoor zorgen dat onze pomp zo makkelijk mogelijk is te installeren, in kortere tijd dan die van de concurrent’, aldus Van de Ven. ‘Bovendien moet de installateur ervan uit kunnen gaan dat hij later niet meer terug hoeft naar de klant om daar de pomp te finetunen. Want dat laatste doen wij – op afstand en zo veel mogelijk automatisch.’

‘Het is een kwestie van blijven geloven in één product’

Om snel op te schalen kan Weheat niet zonder installateurs, zo klinkt het. ‘We werken niet met distributeurs, waarom zouden we daar aan marge op inleveren? We gunnen die liever aan de installateurs. Zij zijn onze early adopters, hun feedback is essentieel. Vandaar ook dat we ze al vroeg bij de ontwikkeling van ons product hebben betrokken. We hebben goed naar ze geluisterd en zo veel mogelijk installatiewerk meegenomen in ons productieproces, zodat de installateur kan focussen op het echte vakmanschap.’

Grote kans dus dat menig installateur zijn stem voor de Nationale Ondernemersprijs, in maart uitgereikt door uitgever DPG Media en platform De Ondernemer, heeft gegeven aan winnaar Weheat. Van de Ven is er trots op. ‘We hebben blijkbaar een stevige achterban opgebouwd. En dat in een grotendeels verzadigde markt met een paar heel grote fabrikanten.’

Innovatie afgeremd

Dezelfde fabrikanten hebben hun oorsprong in cv-ketels of aircosystemen, weet de medeoprichter van Weheat. ‘70 tot 80 procent van hun omzet komt nog steeds van gasgestookte cv-ketels, daar zijn hun technische kennis en productieprocessen volledig op gebaseerd. Dus hebben ze geen commerciële prikkel om warmtepompen te maken waar geen cv-ketel meer voor nodig is, zoals die van ons. Sterker nog, de grote fabrikanten hebben juist een drijfveer om warmtepompen met een lager vermogen te ontwikkelen, zodat consumenten altijd nog een cv-ketel nodig hebben.’

Een dergelijke strategie is funest voor de innovatiekracht van Nederland, benadrukt Van de Ven. Dus moet hij het nog maar eens zien als subsidies zouden wegvallen. ‘Begrijp me niet verkeerd, stimulering door de overheid verlaagt de drempel tot aanschaf. Maar nu staan de ontwikkelingen in de markt stil, bedrijven hebben geen commerciële reden om te innoveren. En juist dat laatste is nodig, willen we echt verduurzamen. Het moet daarom niet over eenmalige aanschaf gaan, maar over hoe snel je de investering hebt terugverdiend. Ik durf te stellen dat wij het daarop winnen als de subsidies nu komen te vervallen.’

‘In 2030 zijn wij in Europa de grootste leverancier van warmtepompen’

Focus op doorontwikkeling

Alle seinen staan op groen, zo lijkt het. Toch wil Van de Ven de route van Weheat niet te makkelijk laten lijken. ‘Het kostte bloed, zweet en tranen om hier te komen. Denk alleen al aan de benodigde overtuiging richting installateurs, met nog geen product op de markt. Alles loopt nu veel beter, maar uiteindelijk is het een kwestie van blijven geloven in één product, dat steeds beter en innovatiever wordt. Ik ken de valkuil van bedrijven die heel snel groeien en bij veel succes de kern uit het oog verliezen. Daarom houden wij de focus op continue doorontwikkeling van onze warmtepompen. Zodat die nog stiller worden. En nog zuiniger. Gewoon, nog beter.’

Europa in, ook voor andere markten

Voor de beoogde opschaling is de blik van Weheat inmiddels gericht op internationaal. En dat kan snel gaan, vertelt medeoprichter Martijn van de Ven. ‘We verkopen in België en Duitsland exact dezelfde warmtepompen als in Nederland. Ze voldoen aan de Europese en landelijke wet- en regelgeving, daar hoeven we niets aan te tweaken. En indien nodig kunnen we op afstand snel updates doorvoeren.’

Bovendien mikt Van de Ven met de producten en diensten van Weheat op andere markten. ‘Onze huidige modellen zijn nu qua vermogen geschikt voor de residentiële woningmarkt oftewel individuele huishoudens en woningen. Voor appartementencomplexen en commerciële gebouwen hebben we hogere vermogens nodig. Maar stel je voor dat je pompen kunt schakelen, bij elkaar zetten en laten samenwerken?’, schetst hij. ‘De benodigde capaciteit betekent ook meer vermogen op het energienet waarmee je kunt balanceren, en dus op gunstiger tijdstippen proactief warmte of koelte kunt genereren. Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld woningcorporaties. We zijn er in elk geval intensief mee bezig.’