Met zo’n dertig medewerkers is Q Plus een relatief kleine organisatie. Maar om een grotere opdracht dan maar te laten gaan? Dat toch niet, zo klinkt het bij het Sliedrechtse bedrijf, dat is gespecialiseerd in perslucht en pneumatiek. Het eigen netwerk aan leveranciers en partners is breed en wordt inmiddels ingezet voor vrijwel elk nieuw project. Dit om zo flexibel mogelijk de toekomst in te gaan, nu Q Plus net als in de jaren hiervoor uitgaat van een groei met dubbele cijfers.

Productontwikkeling speelt bij Q Plus een steeds grotere rol

Rijk van Dongen is engineer en kijkt dan ook vanuit de techniek naar een product. Met de bedoeling om dat beter te maken. Betrouwbaarder ook, omdat de klant daar simpelweg het meest aan heeft. Dat het product daardoor mogelijk duurder wordt? Neem van Van Dongen aan: in de agrarische wereld, waar hij en zijn collega’s van Q Plus al lange tijd actief zijn, gaat het allang niet meer om de kostprijs. Het draait vooral om een optimale uptime en levensduur, juist nu automatisering en digitalisering daarvoor zoveel mogelijkheden bieden. ‘Ik bespeur bij andere leveranciers nog vaak de angst om een product duurder te maken; in de agrarische sector zou alleen het goedkoopste verkoopbaar zijn. Maar gaat het er uiteindelijk niet om dat een product precies doet wat het moet doen?’

Constateren en anticiperen

Begrijp Van Dongen niet verkeerd, ze blijven bij Q Plus in Sliedrecht concurrerend genoeg. Maar wat hij als hoofd engineering en oprichter van het bedrijf maar zeggen wil: uiteindelijk staat het beste product voorop. En daarin nemen ze graag het voortouw bij Q Plus, dat is gespecialiseerd in perslucht en pneumatiek. Het bedrijf engineert, assembleert en importeert. Het levert de producten met name aan machinebouwers en biedt daarvoor onder meer kitting en brand labelling. En om dat alles optimaal in te zetten, komt het volgens Van Dongen neer op vooruitlopen. ‘Op constateren en anticiperen. We ontwikkelen als het ware vooruit op een klantbehoefte. En helpen zo de klant soms met een product dat hij überhaupt nog niet kende.’

Bij eigen expertise blijven

Meer dan distributeur wil Q Plus voor perslucht en pneumatiek vooral partner zijn, zegt directeur Serge Bertens. ‘We denken met onze klanten mee over de ontwikkeling van hun product en kunnen dat ook, omdat we het heel bewust bij onze expertise houden.’ Dus komt het erop aan het eigen proces zo soepel mogelijk in te richten, waarvoor in het Sliedrechtse magazijn onder meer zes geautomatiseerde, huizenhoge opslagkasten staan. Ook zijn er bijvoorbeeld de koppelingen voor EDI (Electronic Data Interchange), voor berichtenverkeer tussen de systemen van Q Plus en die van de klant.

Bertens: ‘Het zoeken naar efficiency is voor ons haast een continu proces. Waar kan het slimmer, sneller? We automatiseren waar dat kan. En wel zodanig dat uiteindelijk onze aandacht alleen hoeft uit te gaan naar uitzonderingen. Ik denk dat ons dat inmiddels aardig lukt, doordat we goed weten voor welke opdracht we welke partners en leveranciers moeten selecteren.’

Toegang tot techniek

Zie daar dan ook de basis om zelf zo wendbaar mogelijk te blijven, vertelt Bertens. Zeker, automatisering is onmisbaar. Maar daarnaast heeft Q Plus ook een breed netwerk, zo klinkt het, als een schil om het eigen team van zo’n dertig medewerkers. Want om zelf productie in huis te halen, en met draaibanken en spuitgietmachines aan de slag te gaan? Dat toch niet, al was het alleen maar omdat nieuw personeel in deze tijd lastig te krijgen is.

‘Automatiseren is hier altijd het tweede doel’

Dus ligt de focus veel meer op organiseren. Op het samenbrengen van specialisten, zodat Q Plus alsnog toegang krijgt tot de benodigde productietechnieken, kennis en capaciteit. Tel dat alles bij elkaar op, zegt Van Dongen, en Q Plus biedt hetzelfde als de fabriek die zelf alle disciplines in huis heeft. ‘Met als enige verschil dat bij ons al die afdelingen een andere bedrijfsnaam hebben. Weet goed wat je zelf niet kunt en je kunt heel erg veel.’

Second sources

Zo’n brede rol als leverancier vraagt van Q Plus om meer dan alleen het bundelen van de juiste partijen. Denk bijvoorbeeld aan certificeringen voor de gevraagde kwaliteit, zo merkt Bertens op. En, volgens hem minstens zo belangrijk, aan de benodigde zekerheid. ‘Want wat te doen als de onderdelen van een door ons ontwikkeld product ergens niet vandaan kunnen komen? Daarom richten we waar mogelijk second sources in, zodat we een back-up voor onze leveringen hebben.’ Een spreiding van risico’s zit volgens de directeur ook op het vlak van kennisdeling. ‘We decentraliseren verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor het beheer van onze productpakketten. Kennis verspreiden over meer mensen maakt ons minder kwetsbaar.’

Gericht op outsourcing

Q Plus bestaat sinds 1988. Gestart als eenmanszaak, groeit het bedrijf al langere tijd stevig door. Dat laatste vraagt wat van de eigen organisatie, weet Van Dongen, zeker nu de blik zo sterk op outsourcing is gericht. ‘Denk bijvoorbeeld aan extern overleg. Aan externe controles, audits en goederenontvangst. Je moet dat alles verbeteren, wil je het succes van je eigen krachten behouden en uitbreiden.’ Daarom schuiven bij een overleg voor productontwikkeling nu ook geregeld disciplines als marketing en verkoop aan, om zo het traject vanuit meerdere kanten te belichten. Daarnaast zorgt Q Plus ervoor dat de kennis van de eigen medewerkers up-to-date blijft via bijvoorbeeld trainingen. Bertens: ‘Onze mensen moeten de markt kunnen volgen, weten wat daar speelt. Dat laatste was altijd al een voorwaarde, maar geldt voor de toekomst net zo goed.’

Automatisering in dienst van

Om de eigen mensen bij dat alles te faciliteren, speelt automatisering een belangrijke rol, benadrukt Van Dongen. ‘Want laat duidelijk zijn: we willen onze mensen niet vervangen, maar het juist zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Daarom is automatiseren hier altijd het tweede doel. Kijk, met winst maken is uiteraard niets mis; een bedrijf moet nu eenmaal geld verdienen. Maar winstoptimalisatie als primair doel? Dat is niet wat wij ambiëren.’ Waar het Q Plus dan wel om gaat? ‘Continuïteit. En, wat volgens mij ook een heel groot doel is: werkplezier.’