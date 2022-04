Het aantal bedrijven dat zich op de Hannover Messe dit jaar zal presenteren is met plusminus 2500 ondernemingen fors minder dan in 2018, de laatste keer dat er een editie plaatvond in een ‘even jaar’ (die een beperkter programma hebben dan de ‘oneven edities’). Toen presenteerde meer dan 5000 bedrijven hun innovaties van producten en processen.

De belangrijkste reden voor deze terugval zijn de reisrestricties die met name het bezoek uit China en een aantal andere Aziatische landen thuis houdt, weet Arno Reich, president van de beurs die dit jaar dus weer fysiek plaatsvindt, van 30 mei tot en met 2 juni. ‘Er zijn een aantal Chinese bedrijven vertegenwoordigd door mensen van hun vestigingen in Europa. Maar vanuit China komt er nauwelijks iemand. Logisch want bij terugkomst moet men minstens twee weken in een strenge quarantaine. Drukbezette managers hebben daar vanzelfsprekend echt geen tijd voor.’

Biertje drinken

Ook vanuit andere landen zijn de delegaties kleiner, deels ook omdat de digitale editie van de Hannover Messe vorig jaar haar waarde heeft bewezen, aldus Reich: ‘Onze bezoekers hebben vorig jaar gemerkt dat je langs digitale weg heel goed contacten kunt leggen terwijl het je heel veel reistijd scheelt. Niet voor niet werd de digitale beurs vorig jaar bezocht door onder andere maar liefst 90.000 mensen die de beurs nog niet eerder hadden bezocht. Een record. Tegelijk realiseert eenieder zich ook wel dat de kwaliteit van de contacten minder zijn. Vandaar dat heel veel mensen toch per se willen afreizen, om persoonlijk hun klanten en toeleveranciers te kunnen ontmoeten. Samen een biertje drinken in de biertuin maakt contacten veel waardevoller.’

‘Messe blijft mondiaal event’

In de persaankondiging van de Hannover Messe onderstreept Jochen Köckler, ceo van de organiserende Deutsche Messe dat het thema van dit jaar – ‘Industrial Transformation’ – ‘relevanter is dan ooit gezien de snel veranderend wereld, in politiek, ecologisch en economisch opzicht’. ‘Centraal staat voor ondernemingen hoe ze hun toelevering en groei kunnen veilig stellen en tegelijk het hoofd kunnen bieden aan de klimaatverandering.’ ‘Vandaar’, weet Reich, ‘dat veel Europese industriële bedrijven doende hun supply chain te controleren op betrouwbaarheid en op zoek zijn naar Europese toeleveranciers als second source.’

Deze trend naar local4local, ook ingegeven door de handelsrestricties onder noemers als America First, plus de goede ervaringen met het digitaal en duurzaam ontmoeten van elkaar – ‘een paar jaar geleden hadden we dit gesprek niet via Teams gevoerd’ – zullen van de Hannover Messe echter geen strikt Europese beurs maken. ‘Ook dit jaar hebben we standhouders vanuit zestig verschillende landen. De Hannover Messe zal een mondiaal event blijven want bedrijven blijven samenwerken in globale toeleverketens en willen elkaar daarom ook persoonlijk ontmoeten. Maar delegaties worden misschien wel kleiner omdat een aantal mensen thuis blijft en het digitale contact benut. Wij blijven dat faciliteren, met een hybride beurs die conferenties, award-uitreikingen en matchmaking ook digitaal aanbiedt.’

Energy4.0

Een belangrijk thema is dus duurzaamheid dat onder meer tot uitdrukking komt met het Hydrogen and Fuel Cell-platform in hal 13. Daar zullen veel bedrijven met kennis en innovaties op het terrein van elektrolysers en brandstofcellen hun kunnen laten zien en zo bijdragen aan – wat geduid wordt – Energy 4.0. Niet toevallig een variatie op Industrie 4.0, immers de energietransitie is sterk afhankelijk van een goede digitalisering van alle benodigde processen, aldus Reich. Het belang van de energietransitie voor de industrie van morgen wordt onderstreept met de aanwezigheid van Frans Timmermans, de Europese commissaris die de uitrol van de Europese Green Deal in zijn portefeuille heeft.

Opening door bondskanselier

Tijdens de openingsavond op zondag 29 mei zullen meer hoogwaardigheidsbekleders hun gezicht laten zien, waaronder de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en António Costa, premier van ‘partnerland’ Portugal. Samen zullen zij dan de officiële openingshandeling verrichten.