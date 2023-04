In Europa wordt gewerkt aan nieuwe technische standaarden voor het delen van data. Hoe kun je daar praktisch mee aan de slag in je bedrijf?

Via zogenaamde ‘data spaces’ wordt het mogelijk om – met behoud van controle – data te delen met andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld klanten of toeleveranciers. Vaak gebeurt dat via de cloud. TNO werkt in Europa samen aan de standaarden hiervoor, zoals Gaia-X en International Data Spaces.

In Nederland werken we aan tal van toepassingen waar datadeling van belang is. Denk aan industriële toeleverketens, binnen de overheid of in de gezondheidszorg.

In dit webinar nemen we je mee in deze ontwikkeling en leggen we uit hoe je als bedrijf hierbij kunt aansluiten.

In dit webinar beantwoorden we de volgende vragen: Wat zijn de Europese ontwikkelingen op het gebied van datadeling en cloud? Welke standaarden spelen hierbij een belangrijke rol? Hoe kan je als bedrijf of als datadeel-initiatief hier op inspelen? Welke open source componenten zijn beschikbaar om je op weg te helpen? En hoe kun je hier ondersteuning bij krijgen?

Data space: wat is het en hoe kun je er bij aanhaken? Matthijs Punter presenteert de Europese ontwikkelingen. Wat zijn data spaces?

Welke nieuwe wetgeving komt er aan en wat is de impact daarvan voor bedrijven?

Welke technische ontwikkelingen zijn er waar bedrijven op kunnen inspelen? Gaia-X en International Data Spaces Maarten Kollenstart neemt ons mee in de wereld van Data Space Connectoren en Gaia-X: Hoe kun je via een Data Space Connector data delen met andere partijen?

Wat is de rol van digitale identiteiten en hoe garandeer je onderling vertrouwen in een Data Space?

Welke tools biedt TNO aan bedrijven om hiermee aan de slag te gaan? Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud Markt: welke kansen biedt dit voor bedrijven? Peter Verkoulen presenteert de uitkomsten van een marktverkenning: welke kansen liggen hier nu voor bedrijven om operationele diensten te bieden voor data spaces? En hoe kan het recent gestarte Centre of Excellence bedrijven helpen om deze kansen te benutten?

Nieuwe wetgeving, nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden

Tot nu toe wordt data vooral opgeslagen in centrale cloud omgevingen. Vanuit de EU is er nu nieuwe wetgeving op komst (Data Act, Data Governance Act) die hierop van invloed zijn. Het moet burgers en bedrijven in staat stellen om meer controle te houden op hun data: welke impact – kansen en risico’s – heeft dit voor jouw bedrijf?

Tegelijkertijd worden er nieuwe technologieën ontwikkeld die het makkelijker maken hier mee om te gaan, zoals Gaia-X en International Data Spaces. TNO ontwikkelde referentie-implementaties hiervan, die we beschikbaar stellen aan geïnteresseerde softwareontwikkelaars. Hiermee kunt u nieuwe ideeën opdoen voor product- en dienstinnovaties.

De ontwikkelingen zijn relevant voor bedrijven die nu of in de toekomst data delen (met bijvoorbeeld klanten of toeleveranciers), softwareontwikkelaars en aanbieders van clouddiensten.

Meld je nu aan voor het webinar.

.