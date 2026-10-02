Aerofilm Systems is gespecialiseerd in luchtkussens voor interne logistiek. Daarbij probeert het bedrijf steeds de puzzel te leggen van specifieke eigenschappen van de luchtkussens die belangrijk zijn voor een bepaalde industrie en zo de juiste snaar te raken. Die insteek – klanten vooruithelpen – was ook reden voor de overstap naar Govers Accountants.

De luchtkussentransportsystemen van Aerofilm Systems zijn bedoeld voor productie- en assemblageprocessen om zware lasten eenvoudig horizontaal te verplaatsen. Het systeem is gebaseerd op een gecontroleerde luchtlekkage, waarmee een dunne luchtfilm tussen luchtkussen en de vloer wordt gecreëerd en in stand gehouden. ‘Zo reduceren we de wrijving tot 0,001, wat betekent dat je met 1 kilo aan kracht 1.000 kilo in beweging kunt houden’, verklaart Bart van Kempen, commercieel directeur bij Aerofilm Systems. Het zweefprincipe is vergelijkbaar met dat van een hovercraft of airhockeytafel. ‘Alleen doen wij precies het omgekeerde: de kussens blazen lucht naar de grond.’ Aerofilm Systems beschikt in Eindhoven over een eigen productiefaciliteit van 1.500 vierkante meter; er werken circa twintig mensen.

Diverse voordelen

Vanuit de vestigingen in Nederland, Duitsland en de VS bedient Aerofilm Systems uiteenlopende markten, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, semicon & cleanrooms, kabel- en transformatorproductie, offshore & scheepsbouw en modulaire woningbouw. Luchtkussens bieden diverse voordelen. ‘Als er schone lucht gebruikt wordt, is het de beste oplossing om zware lasten te bewegen in een cleanroom’, zegt Van Kempen. ‘En in de trafo-industrie, waar producten van 300.000 tot 500.000 kilo verplaatst moeten worden, helpen luchtkussens beschadigingen aan de vloer te voorkomen. Zo proberen we steeds de puzzel te leggen van specifieke eigenschappen die belangrijk zijn in die tak van industrie en de eigenschappen te matchen met de behoefte van de klant.’

Brede toepassing

Het gebruik van luchtkussens is bijvoorbeeld ook trillingvrij, wederom essentieel voor cleanrooms maar bijvoorbeeld ook voor de ruimtevaart. Positioneringsflexibiliteit is een ander pluspunt, zo ontdekte een klant die testapparatuur produceert om de sterkte van vliegtuigvleugels te meten. Van Kempen: ‘Daarvoor plaatsen ze een tripod onder de vleugels, waarna het vliegtuig wordt opgetild om te kijken hoever de vleugels doorbuigen. Dan moet die tripod deels wel kunnen meeschuiven om die beweging in hoogte te compenseren in het X-en Y-vlak en op dezelfde hoogte raakvlak te houden met de vleugel.’ Ook de grootste hogesnelheidswindtunnel ter wereld in Turkije, waar onder meer Formule 1-auto’s en vliegtuigen getest worden op aerodynamica, is klant. ‘Afhankelijk van het type test wordt de tunnel opgebouwd uit steeds andere modules. Het verplaatsen van die modules van de “parkeergarage” naar de tunnel en vice versa gebeurt met onze luchtkussens.’

Meedenken als kracht

De lijst van imposante klanten is lang en omvat ook NKT Cabels, dat zeekabels produceert om de stroom van windmolens aan land te brengen. ‘Om de tot 10 miljoen kilo wegende kabels in het productieproces op en af te spoelen op de draaitafels, benut NKT onze luchtkussens’, vertelt Jacco Driessen, algemeen directeur bij Aerofilm Systems. ‘In dit geval werkten we met water in plaats van lucht als medium, omdat dat energetisch veel beter uitkwam.’ Dat meedenken weten klanten te waarderen. ‘Niet alleen projecten draaien en dit is de prijs, maar kijken wat onze oplossing kan betekenen voor hun organisatie als geheel. Zo houden we bijvoorbeeld voorraad aan voor de klant, om indien nodig snel te kunnen leveren. We staan echt naast de klant tot alles soepel loopt.’

Meer dan cijfers

Die klantgerichtheid was voor Driessen reden om vijf jaar geleden over te stappen naar Govers Accountants in Eindhoven, al ruim honderd jaar actief in de regio. ‘Zij zorgen dat je als klant tevreden bent en zijn niet alleen met de cijfers bezig. Ze gaan bijvoorbeeld niet automatisch mee in mijn ideeën, maar leggen op basis van hun expertise uit hoe ik belastingtechnisch en qua wetgeving zaken het beste kan aanpakken.’ En voor specifieke vragen rond buitenlandse vestigingen – onder meer over Amerikaans of Duits recht – verwijst Govers naar de juiste instanties.

Anticiperen op ontwikkelingen

Via nieuwsbrieven en informatiemiddagen en -avonden houdt Govers de klant op de hoogte van wijzigingen in de Nederlandse en Europese wetgeving. ‘Daar word je bijgepraat over wat dit voor jouw bedrijf betekent. Denk aan ViDA, het EU-initiatief om per 2030 het btw-stelsel te moderniseren en te digitaliseren. Zo wordt ons bedrijf voorbereid op wat gaat komen’, aldus Van Kempen. Verder ondersteunen de accountants Aerofilm Systems bij de ‘behoorlijk complexe’ subsidieaanvraag voor de Innovatiebox. ‘Onderscheidend is dat we allebei naast de klant willen staan en meedenken. Wij over vraagstukken rond interne logistiek, zij over cijfers en wetgeving. Dat DNA bindt ons: klanten zo goed mogelijk vooruithelpen.’