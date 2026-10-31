Op donderdag 19 november worden de jaarlijkse Dutch Industrial Suppliers & Customers Awards (DISCA) van Link Magazine uitgereikt aan de Best Customer, Best Knowledge Supplier en de Best Process & Parts Supplier van 2026. Alle genomineerden zijn te vinden op www.linkmagazine.nl. De jury selecteert momenteel de finalisten. Met oud-winnaars bespreken we hoe hun bedrijven ervoor staan en kijken we vooruit naar het thema van de DISCA Talkshow: ‘Nederland van het slot’.

Jorn Rikkers (Inspiro): ‘Met AI leveren we twee keer zoveel toegevoegde waarde voor hetzelfde geld.’ Foto: Inspiro





Hoe krijgen we Nederland van het slot?

Toen Inspiro in 2018 de DISCA won als Best Knowledge Supplier, telde het Arnhemse bedrijf 35 medewerkers. Inmiddels zijn dat er 75. Embedded en IoT, waarin het al sterk was, zijn gebleven, maar daarnaast heeft Inspiro de afgelopen jaren bewust ingezet op defensie en vermogenselektronica. Zo werkt het voor het ministerie van Defensie aan een onderdeel van een volledig Nederlandse satelliet en ontwikkelt het voor het Amerikaanse Myers CPS de vermogens- en besturingselektronica voor batterijopslagsystemen. ‘Onze focus op die markten werpt zijn vruchten af’, zegt directeur Jorn Rikkers.

De manier waarop de engineers bij Inspiro ontwikkelen, verandert razendsnel. Het bedrijf gebruikt AI onder meer om requirements verder uit te werken, uitzonderingssituaties te vinden en te controleren of die voldoende en juist worden geverifieerd. ‘Daardoor neemt de kwaliteit van de producten enorm toe. Je kunt in minder tijd meer doen en dus ook veel meer toegevoegde waarde leveren’, aldus Rikkers. ‘Als dienstverlener is dat een ongelooflijk belangrijke stap. We leveren nu twee keer zoveel toegevoegde waarde voor hetzelfde geld.’

De snelheid waarmee AI zich ontwikkelt, verrast ook Rikkers. Begin dit jaar zag hij AI nog vooral als beter gereedschap voor de engineer. ‘We dachten: de software-engineer gaat van een schroevendraaier naar een accuboormachine. Twee maanden later kwam er weer een nieuw model uit en zagen we dat, als je goed vertelt wat je wilt, AI ook een stuk van de architectuur kan neerzetten. Met de laatste modellen verschuift het werk van engineers steeds meer richting validatie. AI kan repetitief werk steeds beter overnemen, waardoor engineers meer ruimte krijgen voor innovatie en werk waarvoor menselijke expertise nodig blijft.’

Tegen de grens

Buiten het bedrijf ligt het tempo een stuk lager. Voor het Amerikaanse project wilde Inspiro een veilige omgeving creëren waarin het zijn batterijopslagsysteem kon ontwikkelen en testen. Het koos voor een volledig gecertificeerde container met alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Daar was een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit voor nodig, gevolgd door een apart traject voor aanvullende gebruiksvoorschriften van de omgevingsdienst. Een gespecialiseerd bureau hielp Inspiro door dat traject, dat uiteindelijk zo’n vier maanden duurde. ‘We moesten het project supersnel uitvoeren en dus ook binnen no-time de batterijopslag regelen. Dan kun je eigenlijk niet wachten op zo’n aanvraag. Daarin zie je wel dat regelgeving je business kan vertragen.’

Nog concreter is de elektriciteitsaansluiting. Om vermogenselektronica te testen heeft Inspiro behoorlijk wat vermogen nodig, maar het contract met de netbeheerder bedraagt 61 kilowatt. ‘Als we vier laadpalen aanzetten en de warmtepomp, dan zitten we daar al aan’, rekent Rikkers voor. ‘We hebben uiteraard gevraagd of dat vermogen omhoog kan. Maar dat gaat op z’n vroegst in 2035 en dan krijgen we er iets van 30 kilowatt bij; daar houdt het mee op.’ Inspiro onderzoekt daarom of het een batterijsysteem op het eigen terrein kan plaatsen.

Agressieve uitdagers

VMI won de DISCA Best Customer-award al in 2013. De machinebouwer uit Epe is wereldwijd marktleider in onder meer machines voor de bandenindustrie. Dat speelveld is de afgelopen jaren een stuk lastiger geworden, constateert coo Jeroen Slobbe. VMI verkoopt kapitaalgoederen die forse investeringen vragen. Geopolitiek, logistieke problemen en stijgende kosten maken klanten voorzichtiger over het moment en de omvang van die investeringen. Tegelijkertijd neemt de concurrentie uit Azië toe. ‘Die partijen zijn ongelooflijk agressief in hun marktbenadering en pricing’, zegt Slobbe. ‘En de gap in performance, kwaliteit en betrouwbaarheid wordt steeds kleiner.’

Jeroen Slobbe vat het antwoord op die uitdaging samen in drie woorden: ‘Innovatie, performance en service.’ Foto: VMI

Vooral nieuwkomers in bestaande markten kunnen daarbij snel terrein winnen. Gevestigde fabrikanten hebben bestaande fabrieken en machines waarin nog veel geld zit, terwijl nieuwe Aziatische spelers met vers kapitaal direct de nieuwste technologie kunnen inzetten. Ook kijken zij anders naar de levensduur van machines. Waar VMI machines bouwt die twintig tot dertig jaar meegaan, kan voor een Aziatische klant vijf tot tien jaar voldoende zijn. VMI wil die concurrentiestrijd niet op prijs voeren. Slobbe vat het antwoord op die uitdaging samen in drie woorden: ‘Innovatie, performance en service.’ Daarbij ziet hij nog een belangrijk Nederlands voordeel. ‘We kunnen in Nederland relatief snel partneren. In het opschalen van nieuwe kennis is dat een redelijk unieke eigenschap.’

Piepsysteem

Om Nederland van het slot te krijgen, is het volgens Slobbe niet genoeg om afzonderlijke knelpunten aan te pakken. ‘Het vervelende van Nederland is dat we last hebben van het piepsysteem. Als het ergens heel hard piept, springen we daar en masse bovenop, maken we een puntoplossing voor die ene piep en verliezen we soms uit het oog wat dat voor het ondernemerschap betekent. We lopen dus tegen een systeemcrisis aan. Het is beter één stap afstand te nemen en het geheel in samenhang te bekijken.’

De kern van die systeemcrisis ligt voor Slobbe bij de ruimte om te ondernemen. ‘We verwarren ondernemerschap met werken in een onderneming. Vergaderen, beslissen, beleid maken: dat hoort erbij, maar dat is bedrijfsvoering. Ondernemerschap is een kans zien en bereid zijn het risico te nemen om die kans te grijpen, vorm te geven en om te zetten in succes. Als je elke keer dat je je nek uitsteekt wel weer iets tegenkomt dat succes in de weg staat, wordt de drempel om eraan te beginnen steeds hoger. Dan nodigt het systeem niet meer uit, en dat is de veenbrand die hieronder zit.’ Nederland van het slot krijgen betekent volgens Slobbe dan ook: ‘Omarm en stimuleer degenen die ondernemerschap tonen, in plaats van die meteen te straffen.’

Kwestie van schaal

VMI ervaart zelf hoe verschillende schaalniveaus daarbij kunnen botsen. Het bedrijf telt in Epe ongeveer duizend medewerkers en krijgt bij uitbreidingen te maken met complexe vergunningstrajecten. De verhouding tussen bedrijf en gemeente raakt daarbij uit balans. Van een relatief kleine gemeente kun je volgens Slobbe niet verwachten dat alle specialistische kennis voor zulke industriële dossiers in huis is. ‘Dat is geen verwijt aan de gemeente, het is een kwestie van schaal.’ Hij pleit daarom voor een provinciaal of regionaal kennisteam dat gemeenten bij complexe dossiers kan ondersteunen. ‘Niet om ons perspectief erdoor te drukken, maar om het proces en het onderliggende systeem en stakeholders goed op elkaar aangesloten te houden. Daar hebben de gemeente en de gemeenschap net zo goed belang bij als wij.’ Zo’n relatief kleine aanpassing kan veel helpen. Slobbe: ‘Soms is het maar iets heel kleins waardoor iets niet loopt. Met het juiste voorwerk kun je dat wegnemen. En anders groeit zo’n kleinigheidje uit tot een lawine aan ellende.’

Marcel Beugelink (Mevi): ‘Je hebt mensen met kennis nodig om AI te voeden.’ Foto: Mevi





MEVI won in 2019 de DISCA als Best Process & Parts Supplier. De fijnmechanische toeleverancier uit Helmond is sterk gericht op de semiconindustrie en heeft onder meer ASML als directe klant. Het profiteert nog nauwelijks van de huidige opleving in die markt. ‘We zijn vooral betrokken bij ontwikkeltrajecten’, zegt salesdirecteur Marcel Beugelink. ‘Niet in productiewerk voor de standaardmachines, terwijl juist daar de groei zit. Begin 2024 kregen we allemaal de vraag: “Het gaat boomen, hoe ga je dat oplossen?” Drie maanden later klapte de boel en vanaf het tweede kwartaal van 2024 is het heel tammetjes geweest. Dat voelen we nu nog.’

Die terugval heeft gevolgen voor de flexibele capaciteit waarop MEVI een beroep doet. Het bedrijf besteedt onder meer plaat- en laswerk en een deel van de voorbewerking uit aan partners en doet het fijnmechanische werk en de assemblage zelf. Toen het werk terugliep, moesten die partners andere klanten zoeken. ‘Als je daar nu weer aanklopt, duurt het even voordat je weer bovenop de stapel ligt.’ Die capaciteit is ook niet zomaar elders in te kopen. ‘Je kunt tweehonderd kilometer verderop prachtige fabrieken met prachtige machines vinden. Maar niet iedereen is twintig jaar lang opgevoed met hoe schoon je moet werken, welke toleranties gelden en hoe je producten moet behandelen.’

Eelt

Daarmee komt Beugelink op een ander obstakel om Nederland van het slot te krijgen: mensen. Zowel bij MEVI in Nederland als bij het eigen maakbedrijf in België ziet hij de instroom in technische vakopleidingen teruglopen. De gedachte dat automatisering, robotisering en AI het tekort kunnen oplossen, vindt hij te gemakkelijk. ‘Mooi niet. Je hebt mensen met kennis nodig om AI te voeden en robots te bedenken die het werk kunnen overnemen.’ Voor bedrijven die grote series maken, ziet hij wel mogelijkheden voor automatisering, maar juist dat werk is al grotendeels uit Nederland verdwenen. ‘Hier hebben we het veel meer over one-offs, kleine series en ontwikkeling. Dat zie ik niet zomaar geautomatiseerd worden.’

Nederland kan wel willen groeien en automatiseren, maar zonder waardering en instroom van technisch vakmanschap houdt het op, benadrukt Beugelink. Een probleem is daarom hoe er naar praktisch technisch werk wordt gekeken. Zijn beide zoons kozen voor het hbo, maar beschouwen een technische vakopleiding niet als minderwaardig. ‘Maar over het algemeen wordt er op je neergekeken als je eelt op je handen of zwarte nagels hebt.’

DISCA’26 op 19 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) draaien dit jaar om de staat van Nederland. Onder het motto ‘Nederland van het slot’ is het tijd om de noodklok te luiden. Want belemmerende regelgeving en haperende besluitvorming betekenen dat bedrijven investeringen uitstellen, innovatie vertraagt en industrieel vermogen onder druk komt te staan. De vraag is niet óf er iets moet gebeuren, maar hoe we Nederland snel weer in beweging krijgen. Tijdens een boeiende talkshow voorafgaand aan de DISCA-uitreiking, onder leiding van Marinke Wijngaard (Berenschot) en Richard Verbree (Enmacon Investment), gaan Christiaan Rood (Leydenjar), Jan van der Tempel (Ampelmann) en Tiemen van Dijk (Visscher Caravalle) dieper in op het waarom en het hoe.

De DISCA vindt dit jaar plaats op donderdag 19 november en start om 15.30 uur, zoals gebruikelijk in Boerderij Mereveld, onder de rook van Utrecht. Na de borrel, tijdens het diner, is de live finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, waarbij de zaal de uiteindelijke winnaars kiest.

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich ook aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn.