Vanuit het hart van de Nederlandse hightech machinebouw kent NTS de kracht van lokale partners. Kijk maar naar de groei die de first-tier contract manufacturer van (opto-)mechatronische systemen doormaakt. Natuurlijk heeft een duidelijke focus op de klant hier volgens het bedrijf aan bijgedragen. Maar dan is er ook nog de kennis, waarin zowel intern als extern continu wordt geïnvesteerd: de impact daarvan straalt af op de hele sector. ‘Wat we nu toepassen, komt ook van pas bij een volgend project.’

NTS houdt zowel de grote OEM’s als de scale-ups in de gaten

Ruben Jakobs, CCO bij NTS, had onlangs twee klanten op bezoek. De een kwam uit China, de ander uit de Verenigde Staten. Beiden kenden de Brainport regio van een eerder bezoek zo’n twee of drie jaar geleden. Hun eerste reactie, nu ze terug waren, herinnert Jakobs zich met een glimlach. Beiden waren verbaasd over de ontwikkeling van deze regio. “Wat een verschil met de vorige keer”, zeiden ze. Ik denk dat het veel zegt, zo niet alles. Ik ben zelf marketeer. En als ik vanuit die rol kijk naar hoe de Brainport regio zich profileert: dat doen we heel goed.’

Focus brengt groei

Hier in Eindhoven zit in diezelfde regio ook het hoofdkantoor van NTS. Net als bij zoveel andere hightechbedrijven is de groei booming. De omzet van NTS is de afgelopen twee jaar met zo’n 50 procent gegroeid. Veel heeft volgens Jakobs te maken met de wereldwijde focus op de halfgeleider- en analytische markt, waar NTS zich als eersterangs contractfabrikant bewust op richt. Het zorgt ervoor dat we onze kennis specifiek voor die markten kunnen inzetten. Resulterend in het effect van een vliegwiel, vult NTS’ CTO Sebastien Dorel zijn collega aan. ‘Dankzij die focus hergebruiken we onze kennis zoveel mogelijk. Wat we nu toepassen komt ook van pas bij een volgend project.’

‘De wil om elkaar te vinden: de Nederlandse cultuur draagt daar zeker aan bij’

Samenwerkingsmodel gebaseerd op klantbehoeften

Kennis. Breng dit verhaal terug tot de essentie en veel draait om dat ene woord. Er is de nodige kennis binnen NTS – daarover later meer – maar zeker ook bij de partijen waarmee het bedrijf samenwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een kennisinstituut als TNO. Technische universiteiten. En volgens Dorel zeker ook samenwerking met scale-ups, waarvan er zoveel zijn in het Nederlandse hightech ecosysteem. Hun aanwezigheid is enorm waardevol; samen werken we aan de technologieën van de toekomst. Zo blijven we voorop lopen als het gaat om de nieuwste toepassingen en bijbehorende technologie. En zijn we ook in de toekomst relevant voor de klant.’

Kies uw partners

Boost je eigen kennis lokaal, en de impact ervan toont zich wereldwijd; dat is het idee. Het is immers diezelfde kennis die verbindt. Dat zet vroege betrokkenheid om in klantintimiteit, bedoeld voor langdurige relaties. En ja, dat vereist bewuste keuzes over met wie je samenwerkt, stelt Jakobs. Alles hangt af van de fase waarin we ons bevinden. Neem bijvoorbeeld ultraprecisietechnologie: naast diepgaande productiekennis over bijvoorbeeld frezen en draaien, komt daar ook nabewerking bij kijken. Hiervoor hebben we zelf de benodigde kennis en bewerkingen in huis, wat de time-to-market versnelt. In veel gevallen zijn we in eerste instantie afhankelijk van onze toeleveringsketen om de kennis in huis te halen.

Zoeken naar capaciteit

Met al die (potentiële) partners letterlijk in de buurt: het is volgens Dorel de kracht van een lokaal ecosysteem. ‘Elk project vraagt om schakelen. En het liefst zo flexibel mogelijk, waarbij juist een lokaal netwerk snel waarde kan toevoegen. Zonder lokale partners kunnen we niet groeien.’ Dat laatste is bovendien al uitdagend genoeg, gezien de capaciteit die nodig is om de eigen groei te faciliteren. Veel komt momenteel neer op mankracht, gebouwen en machines, stelt Jakobs. Als de klant en de gelegenheid aan onze criteria voldoen, slaan we die niet snel af. Als we een project willen aannemen, moeten we dat doen. Als we een project willen aannemen, zorgen we ervoor dat we de mensen hebben om dat te doen.

NTS heeft in ieder geval alle competenties in huis voor een compleet project, benadrukt Jakobs. En dat in combinatie met een wereldwijde spreiding van NTS-vestigingen, die elkaar vanuit onder andere Europa en Azië aanvullen met design & engineering, productie en assemblage. NTS is ook gevestigd in San Jose, USA, waar de nadruk ligt op verkoop en technology roadmapping met de klant. Jakobs: ‘Veel van onze klanten bevinden zich buiten Europa, waarbij vooral het aandeel semicon-klanten aan de Amerikaanse westkust groeit. Wij hebben daar lokaal de competenties om hen te ondersteunen, hoewel we zeker ook onze hightech kern hier in Eindhoven inzetten.’

Lokaal ondernemerschap

Zie de inzet van NTS-locaties dus als een wereldwijde wisselwerking, waarbij de vraag van de klant bepaalt welke locaties aansluiten. De synergie moet elke vestiging versterken, al zal dat nergens zo snel gaan als hier in Eindhoven en omgeving. Zeker, ASML is daar ook een versneller, als klant van NTS. Toch reikt de impact volgens Dorel verder dan de regio Eindhoven. We hebben zeven vestigingen in Nederland, verspreid over het hele land. Elke vestiging heeft zijn eigen expertise en geschiedenis, die begon voordat deze regio zich zo snel ontwikkelde. Dat lokale ondernemerschap: het is de basis waarop de Nederlandse hightech nu zo snel groeit.’

Nederlandse cultuur

Juist nu, in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, vertrekt er personeel naar ASML: Dorel kent de angst bij lokale bedrijven. ‘Maar zelf heb ik die angst niet. Integendeel zelfs. Het gaat erom hoe aantrekkelijk je zelf bent. De aanwezigheid van ASML versterkt ons, net als andere bedrijven.’ Jakobs is het daarmee eens. ‘De kracht van ons ecosysteem zit in de mate waarin bedrijven elkaar aanvullen. In de onderlinge transparantie, en in de wil om elkaar te vinden. En ja, de Nederlandse cultuur draagt daar zeker aan bij. Dit is een regio waar we verkennen, waar we snel even bellen om te kijken wat er mogelijk is. Dat ondernemerschap telt zeker mee, dat merk ik trouwens ook aan de Amerikaanse westkust.’

Wat valt er dan nog te winnen aan efficiëntie? Jakobs heeft wel een idee. ‘Het verbaast me hoe ouderwets sommige logistieke modellen nog zijn. Als we meer in de richting gaan van langeretermijnvoorspellingen, meer gebaseerd op EDI, zal dat minder verspilling opleveren in de totale keten. Als industrie moeten we dat samen met onze klanten verbeteren. En we kunnen dat ook doen voor onze tweede- en derdelijnsleveranciers. Er is zeker nog ruimte voor verbetering in de logistiek.