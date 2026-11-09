De defensiemarkt groeit hard, maar opdrachten volgen niet vanzelf. Wie wil aanhaken, moet vroeg aan tafel zitten, aan strenge eisen voldoen en de juiste partijen kennen. Elektronicabedrijf Variass, onderdeel van de Metis Group, weet na ruim twintig jaar hoe dat spel werkt en ziet nu nieuwe kansen ontstaan. ‘Je moet laten zien wie je bent en een goede relatie opbouwen.’

‘Nederland heeft relatief weinig grote oem’s die complete defensiesystemen kunnen aanbieden’, zegt Dirkjan van Helten (Variass). Foto Variass.

Variass bouwt mee aan een sterkere Nederlandse defensie-industrie

De sterk groeiende defensiemarkt trekt steeds meer Nederlandse maakbedrijven. Dirkjan van Helten, business development manager Defence & Security bij Variass, ziet bij branchevereniging NIDV veel nieuwe bedrijven die hopen een deel van die groei naar zich toe te trekken. Maar tussen interesse in defensie en een eerste serieuze opdracht zit nogal wat ruimte. ‘Het is een lange weg. Je moet echt weten met wie je een gesprek moet hebben en met wie niet’, aldus Van Helten.

Variass heeft op dat punt een flinke voorsprong. De EMS-specialist uit Veendam werkt al ruim twintig jaar voor defensieklanten en is binnen moederbedrijf Metis de kartrekker voor Defence & Security. Die jarenlange ervaring begint zich steeds nadrukkelijker uit te betalen. Van Helten ziet meer projecten op gang komen, terwijl andere nog op budget wachten. Bij bestaande programma’s wordt ondertussen al opgeschaald. Zo komen voor de midlife-upgrade van het CV90-pantservoertuig grotere orders binnen. Ook haalde Variass in 2025 en 2026 veel nieuwe projecten en klanten binnen. ‘Dat gaan we vanaf volgend jaar duidelijk zien in de omzet.’

Aan tafel

Zakendoen in defensie vraagt om een andere aanpak dan Variass gewend is in bijvoorbeeld de medische industrie. Achter de directe oem-klant zit vaak een ministerie van Defensie als eindklant. Daardoor moet Variass niet alleen een relatie opbouwen met zijn klanten en verschillende branche- en belangenverenigingen, maar ook met partijen als Defensie en het Commissariaat Militaire Productie (CMP), dat onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken. ‘Je moet in het hele ecosysteem aanwezig zijn, anders doe je niet mee’, zegt Van Helten.

Maar toegang tot die markt vraagt ook om investeringen in de eigen organisatie. Variass is ABRO (Algemene Beveiligingseisen voor Rijksoverheidsopdrachten)-gecertificeerd, wat onder meer eisen stelt aan de beveiliging van vertrouwelijke informatie en aan welke medewerkers toegang hebben tot defensieprojecten. Ook de ICT moet daarop zijn ingericht. ‘Je moet niet onderschatten hoe lastig het is om al die vakjes aan te vinken, zegt Van Helten. ‘In Nederland beschikken minder dan vijf EMS-bedrijven over dat certificaat.’

Die kwalificaties alleen zijn echter niet genoeg om opdrachten binnen te halen. Via bijeenkomsten van onder meer branchevereniging NIDV, CMP en Defensie probeert Van Helten in een vroeg stadium in contact te komen met oem’s in de defensie-industrie. ‘Je moet je positioneren, laten zien wie je bent en een goede relatie opbouwen. Zodat ze op het moment dat het zover is jou bellen en niet Pietje.’ Variass profiteert daarbij van zijn lange historie in defensie. ‘Voordat ze je naam noemen, moet je bekend zijn en moet duidelijk zijn welk trackrecord je hebt.’ Hoe belangrijk dat is, blijkt vooral wanneer Defensie materieel bij een buitenlandse fabrikant koopt. Dan kan CMP een Nederlandse leverancier als Variass bij zo’n oem onder de aandacht brengen.

Toegangsbewijs

Dat gebeurt via industriële participatie (IP). Als Defensie voor meer dan 5 miljoen euro militair materieel in het buitenland aanschaft, kan een buitenlandse leverancier worden verplicht een deel van de opdrachtsom terug te laten vloeien naar de Nederlandse defensie-industrie. Hoe groot dat aandeel is, verschilt per opdracht. CMP helpt vervolgens om buitenlandse oem’s en geschikte Nederlandse bedrijven bij elkaar te brengen.

Samen met Van Halteren Technologies werkt Variass aan de midlife-upgrade van het CV90-pantservoertuig. Foto: Van Halteren.

Voor Variass heeft IP al regelmatig de deur geopend naar grote internationale defensiebedrijven zoals Saab en BAE Systems. Zonder zo’n verplichting zouden die volgens Van Helten veel eerder kiezen voor leveranciers uit eigen land. IP levert bovendien meer op dan alleen de opdracht die nodig is om aan de verplichting te voldoen. Als Variass zich eenmaal bij zo’n oem heeft bewezen, kan de samenwerking ook daarbuiten doorgaan. Dat langdurige effect is ook voor CMP belangrijk. ‘Industriële participatie geeft Nederlandse bedrijven toegang tot internationale defensieprogramma’s en toeleverketens waar ze anders moeilijk tussen komen’, zegt commissaris Militaire Productie Jan Christiaan Dicke. ‘De bedoeling is niet alleen dat daar één opdracht uit voortkomt, maar dat bedrijven een positie opbouwen waarmee ze ook daarna zaken kunnen blijven doen met zo’n oem, en ze dus blijvend een strategische positie in die waardeketen innemen. Dat vraagt van die bedrijven natuurlijk wel dat ze ook op lange termijn concurrerend kunnen aanbieden.’

Weer terug

Hoe lang zo’n relatie kan meegaan, blijkt uit het werk dat Variass momenteel uitvoert aan de CV90. Voor de midlife-upgrade van dit pantservoertuig werkt het samen met Van Halteren Technologies voor BAE Systems Hägglunds. Variass neemt daarbij onder meer de elektronica voor de stroomvoorziening en communicatie onder handen. Systemen worden uit het voertuig gehaald en naar Veendam gestuurd, waar ze worden gereviseerd, gemoderniseerd en getest voordat ze weer teruggaan. Wat nog voldoet, blijft zitten, terwijl verouderde of niet meer verkrijgbare elektronica wordt vernieuwd.

Voor Variass maakt dat de levenscyclus bijna letterlijk zichtbaar. Het bedrijf leverde vijftien à twintig jaar geleden al elektronica voor de CV90. ‘Sommige mensen bij ons hebben dit als nieuw geleverd en doen nu de upgrade’, vertelt Van Helten.

Ook voor Van Halteren Technologies in Hattemerbroek is juist die bestaande kennis van belang. ‘We werken in onze projecten graag samen met Nederlandse partners’, zegt ceo Izaak Veerman. ‘In onze midlife-upgradeprojecten kan een deel van de systemen en componenten nog jaren mee. Dan helpt het enorm als je werkt met Nederlandse partners die de bestaande systemen kennen en tegelijkertijd de nieuwe elektronica kunnen leveren en testen.’

Opschalen

Daarnaast werkt Variass voor een handvol fabrikanten van onbemande systemen, voornamelijk Nederlandse oem’s. Dat Variass juist op deze markt inzet, is niet toevallig: onbemande systemen staan hoog op de agenda van Defensie. ‘Die markt is echt booming. Maar je moet wel weten wat je doet’, zegt Van Helten. ‘We zijn dagelijks met dit soort partijen in gesprek over engineering, ontwikkeling en productie.’ Een daarvan is de Duivendrechtse dronefabrikant DeltaQuad, waarmee Metis onlangs een samenwerking aankondigde.

Veel van die jonge bedrijven zijn technisch sterk, maar hebben nog weinig ervaring met het opschalen van productie. Variass probeert daarom al tijdens de ontwikkeling mee te denken over de elektronica en andere componenten. Zo kijkt het bijvoorbeeld samen met partners hoe componenten als batterijen en motoren aan de eisen van Defensie kunnen voldoen. Tegelijk wordt al vroeg de maakbaarheid van de elektronica onderzocht.

‘Met de DeltaQuad EVO laten we zien dat we in Nederland alles in huis hebben om hoogwaardige onbemande systemen te ontwikkelen en op grote schaal te produceren’, zegt ceo Sander Smeets. ‘We spelen daarmee vandaag al een belangrijke rol in de verdediging van de vrije wereld. Tegelijkertijd staan we nog maar aan het begin van wat er in Nederland en Europa mogelijk is. Daarvoor is meer nodig dan alleen een goed ontwerp. De echte kracht ontstaat als we ook de hele keten eromheen opbouwen: elektronica, productie, assemblage, testcapaciteit en mensen die het kunnen maken. Daarom werken we samen met Metis Group.’

Eigen oem’s

De opkomst van bedrijven als DeltaQuad raakt volgens Van Helten aan een bredere uitdaging voor de Nederlandse defensie-industrie. ‘Nederland beschikt over veel gespecialiseerde technologie en toeleveranciers, maar telt met bedrijven als Thales en Damen relatief weinig grote oem’s die complete defensiesystemen kunnen aanbieden. Daardoor klopt Defensie voor grote systemen nog vaak aan bij buitenlandse concerns.’

In de snelgroeiende markt voor onbemande systemen ziet hij mogelijkheden om dat gat te dichten. Een bedrijf als DeltaQuad kan daarbij verder groeien door competenties rond drones te verbinden met bijvoorbeeld radar, communicatie en antidrone-technologie. Daarvoor zijn investeringen en verdere opschaling nodig. ‘Dat spel moeten we de komende jaren verder opvoeren om te zorgen dat hier oem’s ontstaan die echt impact kunnen maken. Dan hoeft Defensie uiteindelijk minder buiten Nederland in te kopen’, zegt Van Helten. Smeets vult aan: ‘De Nederlandse maakindustrie heeft de technologie, de kennis en de bedrijven. Als we die bij elkaar brengen en samen blijven investeren in schaal en kwaliteit, bouwen we verder aan een sterke Europese industrie die ons in staat stelt onze vrijheid te verdedigen.’