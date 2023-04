Officieel heeft hij de titel vandaag pas gekregen, omdat een positie in de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd door ASML’s jaarlijkse algemene vergadering, maar Wayne Allan is al een tijdje actief in zijn nieuwe rol als executive vice president en chief sourcing & procurement officer. De Amerikaan, met meer dan dertig jaar bij Micron Technology op zijn cv, is vanaf nu ook formeel verantwoordelijk voor de sourcing en supply chain-organisatie van ASML. De Nederlandse semicongigant besloot zijn board uit te breiden omdat de prestaties van de toeleverketen steeds belangrijker worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de klant.

‘70 tot 80 procent van onze COGS, onze cost of goods sold, wordt ingekocht bij onze leveranciers. Dat is enorm veel’, zegt Allan. ‘Het is dus een enorme verantwoordelijkheid voor het management om ervoor te zorgen dat we de juiste relaties opbouwen, met de juiste leveranciers, en dat we de juiste voetafdruk hebben. Het is van vitaal belang dat de raad van bestuur betrokken is en ervoor zorgt dat we op één lijn blijven met al onze leveranciers wat betreft technologie en operaties.’

Hand in hand werken

Allan is niet onbekend met de ASML-organisatie. ‘Bij Micron was ik hun klant, en best veeleisend’, geeft hij toe. ‘De servicebusiness bij ASML groeide en ik zag een goede kans om mee te doen en het vanuit een ander perspectief te pushen. Omdat ik ASML en haar cultuur erg leuk vond, was het een natuurlijke fit.’

Sinds 2018 is Allan executive vice president voor klantenondersteuning. ‘Ik heb nauw samengewerkt met onze klanten in het veld, installaties en upgrades gedaan en hen geholpen al onze technologie op hun proces te laten werken’, legt hij uit. ‘Wat ik heb geleerd, is dat hoe nauwer we als één team samenwerken met onze klanten, hoe succesvoller we allemaal zijn. Hoe dichter we bij onze partners zijn en hoe meer vertrouwen we in elkaar hebben, hoe gemakkelijker het is om de kwestie gewoon op tafel te krijgen en op te lossen. In deze branche zijn we zo verbonden dat je wel hand in hand moet werken. Je kunt niet iets over de schutting gooien en verwachten dat het goed zal landen. De technologie is simpelweg te complex, de use cases bij de klanten worden steeds complexer en ook onze supply chain wordt steeds complexer.’

Transparant

Allan en zijn collega’s zijn zich zeer bewust van de positie die ASML inneemt in de branche, misschien zelfs in de wereld. ‘Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee’, weet Allan. ‘Lithografie is een cruciaal onderdeel van elk fab. Er is dus een enorme onderlinge afhankelijkheid, wat goed is. We moeten veel moeite doen om ervoor te zorgen dat we aan de behoeften van onze klanten voldoen op een manier dat ze hun business kunnen opbouwen en het juiste rendement op hun investeringen kunnen behalen.’

Aan de andere kant houden klanten ASML nauwlettend in de gaten. ‘Ze zijn erg nieuwsgierig naar wat we van plan zijn, omdat ze zo afhankelijk van ons zijn. Ze willen dus vinger aan de pols houden dat wat we doen aansluit bij hun behoeften’, zegt Allan. ‘Daarom proberen we zo transparant mogelijk te zijn, en zo constructief en productief mogelijk te zijn. En op dezelfde manier benaderen we onze leveranciers.’

Dichtbij de leveranciers

Onderlinge afhankelijkheid met zijn leveranciers is al jaren een belangrijke pijler bij ASML, maar het belang daarvan werd tijdens de pandemie nog duidelijker. In Veldhoven realiseerden ze zich – opnieuw – dat hoe dicht ze bij hun leveranciers stonden, een onderscheidende factor was. Allan geeft een voorbeeld: ‘We hadden een machine in Japan waarbij een lenselement moest worden vervangen. Het land was in lockdown, dus we konden onze technici niet sturen.’ De tool zou zes of negen maanden niet beschikbaar zijn geweest als ASML’s partner Zeiss niet was bijgesprongen. ‘Een specialist van Zeiss heeft een virtuele training gegeven en begeleiden de lokale technici door het proces, zodat ze zelf de lens konden wisselen. En dan heb ik het over millimeterprecisie hè.’

De AR- en VR-mogelijkheden die ASML tijdens de Covid-crisis een serieuze boost heeft gegeven, zijn nog steeds aanwezig. ‘Dat helpt ons om de time to solution te verkorten en de tools van de klant zo snel mogelijk weer up and running te krijgen. Klanten hebben het omarmd, nadat we de zorgen over IP hadden weggenomen, omdat ze ook weten hoeveel elk uur downtime en verloren productiviteit kost.’

Empowering the field

De afgelopen jaren is service niet alleen qua omzet gegroeid, maar ook qua belang voor ASML. ‘Het is cruciaal voor ons geworden, en het is eigenlijk een van de redenen waarom ik de overstap heb gemaakt. We hebben een uitgebreide installed base, met machines van dertig jaar oud die nog steeds draaien. Onze tools gaan zelden met pensioen. We moeten die onderhoudscomplexiteit tackelen, om reserveonderdelen beschikbaar te hebben via een toeleverketen die ons kan helpen bij het onderhouden van tools die we dertig jaar geleden bouwden.’

‘ASML bevindt zich op een punt waar de groei alles raakt, van huisvesting en mobiliteit tot scholing. Daar zijn we ons zeer van bewust.’

Een manier om dit te bereiken is door – wat Allan noemt – ‘empowering the field’. ‘Tijdens Covid moesten we dit snel opvoeren omdat we niet al onze D&E-jongens het veld in konden sturen. We willen zaken als reparaties doen en onze machines onderhouden meer lokaal blijven doen. We kunnen niet alle competenties die we hier in Veldhoven hebben kopiëren, maar we willen lokaal zoveel mogelijk oplossend vermogen hebben.’

Van de mijn tot de cleanroom

ASML is zeker geen ‘relatief obscuur Nederlands bedrijf’, zoals BBC News het bedrijf in 2020 nog bestempelde. Het wordt zelfs besproken als de premier Mark Rutte de Amerikaanse president Joe Biden bezoekt. ASML is groter (in omzet) dan bijvoorbeeld Coca Cola, McDonald of Nike. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Eerder het tegenovergestelde. Tegen 2030 is ASML van plan om zijn omzet te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen, van de toch al duizelingwekkende 21,2 miljard vorig jaar.

En de ambitie reikt nog verder. In 2022 nam ASML wereldwijd tienduizend nieuwe mensen aan, waarmee het totale personeelsbestand op 40 duizend kwam. Voor het einde van het decennium wil het bedrijf het personeelsbestand in Veldhoven verdubbelen, van zo’n 20 duizend nu naar zo’n 40 duizend in 2030. Is dat haalbaar, gezien de krappe arbeidsmarkt? Allan denkt dat ASML het voor elkaar kan krijgen. ‘Natuurlijk is het ambitieus, maar dat zit in ons DNA. Het goede nieuws is dat we geen probleem hebben om talent aan te trekken, vanwege onze sterke reputatie. Dat moeten we niet als vanzelfsprekend beschouwen, dus blijven we werken aan employer experience.’

Veel nieuwe medewerkers komen uit Nederland, maar het ASML-netwerk reikt over de hele wereld, met 144 nationaliteiten op de loonlijst. Om te illustreren hoe beroemd ASML is geworden: onlangs zijn er verschillende mensen uit Zuid-Afrika bij het bedrijf gekomen. Recht van de universiteit begonnen ze hun carrière in de mijnindustrie. Op een jobevenement hoorden ze over ASML en werden ze gescout. Nu werken ze in de cleanrooms in Veldhoven.

CV’s delen

Een opvallend feit is dat elke baan bij ASML twee extra banen in de toeleverketen genereert. Het is dus niet alleen ASML dat snel moet groeien, ook zijn toeleveranciers moeten mee. Allan is zich bewust van dit potentiële knelpunt. ‘Een voorbeeld van wat we doen, is dat we cv’s delen. We zijn beter bekend dan de meeste van onze leveranciers, dus we krijgen veel meer sollicitaties. Soms is er een vaardigheid of een profiel dat perfect zou passen bij een van onze leveranciers. We zullen contact opnemen met die persoon om hem te laten weten dat er misschien ergens anders een baan voor hem is. Hij werkt dan misschien niet bij ASML, maar wel bij, laten we zeggen, VDL voor ASML. Ik vind die aanpak heel prettig werken.’

Snelle rekenaars hebben het al bedacht: ASML en zijn netwerk zullen in 2030 70 duizend mensen groter zijn. Omdat die groei zich vooral op het hoofdkantoor zal concentreren, kan de regio Veldhoven/Eindhoven zijn borst natmaken. Nu al stijgen de huizenprijzen en omwonenden klagen omdat ze ook de keerzijde van de technologiereus in hun achtertuin beginnen te voelen.

‘Onze groei raakt op een gegeven moment alles, huisvesting, mobiliteit, scholing. ASML bevindt zich nu op dat punt en daar zijn we ons zeer van bewust’, zegt Allan. In tegenstelling tot het Philips van vroeger kiest ASML voor een meer collaboratieve aanpak: het bouwt geen huizen en scholen voor zijn werknemers. ‘Maar we werken nauw samen met de gemeenten om ervoor te zorgen dat we duurzaam en verantwoord groeien.’ Om de druk te spreiden, heeft ASML op sommige plaatsen verder weg verschillende park-and-ride-locaties, bijvoorbeeld in Eersel. ‘Mensen kunnen vanaf daar bussen nemen naar ASML. We moeten steeds creatiever zijn, zodat we de lokale bevolking niet onder de voet lopen.’

35 sleutelleveranciers

In de Brainport-regio, en in Nederland als geheel, zijn mensen vaak erg trots, misschien zelfs arrogant, over het unieke karakter van het hightech-ecosysteem en de manier waarop de dingen hier worden gedaan. Hoe ziet Allan dat als buitenstaander die in de VS, Taiwan en Singapore woonde? ‘Deze regio heeft zeker iets bijzonders’, antwoordt Allan. ‘Een van de ingrediënten die ASML zo succesvol heeft gemaakt, is dat we zo veel van onze technologie- en ontwikkelpartners in de buurt hebben. Een ASML-engineer kan gewoon op de fiets springen en naar een van onze leveranciers rijden.’

Allan schat dat ASML zo’n 35 belangrijke leveranciers heeft waarbij ‘een vrij aanzienlijke hoeveelheid interactie vereist is. Natuurlijk hebben we honderden en honderden leveranciers, maar uit die 35 komt het overgrote deel van onze complexiteit. En die basis is hier geconcentreerd, in de buurt van Veldhoven.’

X Factor

De nabijheid en het hoge technologieniveau zijn één ding, maar volgens Allan is er ook een X-factor. ‘Binnen ASML is dat zeker het geval, maar het hoort ook bij de Nederlandse cultuur: de platte structuur. Iedereen heeft een mening. En het kan ze niet schelen of jij de baas bent; ze zullen je vertellen wat ze denken’, heeft Allan ervaren. ‘Dat is vrij uniek, en ik vind het best verfrissend.’

Die directheid is misschien wel de sleutel tot het succes van ASML. ‘Als je een mogelijkheid probeert te vinden om een technologie te laten werken, wil je een kamer vol slimme mensen die allemaal discussiëren vanuit hun perspectief. Dat lijkt in eerste instantie misschien wat chaotisch, maar uiteindelijk komen de beste ideeën bovendrijven en voor je het weet, heb je een manier gevonden om een EUV-lichtbron te maken.’

Allan ziet dezelfde openhartigheid als hij met leveranciers praat: ‘Ze zijn zeer bereid om ons uit te dagen en ons te vertellen wat we moeten doen, of hoe we kunnen verbeteren. En dat gaat niet in bedekte termen. Begrijp me niet verkeerd hè: die rijke feedback hebben we nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.’

Nauwe betrokkenheid

ASML leunt zwaar op zijn leveranciers. ‘Net als bij onze klanten willen we steeds dichter bij ze staan’, antwoordt Allan op de vraag wat zijn plannen zijn in zijn nieuwe rol. ‘We hebben een centre of excellence gecreëerd rond samenwerking met leveranciers. We hebben het met opzet zo genoemd omdat het er niet om gaat dat wij naar binnen stormen en onze leveranciers ontwikkelen. Het gaat erom dat we samenwerken met onze leveranciers om onze producten te ontwikkelen. We hebben ze nodig om ons uitstekende feedback te geven tijdens het ontwerpproces om de systemen beter maakbaar te krijgen tegen lagere kosten.’

Allan begrijpt dat sommige leveranciers het gevoel kunnen hebben dat ASML ze te veel op hun vingers kijkt. Zo zijn er gevallen waarbij er bij ASML meer mensen zijn die het werk bij de leverancier controleren dan ingenieurs die de technologie daadwerkelijk ontwikkelen. ‘Af en toe kom je in zo’n dynamiek terecht en dat is verre van ideaal’, merkt Allan op. ‘Soms hebben we een vergelijkbaar gevoel als we iets missen dat een klant echt nodig had en het impact had op zijn bedrijf. Ze zitten ons op de huid, en ze gaan niet weg voordat ze tevreden zijn. Ik denk dat dat deel uitmaakt van de branche die meer op ASML vertrouwt dan op wie dan ook. We voelen deze enorme verantwoordelijkheid in de toeleverketen van de halfgeleiderindustrie. We streven dus naar zeer constructieve relaties en samen leren. Onze nauwe betrokkenheid moet altijd worden gezien als hulp. We zijn het aan de industrie verplicht om er samen met onze leveranciers bovenop te zitten.’

ASML is ook voor mensen buiten de techniekwereld een begrip aan het worden. De groei die het Veldhovense bedrijf doormaakt, brengt veel uitdagingen met zich mee. Het gaat niet alleen om het verbeteren van DUV- en EUV-machines en het laten werken van de volgende generatie High-NA-technologie. De complexiteit van de supply chain wordt steeds veeleisender. Dat onderdeel van het bedrijf is zo belangrijk geworden dat ASML Wayne Allan heeft benoemd tot lid van de raad van bestuur, speciaal om toekomstbestendige relaties op te bouwen. ‘Hoe meer vertrouwen we in elkaar hebben, hoe makkelijker het is om de problemen op te lossen.’