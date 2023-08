Producent van herbruikbare waterflesjes Dopper heeft een slimme watertap gelanceerd. De Dopper Water Tap moet mensen motiveren om hun flesjes onderweg te vullen met kraanwater. Wie dat doet, krijgt meteen op het display boven de kraan positieve feedback. Door goed gedrag te belonen, wil Dopper gedragsverandering bewerkstelligen. Voor de druppelvormige display sloeg Dopper de handen ineen met Confed, specialist in de ontwikkeling en assemblage van elektrische, elektronische en elektromechanische producten en componenten. Dopper-ceo Virginia Yanquilevich: ‘Samen met onze partners willen we adresseren dat dingen anders moeten en anders kunnen. Onze flessen en watertaps zijn een middel om een hoger doel te bereiken.’

Dopper vindt in Confed ervaren partner die zowel hardware als embedded software levert

Nationale Kraanwaterdag, 28 september vorig jaar, was een spannende dag in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden vanwege de lancering van de Dopper Water Tap. ‘We hadden vijfhonderd gasten uitgenodigd, alles verliep perfect’, zegt ceo Virginia Yanquilevich van Dopper. ‘Het doek ging open en daar stond een hele partij watertaps op een rij. Onze partners Roorda/Tabula Rasa, Flex/design, Hyrde en Confed stonden net zo hard te glimmen van trots als wij van Dopper. “Zie je wel”, dacht ik. “Met de juiste partijen en de juiste mindset kun je samen zo’n bijzonder project in de wereld zetten.”’

Water tappen moet leuk zijn

Dopper ontstond in 2009 vanuit de missie om mensen te inspireren om te kiezen voor herbruikbare waterflesjes. In een land waar schoon water uit de kraan komt, is het onzin om verpakt water te consumeren. Een designwedstrijd leverde de karakteristieke Dopperfles op, die VDL Wientjes Emmen ging produceren. Inmiddels zijn er vele miljoenen herbruikbare Dopperflessen in allerlei kleuren verkocht.

Yanquilevich: ‘Wij hebben al veel mooie dingen bereikt en een belangrijk thema geadresseerd. We kunnen enigszins uitrekenen hoeveel kilo plastic er is bespaard, hoeveel minder CO 2 uitgestoten is, hoeveel liter water uit Dopperflessen is gedronken… Maar het probleem is niet weg: de verkoop van wegwerpflessen met water groeit zelfs. Alle awareness-campagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingen hebben veel impact gehad, maar er is meer nodig om ons doel te bereiken.’

Dopper gaf onderzoeksbureau Tabula Rasa uit Den Haag een jaar of twee geleden de opdracht om uit te zoeken waarom mensen nog steeds die wegwerpflessen met water kopen. Het blijkt vooral gemak. Mensen vinden het gedoe en niet leuk om hun fles onderweg te vullen, en al helemaal niet hygiënisch om dat in een openbaar toilet te doen. Ze weten niet goed waar watertappunten zich bevinden. Yanquilevich: ‘We gaan het leuk, toegankelijk en hygiënisch maken om je fles te vullen, bedachten we. We verzamelden een aantal uiteenlopende organisaties om ons heen als panel en launching customers om het hele traject mee te lopen en feedback te geven.’ Dit betrof onder meer Naturalis, Bijenkorf, Blooming Hotel, circulair platform Circl van ABN AMRO, de Jaarbeurs en NHL Stenden Hogeschool.

Iconisch en herkenbaar

De watertap moest gedrag veranderen en een duurzaam, iconisch en herkenbaar ontwerp krijgen, in de lijn van Dopper. Wat Yanquilevich ook vanaf het begin wist: de watertap moest meten en à la minute informatie geven. Watertappunten zijn op zich niet nieuw, maar zowel de eigenaren van de taps als de gebruikers moeten exact in cijfers de impact van hun gedrag zien. Bovendien communiceert de watertap met zijn gebruikers via tweehonderd (positieve) triggers, woorden en grapjes als ‘Are you thirsty?’ en ‘Sip, sip, hooray’. Het nodigt uit om mee te doen en mee te blijven doen.

De Dopper Water Tap: een geïntegreerd ontwerp dat op subtiele wijze interacteert met de gebruikers.

De ontwikkeling en lancering van de Dopper Water Tap met al zijn hardware en software lukte vanwege focus en tijdgebrek niet in de dagelijkse praktijk. Dus creëerde Yanquilevich tijdelijk een apart team, een start-up binnen het bedrijf, met twee mensen van Dopper en een aantal externen, rechtstreeks door haar aangestuurd. Flex/design uit Delft dacht mee over het product, het design en het maakproces. ‘Zo’n slimme watertap was compleet nieuw voor Dopper, en nieuw voor ons panel. We wisten wat we wilden, maar hoe maak je zoiets qua hardware en software en elektronica? We wilden samenwerken met partijen die geloven in onze missie om de wereld mooier te maken. We hebben flink geïnvesteerd in een product dat later pas gaat renderen. Maar het gedragsonderzoek was heel duidelijk. Dopper moest een volgende stap zetten’, verklaart ze.

Snel proof of concept

Bij Social Enterprise NL werd de vraag neergelegd naar een geschikte elektronicaproducent in ons land. Al vrij snel kwam Confed naar voren, met de hoofdvestiging in Amersfoort. Eind oktober 2021 ging productmanager watertap Teun van Henten op bezoek. Ceo Peter Hobbelen: ‘Sommige klanten komen bij ons met vage ideeën en moeten nog veel huiswerk doen om tot een goede productdefinitie te komen. Dopper wist heel duidelijk hoe de watertap zou moeten functioneren, hoe de display eruit moest zien en welke data moesten worden gegenereerd. We kregen het verzoek om mee te ontwikkelen en ontwerpen aan de interactieve, druppelvormige led-display, inclusief de benodigde pcb en het dashboard voor de tapeigenaren. Vrij snel konden we duidelijk maken dat we in staat waren om dat in driekwart jaar voor elkaar te krijgen.’ Confed kwam met een proof of concept dat naadloos aansloot bij het ontwerp van Flex/design.

Geen overkill

Yanquilevich: ‘We zochten een ervaren partner die zowel hardware als embedded software kon leveren. En Confed heeft ons door middel van hun prototypes en testopstellingen vervolgens ook uitgedaagd om nog scherpere keuzes te maken. We zijn tot een geïntegreerd, interactief ontwerp gekomen. Een mogelijke valkuil was om een overgeëngineerd product te ontwikkelen, of een veel te dure oplossing te kiezen. Het resultaat is echter zeer doeltreffend, zonder overkill aan materialen en technologie. Confed heeft goed begrepen wat we willen.’

Dat kenmerkt Confed ook wel, zegt Hobbelen. ‘Wij zijn een missiegedreven, sociale onderneming en leveren niet zomaar allerlei technische oplossingen. Ons milieumanagementsysteem is ISO 14001 gecertificeerd. Auditors hebben ons gecomplimenteerd, omdat we klanten attent maken op de mogelijkheden om productontwerpen te verduurzamen.’ Dopper en Confed passen goed bij elkaar, vindt hij. Om eerlijk te zijn, was er in de beginfase wel wat scepsis aan de kant van Confed, zegt Hobbelen. Wat kunnen wij met Dopper, het bedrijf van de flesjes. Gaat dat nu ineens in elektronica stappen? Maar Confed staat 100 procent achter de missie van Dopper.

Wel meer partijen wisten niet waar het op uit zou lopen, maar wilden meewerken omdat het zo’n uniek project was, aldus Yanquilevich. ‘We hebben partners niks beloofd qua productieaantallen of wat dan ook. Iedereen is aangehaakt op geloof en heeft meer dan zijn best gedaan om de Dopper Water Tap te realiseren.’

Kritieke componenten

Dopper wilde per se op Nationale Kraanwaterdag live gaan. Confed-cto Marcel Lentfert: ‘Er was tijdsdruk, begin 2022 kregen wij de opdracht. Er was geen enkele armslag: de watertap met display moest er staan op 28 september. Het vraagt altijd een groot aantal stappen om een ontwerp te maken, vrij te geven en bij te stellen, en daarna moest de productie nog worden gestart, inclusief een aantal destijds veelal nog schaarse, kritieke componenten. De benodigde processoren hebben we al bij het begin van het ontwikkelproces veiliggesteld. Op een gegeven moment zaten we nog met wat onzekerheden in de supplychain van elektronicacomponenten, maar enkele weken later konden we gelukkig zeggen dat we alles op de rit hadden.’

Van de Dopper Water Tap wordt nu alles behalve de kraan geproduceerd in Nederland. Tol Plaatwerk in Volendam maakt de mantels. Confed levert de droplet, inclusief alle elektronica en de display. Tol en Confed sturen alles kant-en-klaar naar de installateurs. De Dopper Water Tap, onlangs bekroond met de prestigieuze iF Design Award 2023, wordt nu ook in België en Frankrijk uitgerold. Zo is de tap op World Ocean Day, 8 juni, gepresenteerd samen met het waterbedrijf van Parijs.

Onbetaalbare exposure

Intussen wordt gekeken naar verdere verbetering van het nieuwe product. Op de precieze verkopen heeft Yanquilevich weinig zicht, zegt ze. Confed zit daar niet mee; het partnerschap is meer dan de moeite waard gebleken, verklaart Hobbelen. Het nieuws van de lancering van Dopper Water Tap heeft zich internationaal verspreid. ‘Het was ook voor ons een uitdaging, maar ik denk dat het een groot succes gaat worden. De exposure is onbetaalbaar.’

Taps bij Albert Heijn

Op World Water Day, 22 maart, is de eerste Dopper Water Tap bij Albert Heijn in gebruik genomen. Zo’n 250 winkels op drukbezochte plekken krijgen een watertap bij de ingang, onder meer in Amsterdam, Den Haag en Leiderdorp. Ceo Marit van Egmond van Albert Heijn: ‘We stimuleren een gezonde levensstijl en willen minder verpakkingsmateriaal, waaronder plastic, gebruiken. Met de Dopper Water Taps slaan we twee vliegen in één klap: we stimuleren mensen water te drinken op een duurzame manier.’

Bij Albert Heijn worden nu natuurlijk ook nog veel flessen met plat water verkocht. Dopper-ceo Virginia Yanquilevich: ‘Ik vind het een belangrijke stap dat ze de watertap aanbieden. We hebben heel mooie gesprekken. Natuurlijk zouden wij het liefst overal all the way willen gaan. Maar het is een transitie. Als Dopper alleen maar alles of niets wil, komen wij niet bij grote partijen binnen.’