Zepp.solutions, een leider in de Europese waterstofbrandstofcelindustrie, heeft een investering van €3 miljoen binnengehaald. Deze financiering is afkomstig van het Energietransitiefonds Rotterdam en een particuliere investeerder die diep geworteld is in de Rotterdamse tech-scene. De investering zal zepp ondersteunen bij verdere uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten om te kunnen voldoen aan de stijgende marktvraag naar zero-emissie oplossingen.

Zepp.solutions is een Nederlandse ontwikkelaar van waterstofbrandstofcelsystemen. Hun producten bevatten alle hard- en software die nodig is om waterstofgas efficiënt om te zetten in bruikbare elektriciteit. De systemen zijn speciaal ontworpen voor zware toepassingen en bieden fabrikanten van vrachtwagens of machines en scheepswerven de mogelijkheid om over te stappen op emissievrije technologie. Afhankelijk van de toepassing waarin ze terechtkomen, voorkomt elk zepp-systeem jaarlijks tussen de 110 en 330 ton CO2 uitstoot. Vorig jaar ontving zepp.solutions een subsidie van 2 miljoen euro van het Europese Just Transition Fund ter ondersteuning van de ontwikkeling van hun nieuwe assemblagefabriek in de regio Rotterdam, die een capaciteit van 1000 systemen per jaar zal hebben en zo’n 100 nieuwe banen zal creëren.

Recente voorbeelden van toepassingen met zepp’s technologie zijn de ‘Ab Initio’, een binnenvaartschip van Concordia DAMEN en meerdere Liebherr graafmachines. Aankomende integraties zijn onder andere twee waterstof-elektrische 44T vrachtwagens (Europa) en een mobiele stroomaggregaat voor vliegtuigen die zal worden ingezet op Schiphol.

Eerste investering voor zepp

Deze investering is de eerste externe kapitaalinjectie voor zepp.solutions, dat sinds de oprichting in 2017 op eigen kracht is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Deze uitbreiding is een strategische zet om in te spelen op de stijgende marktvraag naar de systemen van zepp.solutions, nu de Europese waterstofsector zich verder ontwikkelt in de richting van implementatie op grotere schaal.

“Deze eerste investering is een belangrijke mijlpaal voor ons team”, zegt Jonas Brendelberger, medeoprichter van zepp.solutions. “Het is een duidelijk signaal van vertrouwen in onze visie en de investeerders passen perfect bij ons, we versterken hiermee onze wortels in de Rotterdamse en Delftse tech sector.”

Erik van der Zant, Hoofd Investeringen bij InnovationQuarter en interim fondsmanager van het Energietransitiefonds: “De ambities van zepp sluiten goed aan bij de missie van het Energietransitiefonds om de CO2-impact in de regio Rotterdam te verminderen door veelbelovende klimaattechnologiebedrijven te ondersteunen. InnovationQuarter kijkt ernaar uit om samen met zepp.solutions te werken aan hun groei.”

Wethouder Chantal Zeegers van Rotterdam reageerde op de investering: “De regio Rotterdam is verantwoordelijk voor een vijfde van alle CO2-uitstoot in Nederland. We moeten deze uitstoot terugbrengen naar nul in 2050. Technologie-intensieve bedrijven zoals zepp.solutions vormen een groot deel van de oplossing en helpen een duurzaam waterstofecosysteem op te bouwen. Rotterdam doet graag mee via ons Energietransitiefonds.”

Resultaat van samenwerking

De succesvolle financiering is het resultaat van een lange en intensieve samenwerking tussen zepp.solutions en InnovationQuarter, beheerder van het Rotterdamse Energietransitiefonds. Eerder ondersteunde InnovationQuarter zepp.solutions bij de ontwikkeling van ‘s werelds eerste watertaxi op waterstof in Rotterdam.